Внаслідок обстрілу Одеси поранено дівчину, - ОВА
8 травня російські окупанти здійснили низку ракетних ударів по Одеській області.
Про це у відеозверненні заявив очільник ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Від початку доби противник здійснив низку ракетних ударів по області. Нашим підрозділам ППО вдалося збити 4 ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого поранено молоду дівчину. В Болградському районі зруйновано підстанцію, через що в 6 населених пунктах немає світла.
Пошкоджено цивільні об'єкти та об'єкти інфарструктури області", - зазначив він.
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показати весь коментар08.05.2022 21:18 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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