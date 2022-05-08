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Новости Война
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В результате обстрела Одессы ранена девушка, - ОВА

одеса

8 мая российские оккупанты совершили ряд ракетных ударов по Одесской области.

Об этом в видеообращении заявил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"С начала суток противник совершил ряд ракетных ударов по области. Нашим подразделениям ПВО удалось сбить 4 ракеты. Но, к сожалению, было попадание в жилой дом, в результате чего ранена молодая девушка. В Болградском районе разрушена подстанция, из-за чего в 6 населенных пунктах нет света.

Повреждены гражданские объекты и объекты инфарструктуры области", - отметил он.

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обстрел (27874) Одесса (7921)


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Вбивати кацапів без жалю.Кацапи не мають право на життя!
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08.05.2022 21:18 Ответить
 
 