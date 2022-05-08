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Новости Агрессия России против Украины Война
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Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику на 8-9 мая, - Кулеба

кулеба

Руководитель украинского МВД Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Он отметил: "Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга - это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках сейчас защищает Европу и Германию от российской агрессии"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких мероприятий до 8-9 мая на Харьковщине не будет, - ОВА

Германия (7073) День Победы (1231) символика (299) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+37
вместо того чтобы приструнить вату, решили запретить символику страны на которую вата нападает. это сродни импотенции
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08.05.2022 21:03 Ответить
+22
это реально плевок, типа мы и рашисты одно и то же, от чего надо закрыться...
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08.05.2022 21:02 Ответить
+21
Імпотенція - само собою.
Але, крім неї, це виглядає як співучасть та поплічництво.
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08.05.2022 21:08 Ответить
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это реально плевок, типа мы и рашисты одно и то же, от чего надо закрыться...
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08.05.2022 21:02 Ответить
Е забувайте, що Берлін був столицею прокацапської НДР і саме там була штаб-квартира Штазі.
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08.05.2022 21:15 Ответить
Восточный Берлин, неук.
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08.05.2022 21:21 Ответить
Порохобот - теж діагноз і це, здається, невиліковно!
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08.05.2022 21:44 Ответить
писать на сруцьком под флагом котрый взасос с рашистами это тоже диагноз
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08.05.2022 22:11 Ответить
Це німецька "мстя" за "ліверну ковбасу".
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08.05.2022 23:35 Ответить
вместо того чтобы приструнить вату, решили запретить символику страны на которую вата нападает. это сродни импотенции
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08.05.2022 21:03 Ответить
Імпотенція - само собою.
Але, крім неї, це виглядає як співучасть та поплічництво.
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08.05.2022 21:08 Ответить
...Це історичні зміни, тектонічного характеру.

Саме такі зміни визначають долі народів, всі інші, для опису яких існують політологи - з революціями й перекроюваннями політичних мап включно, - є похідними од цих, екзистенційних: тих, що відбуваються в масовій свідомості. Хоча якраз їх найважче відстежити, соціологія не знає таких механізмів. Єдиним придатним інструментом для їх фіксації й далі лишається література.

Скільки можу судити «через паркан» мовного бар'єра, щось подібне переживають і фінни (у яких виявилася купа травм, нерозгладжених іще з Зимової війни 1940-го, і далі тільки прибувало!), а також естонці й латиші, не кажучи про литовців, для яких ця війна була «їхньою» ще на стадії Першої кампанії, від самого 2014-го, - а з новин можна здогадатися, що й румуни, котрим іще розбиратися з Молдовою й Придністров'ям (аж тепер починає Заходу розвиднятися, на що́ той відгризений Росією в 1992-му, як Крим у 2014-му, беззаконний клапоть було законсервовано!), і інші нації колишнього Варшавського блоку, що його Путін так недвозначно зажадав назад своєю вимогою до НАТО «повернутися в кордони 1997-го року», - в усіх колишніх «співкамерників» почалися свої «флешбеки», віджили й зі свіжою силою заболіли власні рани, досі, від часу виведення з реґіону у 1989 р. радянських військ і розвалу СРСР, утримувані, зі страху перед порушенням так важко досягнутої рівноваги, в напівзализаному стані.

І саме тому я не називаю цю війну Другою кампанією. Ані так, як це заведено в європейських медіях - «російським вторгненням в Україну» (і на тім спасибі, бо перші кілька тижнів ще була метлялась по заголовках навіть солідних видань безсоромно витягнута з шухляд 2014-го «українська криза», словосполучення, від якого мене щоразу тіпало в пароксизмі безсилого гніву, а знаному політологу Джону Міршаймеру, котрий у дні різанини в Бучі видрукував у The Economist феєричну в своєму невігластві статтю про те, "why the West is principally responsible for the Ukrainian crisis", я спересердя навіть пообіцяла, подумки, що коли російська армія зайде до нього в Чикаґо і взвод солдатів неприродним способом зґвалтує його особисто, я, якщо буду жива, неодмінно напишу щось про «чикаґську кризу», і як її можна було б уникнути, якби професор сидів тихо…). І навіть «російсько-українською» я цю війну не називаю: надто локальна це для неї характеристика.

