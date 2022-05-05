Глава Чернобаевской громады Дудар в тяжелом состоянии в больнице, - сельсовет

Глава Чернобаевской территориальной громады Херсонской области Игорь Дудар находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает в фейсбуке Чернобаевский сельский совет, передает Цензор.НЕТ.

"2 мая в 7:00 вооруженными военными были захвачены помещения Чернобаевского сельского совета. Сорван Государственный флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и ​​сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг.

В тот же день, после допроса, из помещения сельского совета похищен заместитель сельского головы Евгений Родионов. Информация о месте его пребывания отсутствует.

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Также по месту жительства сельского головы Дударя И.М. военными произведен обыск с повреждением имущества. Со 2 мая сельский голова находится в тяжелом состоянии в больнице, а за самой больницей ведется надзор российскими солдатами.

Из-за отсутствия на территории громады мобильной связи и интернета с 30 апреля по 4 мая не было возможности осветить достоверную информацию о возникшей ситуации.

Подчеркиваем, что работники сельского совета остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления, согласно которой продолжают верно служить громаде и народу Украины, неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, способствовать воплощению их в жизнь, охранять права, свободы и законные интересы граждан, добросовестно выполнять свои должностные обязанности.

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