Рашисти на окупованих територіях посилюють проведення фільтраційних заходів, - Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини відмічається посилення проведення фільтраційних заходів рашистами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають заходи адміністративно-поліцейскього режиму на тимчасово захоплених територіях. Так, відмічається посилення проведення фільтраційних заходів підрозділами "росгвірдії" в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон.

Зберігається ймовірність проведення штурмових дій на окремих напрямках з метою покращення тактичного положення, сковування наших військ та недопущення перекидання резервів" , - зазначили в ЗСУ.

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