Рашисти на окупованих територіях посилюють проведення фільтраційних заходів, - Генштаб ЗСУ
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини відмічається посилення проведення фільтраційних заходів рашистами.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Тривають заходи адміністративно-поліцейскього режиму на тимчасово захоплених територіях. Так, відмічається посилення проведення фільтраційних заходів підрозділами "росгвірдії" в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон.
Зберігається ймовірність проведення штурмових дій на окремих напрямках з метою покращення тактичного положення, сковування наших військ та недопущення перекидання резервів" , - зазначили в ЗСУ.
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Мені цікаво вони шо всі планують бігти за захистом до британців і американців? і оце от довго жлобилося нам дати с300 і літаки...
Все неоднозначно.
В Новокузнецке на одной из свалок нашли цинковый гроб. Полицейские приезжали на место, но уехали.
https://tayga.info/177438