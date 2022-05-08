В результате обстрела Одессы ранена девушка, - ОВА
8 мая российские оккупанты совершили ряд ракетных ударов по Одесской области.
Об этом в видеообращении заявил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"С начала суток противник совершил ряд ракетных ударов по области. Нашим подразделениям ПВО удалось сбить 4 ракеты. Но, к сожалению, было попадание в жилой дом, в результате чего ранена молодая девушка. В Болградском районе разрушена подстанция, из-за чего в 6 населенных пунктах нет света.
Повреждены гражданские объекты и объекты инфарструктуры области", - отметил он.
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показать весь комментарий08.05.2022 21:18 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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