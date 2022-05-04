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Новини Війна
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Окупанти викрали голову Чорнобаївської громади Дудара і його заступника Родіонова

дудар,чорнобаївка,родіонов

Російські загарбники викрали голову Чорнобаївської територіальної громади на Херсонщині Ігоря Дудара та його заступника Євгенія Родіонова.

Про це у фейсбуці повідомив заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин, передає Цензор.НЕТ.

"Викрадено голову та заступника голови легендарної Чорнобаївської ТГ Херсонського району, з яким ми були на постійному зв'язку при поновленні електропостачання в постраждалі житлові будинки", - зазначив він.

Також нічого не відомо й про долю Голопристанського міського голову Олександра Бабича, депутата Новокаховської міської ради Ігоря Протоковила та багатьох активістів, старост, депутатів, голів територіальних громад.

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Дружина заступника голови Чорнобаївської ТГ повідомила у фейсбуці, що 2 травня її чоловіка Євгенія Родіонова взяли у полон російські військові. Його місцезнаходження невідомо.

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наверное хотят узнать тайну
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04.05.2022 13:44 Відповісти
Мер же не виноват, что кацапосвиньи настолько безмозглые... ждите теперь чернобаевку-20 и 30 сразу
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04.05.2022 13:52 Відповісти
Який сенс викрадать чиновників. Москалі такі кончені, що не розуміють, українці не барани, як вони самі, ми не вибираєм собі царів.
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04.05.2022 13:57 Відповісти
Залякати інших. Тепер інші мери будуть чухати потилицю, чи хочуть вони бути викраденими.
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04.05.2022 14:09 Відповісти
Главную тайну Чорнобаевки хотят узнать наверное.
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04.05.2022 15:41 Відповісти
 
 