Голова Чорнобаївської громади Дудар у важкому стані в лікарні, - сільрада

Голова Чорнобаївської територіальної громади на Херсонщині Ігор Дудар перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це повідомляє у Фейсбуці Чорнобаївська сільська рада, передає Цензор.НЕТ.

"2 травня о 7 годині озброєними військовими було захоплено приміщення Чорнобаївської сільської ради. Зірвано Державний Прапор України, зламано замки у службових кабінетах та сейфах, проведено обшук, працівників не допущено до робочих місць, вивішено російський прапор.

Того ж дня, після допиту, з приміщення сільської ради викрадено заступника сільського голови Родіонова Є.О. Інформація про місце його перебування наразі відсутня.

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Також, за місцем проживання сільського голови Дударя І.М. військовими проведено обшук з пошкодженням майна. З 2 травня сільський голова перебуває у тяжкому стані в лікарні, а за самою лікарнею ведеться нагляд російськими солдатами.

Через відсутність на території громади мобільного зв’язку та Інтернету з 30 квітня по 4 травня не було можливості висвітлити достовірну інформацію про виниклу ситуацію.

Наголошуємо, що працівники сільської ради залишаються вірними присязі посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до якої продовжують вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.

МИ УКРАЇНЦІ! Чорнобаївка - це Україна! Все буде Україна! Так було, є та буде!" - йдеться у повідомленні.