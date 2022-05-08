Чорнобаївська сільрада відмовилася співпрацювати з окупантами

Окупанти "призначили" в Чорнобаївці "голову адміністрації" - окупанта Турульова. Співробітники сільради відмовилися з ним працювати та виконують свою роботу дистанційно.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Чорнобаївської сільської ради у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Працівникам апарату Чорнобаївської сільської ради депутатом Чорнобаївської сільської ради Назарієм Ковальчуком був представлений призначений 05.05.2022р російським військовим керівництвом голова адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Турульов Юрій Валерійович. Працівники Чорнобаївської сільської ради, відмовилися від співпраці, залишили захоплене адміністративне приміщення, працюємо дистанційно", - йдеться у повідомленні.

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За місцевого видання "Мост", Турульов раніше працював директором херсонської автостанції. Тепер видання називає його "гауляйтером легендарної Чорнобаївки".

Російські окупанти виламали двері у Чорнобаївській сільраді 2 травня. Загарбники захопили приміщення, зірвали державний прапор України та вивісили російський триколор. Також вони зламали замки у службових кабінетах, на сейфах і проводили обшуки, не допускаючи працівників сільської ради до робочих місць. Після допиту у приміщенні сільради окупанти викрали заступника керівника громади Євгена Родіонова. Інформація про його місцезнаходження наразі відсутня.

Вдома у голови Чорнобаївської громади Ігоря Дударя російські окупанти провели обшук. Під час нього загарбники пошкодили майно. А сам Дударь після обшуку в тяжкому стані потрапив до лікарні. За медичним закладом слідкують російські інтервенти.