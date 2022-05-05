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Новости Война
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Глава Чернобаевской громады Дудар в тяжелом состоянии в больнице, - сельсовет

ігор,дудар

Глава Чернобаевской территориальной громады Херсонской области Игорь Дудар находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает в фейсбуке Чернобаевский сельский совет, передает Цензор.НЕТ.

"2 мая в 7:00 вооруженными военными были захвачены помещения Чернобаевского сельского совета. Сорван Государственный флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и ​​сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг.

В тот же день, после допроса, из помещения сельского совета похищен заместитель сельского головы Евгений Родионов.  Информация о месте его пребывания отсутствует.

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Также по месту жительства сельского головы Дударя И.М. военными произведен обыск с повреждением имущества. Со 2 мая сельский голова находится в тяжелом состоянии в больнице, а за самой больницей ведется надзор российскими солдатами.

Из-за отсутствия на территории громады мобильной связи и интернета с 30 апреля по 4 мая не было возможности осветить достоверную информацию о возникшей ситуации.

Подчеркиваем, что работники сельского совета остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления, согласно которой продолжают верно служить громаде и народу Украины, неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, способствовать воплощению их в жизнь, охранять права, свободы и законные интересы граждан, добросовестно выполнять свои должностные обязанности.

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Автор: 

армия РФ (19603) похищение (1688) военные преступления (1450) Чернобаевка (69)


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Що вони витворяють з нашими людьми , то навіть при фашистах такого не було , як при клятих рашистах !

Тварюки кончені , ви ж всеодно отримаєте по зубах і крепко !
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05.05.2022 10:22 Ответить
Це напевно перший випадок в історії людства, коли "людина" РЕєволюціонує назад в мавпу!
Думаю цей підвид "приматів" буде мати назву "Безмозгла русская скотоподібна"...
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05.05.2022 10:33 Ответить
арестович давай анализируй
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05.05.2022 10:36 Ответить
арестович анализировал-анализировал, анализировал-анализировал, да не выанализировал
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05.05.2022 12:39 Ответить
всігда наші посадовці коли чось не так сразу сразу боліют -- хоч тут причина понятна для русні законов нема
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05.05.2022 10:43 Ответить
Я хоч і не посадовець, але мене вистачило на тиждень після початку війни. А потім у лікарню попав - гастрит, панкреатит. Це все нерви. І мені ще тільки 50
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05.05.2022 12:37 Ответить
Пора йти в наступ на Херсон! Скільки можна під ним в полях воювати?!
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05.05.2022 12:12 Ответить
Скоро Бог отправит в больницу патрушева
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05.05.2022 13:17 Ответить
 
 