Я називаю її - Третьою Світовою.

©Оксана Забужко
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08.05.2022 21:28 Ответить
Вони очікували і дуже розраховували, що Україна програє, увесь час допомагали рашистам. Це лише сліпий не бачить, і думки вони не змінили - будуть лише відбріхуватись. Абсолютно підтримую Зеленського, що послав їх до корабля - є справжні союзники
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08.05.2022 21:03 Ответить
а когда он их послал?
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08.05.2022 21:05 Ответить
)) Ти з коми вийшов? Чи тобі посилання дати?
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08.05.2022 21:08 Ответить
підтримую Зеленського (с) - диагноз
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08.05.2022 21:06 Ответить
Певно ..карієс
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08.05.2022 21:07 Ответить
А ти кого підтримуєш? Його, до речі, багато, солдат підтримують, навіть Петро його підтримує
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08.05.2022 21:09 Ответить
тобі реально подобаються придурки, які оборонний бюджет закатали в асфальт перед самою війною? його хіба що кацапські танкісти можуть підримувати - давно по хороших дорогах не їздили
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08.05.2022 21:13 Ответить
З тобою не згідний. Сьогдні слухав воїнів з Азовсталі онлайн і я їм вірю більше. Закатували 8 років
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08.05.2022 21:18 Ответить
но зеля круче закатывал, надо поддержать...
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08.05.2022 21:24 Ответить
Принаймні ніяких угод Кучма-Лукашенко-Пуйло-Кучма у мінську, погодься - вже плюс. З цього і почалося задобрювання агресора. Про котли вже не починатиму.
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08.05.2022 21:35 Ответить
Зеля і його стадо прихільників тому і жили відносно спокійно тому що був той Мінськ. Нам просто пощастило що Україна отримала паузу в наступі рф і змогла отямитись і стати на ноги створивши армію з нуля. А тепер звісно можна кивати на Мінськ, погоду, зірки і все що заманеться. А велике крадівництво як? для кого той асфальт тепер лежить в половині областей?
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08.05.2022 21:44 Ответить
"Зеля і його стадо прихільників тому і жили відносно спокійно тому що був той Мінськ."
Тобто Петро їм допомагав? То він спільник
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08.05.2022 21:51 Ответить
Не допомагав він їм. Був зайнятий. Тебе на бутилку насаджував, зєлєбобік
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09.05.2022 00:08 Ответить
Давайте не будемо про Зелепського і Порошенко! Ми про все пам'ятаємо - і про добре, і про погане. Кожен з них відповість за свої дії і бездіяльність після перемоги над рашизмом
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09.05.2022 01:11 Ответить
А де ж тоді порохоботи "харчєваться" будут?
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09.05.2022 07:11 Ответить
зелупенский тупак, и агент дермак, это главные проблемы нашей армии на сегодня
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08.05.2022 21:14 Ответить
Ти прямо скажи Петро нормальний чи ні? Він же підтримує Зе. Чи в нього також діагноз?
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08.05.2022 21:20 Ответить
петро нормальный, бо поддерживает зе во время войны, а зе дерьмо в это время дела на него заводит
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08.05.2022 21:25 Ответить
у тебе подвоєння особистості.
1. підтримую Зеленського (с) - диагноз
2. петро нормальный, бо поддерживает зе
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08.05.2022 21:28 Ответить
поправочка, во время войны, потому и нормальный. а зе как был так и остается дерьмом, с петром даже формально не помирился, хотя вещал нам надо объединяться...
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08.05.2022 21:32 Ответить
після війни запхнемо бубі асфальт у всі дірки
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08.05.2022 21:37 Ответить
