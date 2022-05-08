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Новини Війна
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Рашисти на окупованих територіях посилюють проведення фільтраційних заходів, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини відмічається посилення проведення фільтраційних заходів рашистами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають заходи адміністративно-поліцейскього режиму на тимчасово захоплених територіях. Так, відмічається посилення проведення фільтраційних заходів підрозділами "росгвірдії" в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон.

Зберігається ймовірність проведення штурмових дій на окремих напрямках з метою покращення тактичного положення, сковування наших військ та недопущення перекидання резервів" , - зазначили в ЗСУ.

Читайте: Чорнобаївська сільрада відмовилася співпрацювати з окупантами

Автор: 

Генштаб ЗС (6781) Херсонська область (5882)


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Нічого. Не довго пісенька грала, не довго фраєр танцював, як кажучі!
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08.05.2022 19:10 Відповісти
Сорі шо офтоплю, але приколвся:
Лише 13% словаків готові воювати за свою країну - опитування

Мені цікаво вони шо всі планують бігти за захистом до британців і американців? і оце от довго жлобилося нам дати с300 і літаки...
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08.05.2022 19:11 Відповісти
Словаччина дивна країна. Не буду писати що про них думаю бо забанять.
Все неоднозначно.
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08.05.2022 19:21 Відповісти
а вот и оружие поехало на роисю

В Новокузнецке на одной из свалок нашли цинковый гроб. Полицейские приезжали на место, но уехали.

https://tayga.info/177438
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08.05.2022 19:30 Відповісти
 
 