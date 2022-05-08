Внаслідок обстрілу Одеси поранено дівчину, - ОВА

8 травня російські окупанти здійснили низку ракетних ударів по Одеській області.

Про це у відеозверненні заявив очільник ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку доби противник здійснив низку ракетних ударів по області. Нашим підрозділам ППО вдалося збити 4 ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого поранено молоду дівчину. В Болградському районі зруйновано підстанцію, через що в 6 населених пунктах немає світла.

Пошкоджено цивільні об'єкти та об'єкти інфарструктури області", - зазначив він.

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