Петро підтримує ЗСУ, і допомагає ЗЕ підтримувати ЗСУ.
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08.05.2022 21:48 Ответить
Абсолютно не проти цього, нехай підтримують один одного, і дехто не засилає злобних ботів. Порошенко сам заявив, що підтримує Зе, навіщо цей сморід зараз розводити
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08.05.2022 21:57 Ответить
ти загибель десятків тисяч мирних людей, яких кріворогій шщлімазл не попередив про навалу і не забеспечив їм евакуацію, називаєш "сморід розводити"?!
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09.05.2022 00:10 Ответить
Зеленський і його шанувальники, так і мріють, що німці втомляться від Бубиного бикування та почнуть реально підтримувати кацапів.
Мокшани знову будуть мати комплектуючі і зможуть збирати танки, ракети, літаки, які полетять в Україну.
Де ж ви такі беретесь?
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08.05.2022 21:09 Ответить
З яких пір ви такі зай.бані зрадоботіками? Невже з 2014-го?
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08.05.2022 22:03 Ответить
ты перед выборами зе жил? вот где была зрада, и как зе-рашисткая зелупонь её разгоняля. в результпте чего имеем оп дермаков которые саботируют поставки даже помощи сша
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08.05.2022 22:14 Ответить
Вся Германия не дождётся того посыла.
Не дёшево обходится такая дружба уже 8 лет.Когда пошлёт то?
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08.05.2022 21:09 Ответить
Ви тут на третій день війни і я запитаю-так чим вам німці так насолили? Недипломатична поведінка Зеленського не добавляє шарму його політиці. Перш чим критикувати,подумайте, що допомагають Україні і ніяк президенту.
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08.05.2022 21:11 Ответить
Той хто хотів допомогти - допомагає і не шукає відмазок. Той хто не хоче знайде їх 100500. Ні то ні, але віляти не вартотуди сюди. Дуже багато заяв що Німеччина не збирається допомагати, ти сам знайдеш? Я можу і піднапрягтись, сьогодні час є, знайду для тебе
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08.05.2022 21:17 Ответить
Німці Україні нічим не насолили, на відміну від влади Німеччини.
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08.05.2022 21:50 Ответить
Я про німців і не кажу
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08.05.2022 21:52 Ответить
Восстановить союз нерушимый республик свободных - давняя задумка *****. И для этой большой цели были выкуплены нужные выборы в разных странах, куплены чиновники, засланы шпионы, поднята цена нефти, договорились с союзниками, пообещали плюшки. И вроде все шло по плану, но с "украинским населением" недоработали и теперь план рушиться. Украинский народ показал свою силу и дух.
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08.05.2022 21:24 Ответить
Таки ДА!
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08.05.2022 21:54 Ответить
Мельник якось незграбно веде дипломатію в Німеччині ставити в один ряд Україну і цих ніхто не збирався, досить писати дурню. Україну поважають, а значить і Україні потрібно поважати других. Навчіться думати,а не тільки все хаяти. То венгри не такі,то німці,то Греція.
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08.05.2022 21:07 Ответить
Агентури типу Шредера повно ще з часів гедеерівської Штазі ,не виключено ,що і Меркельша ,як громадянка колишньої ГДР була агентом Штазі.
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08.05.2022 21:14 Ответить
Венгры блокуют санкции на российскую нефть, которые бы реально насолили России, не хотят чтобы Украина вступила в ЕС и НАТО. Греция тоже не далеко ушла. А Германия очень много сделала для началу этой войны во времена Меркель, потакая Путину
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08.05.2022 21:16 Ответить
Мельник отримує команди безпосередньо від Вовиного друга, фсбшного дерьмака. Всіх справжніх дипломатів, пліснява, позбулась. Нажаль, мельник, один з пліснявих пристосуванців, як і свіжопризначений в Словенію, таран, який розвалив оборону країни, як і кулеба.

