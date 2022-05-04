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Новости Война
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Оккупанты похитили председателя Чернобаевской громады Дудара и его заместителя Родионова

дудар,чорнобаївка,родіонов

Российские захватчики похитили председателя Чернобаевской территориальной громады в Херсонской области Игоря Дудара и его заместителя Евгения Родионова.

Об этом в фейсбуке сообщил заместитель председателя Херсонского районного совета Станислав Трошин, передает Цензор.НЕТ.

"Похищен председатель и заместитель председателя легендарной Чернобаевской ТГ Херсонского района, с которым мы были на постоянной связи при возобновлении электроснабжения в пострадавшие жилые дома", - отметил он.

Также ничего не известно и о судьбе Голопристанского городского головы Александра Бабича, депутата Новокаховского городского совета Игоря Протоковила и многих активистов, старост, депутатов, глав территориальных громад.

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Жена заместителя председателя Чернобаевской ТГ сообщила в фейсбуке, что 2 мая ее муж Евгений Родион был взят в плен российскими военными. Его местонахождение неизвестно.

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наверное хотят узнать тайну
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04.05.2022 13:44 Ответить
Мер же не виноват, что кацапосвиньи настолько безмозглые... ждите теперь чернобаевку-20 и 30 сразу
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04.05.2022 13:52 Ответить
Який сенс викрадать чиновників. Москалі такі кончені, що не розуміють, українці не барани, як вони самі, ми не вибираєм собі царів.
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04.05.2022 13:57 Ответить
Залякати інших. Тепер інші мери будуть чухати потилицю, чи хочуть вони бути викраденими.
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04.05.2022 14:09 Ответить
Главную тайну Чорнобаевки хотят узнать наверное.
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04.05.2022 15:41 Ответить
 
 