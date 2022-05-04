Оккупанты похитили председателя Чернобаевской громады Дудара и его заместителя Родионова

Российские захватчики похитили председателя Чернобаевской территориальной громады в Херсонской области Игоря Дудара и его заместителя Евгения Родионова.

Об этом в фейсбуке сообщил заместитель председателя Херсонского районного совета Станислав Трошин, передает Цензор.НЕТ.

"Похищен председатель и заместитель председателя легендарной Чернобаевской ТГ Херсонского района, с которым мы были на постоянной связи при возобновлении электроснабжения в пострадавшие жилые дома", - отметил он.

Также ничего не известно и о судьбе Голопристанского городского головы Александра Бабича, депутата Новокаховского городского совета Игоря Протоковила и многих активистов, старост, депутатов, глав территориальных громад.

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Жена заместителя председателя Чернобаевской ТГ сообщила в фейсбуке, что 2 мая ее муж Евгений Родион был взят в плен российскими военными. Его местонахождение неизвестно.