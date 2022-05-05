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Новини Війна
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Голова Чорнобаївської громади Дудар у важкому стані в лікарні, - сільрада

ігор,дудар

Голова Чорнобаївської територіальної громади на Херсонщині Ігор Дудар перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це повідомляє у Фейсбуці Чорнобаївська сільська рада, передає Цензор.НЕТ.

"2 травня о 7 годині озброєними військовими було захоплено приміщення Чорнобаївської сільської ради. Зірвано Державний Прапор України, зламано замки у службових кабінетах та сейфах, проведено обшук, працівників не допущено до робочих місць, вивішено російський прапор.

Того ж дня, після допиту, з приміщення сільської ради викрадено заступника сільського голови Родіонова Є.О. Інформація про місце його перебування наразі відсутня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали голову Чорнобаївської громади Дудара і його заступника Родіонова

Також, за місцем проживання сільського голови Дударя І.М. військовими проведено обшук з пошкодженням майна. З 2 травня сільський голова перебуває у тяжкому стані в лікарні, а за самою лікарнею ведеться нагляд російськими солдатами.

Через відсутність на території громади мобільного зв’язку та Інтернету з 30 квітня по 4 травня не було можливості висвітлити достовірну інформацію про виниклу ситуацію.

Наголошуємо, що працівники сільської ради залишаються вірними присязі посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до якої продовжують вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.

МИ УКРАЇНЦІ! Чорнобаївка - це Україна! Все буде Україна! Так було, є та буде!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17755) викрадення (821) воєнні злочини (1874) Чорнобаївка (81)


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Що вони витворяють з нашими людьми , то навіть при фашистах такого не було , як при клятих рашистах !

Тварюки кончені , ви ж всеодно отримаєте по зубах і крепко !
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05.05.2022 10:22 Відповісти
Це напевно перший випадок в історії людства, коли "людина" РЕєволюціонує назад в мавпу!
Думаю цей підвид "приматів" буде мати назву "Безмозгла русская скотоподібна"...
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05.05.2022 10:33 Відповісти
арестович давай анализируй
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05.05.2022 10:36 Відповісти
арестович анализировал-анализировал, анализировал-анализировал, да не выанализировал
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05.05.2022 12:39 Відповісти
всігда наші посадовці коли чось не так сразу сразу боліют -- хоч тут причина понятна для русні законов нема
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05.05.2022 10:43 Відповісти
Я хоч і не посадовець, але мене вистачило на тиждень після початку війни. А потім у лікарню попав - гастрит, панкреатит. Це все нерви. І мені ще тільки 50
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05.05.2022 12:37 Відповісти
Пора йти в наступ на Херсон! Скільки можна під ним в полях воювати?!
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05.05.2022 12:12 Відповісти
Скоро Бог отправит в больницу патрушева
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05.05.2022 13:17 Відповісти
 
 