"Ображена ковбаса посла Мельника"
https://www.youtube.com/watch?v=-IWTODd1Bbo
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08.05.2022 21:16 Ответить
Германия уважает Украину?) только на словах. Немецкая показуха. А на деле, каски Украине, сотни миллиардов- россии.
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08.05.2022 21:21 Ответить
Ну так скажіть як вести дипломатію з тими хто бажає вам програшу, хто роками гендлював та багатів на торгівлі з вашим ворогом і зараз допомагає лише під тиском інших, щоб зберегти авторитет та репутацію.
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08.05.2022 21:24 Ответить
Так викличте посла Німеччини до МЗС і вручіть йому ноту протесту , що сміливості не вистачає ?
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08.05.2022 21:08 Ответить
Флаг Швеции им в помощь, если еще не догадались
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08.05.2022 21:10 Ответить
Запрет касается только мемориальные объекты (DW), в самом Берлине можно и Кулебе следовало бы знать и говорить о запрете более конкретнее.
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08.05.2022 21:10 Ответить
Кстати, дипломатам и ветеранам не запрещено быть на мемориале с символами Украины. Полагаю Мельник и сегодня и завтра отстоит с Украинским Флагом за всех тех, кому не позволено.
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08.05.2022 21:18 Ответить
Ему на это насрать.Они просто хотят
постоянно ныть и деньги клянчить у Германии.
Хоть от чего небудь немецкого отказались,назад выслали?
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08.05.2022 21:50 Ответить
Все помним выражение, что бывших не бывает.., в цветах немецкого флага не хватает синего цвета.
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08.05.2022 21:11 Ответить
І герба з пшеницею і циркулем !
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08.05.2022 21:15 Ответить
Так а ГАЗПРОМі наказали.
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08.05.2022 21:11 Ответить
со времен Романовых и Анки из немецкой слободы - подруги петрухи 1-го немцы всегда в числе ближайших сподвижников раисских царей и партейных коммуняк а-ля володя ульянов-петров-ленин.... и тяга только крепчает, несмотря на изнасилованных немцами русских и русскими немцев во время нескольких мировых войн....ассимиляция мля...
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08.05.2022 21:15 Ответить
в Берліні місцеве самоврядування це соцдеки. В їх партійній программі записано, що зовнішня політика проводиться в унісон з рузге. А раз неможна прославляти орків, то і хохолам теж зась. Та все пройде,не партесь зараз программу змінять,о з Акелою справ ніхто не хоче мати. Шольц он через силу видушує гарантії в межах кордону 2014 року.Бо знають що часи змінились і їх перестаркуваті лідери вже кашу не варять. Інакше самі соцдеки можуть впасти на "дно колодца" і вииратисьзвідти 18 років. Молоді адьютанти Шредера потрохи знімають еполети вірності курсу на рузге.
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08.05.2022 21:15 Ответить
А красную тряпку можно носить?
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08.05.2022 21:16 Ответить
Нит
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08.05.2022 21:23 Ответить
Хіба це перша помилка Берліна по відношенню до України? І чи це помилка...
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08.05.2022 21:16 Ответить
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08.05.2022 21:18 Ответить
Небось они еще платят репарации ***** за 2 мировую. Фу противно.
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08.05.2022 21:19 Ответить
Это не ошибка, а курс недогермании А кулеба пусть спросит о причине запрета. За что запретили?
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08.05.2022 21:35 Ответить
Какое твоё собачьи дело,что Германия в Германии делает?
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08.05.2022 21:54 Ответить
Чего вы напали на Берлин, зато Франциска Гиффай (мер Берлина), законно заработала свои 30 рублей, от *****! И на клитор ей, всё остальное...
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08.05.2022 21:42 Ответить
Прихильники *****-зайвехромосоми, ні чого не кричать, бо пу#іна смокчать, у *****...
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08.05.2022 22:01 Ответить
чого можна хотіти від німецьких байстрюків, котрих наплодили "насильники освабадітєлі "?Це вже не німецька нація, а совково- німецькі мутанти
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08.05.2022 21:48 Ответить
Просто вернуть всё немецкое назад,все очень просто.
Отказаться от помощи и в Германии будет огромный праздник
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08.05.2022 21:52 Ответить
Такой тонкий намек на то, что война должна идти как можно дольше и как следствие оружие будут давать дозировано, чтобы хватало на отражение атак, но никак не на контрнаступление, плюс санкции.
Как итог - два крупных европейских истощеных государства.
Кто прав - им плевать.
Может я и ошибаюсь
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08.05.2022 21:53 Ответить
это ты кацапстан называешь "европейским государством"?
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09.05.2022 00:16 Ответить
в гостях нужно вести себя как в гостях.
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08.05.2022 21:57 Ответить
То,что немцы ведут двойную игру, как и венгры с сербами, это очевидно, и на бытовом уровне наши дипломаты правы, но... они не на базаре, где тебя обвесили или обсчитали- послал подальше - сменил поставщика. В дипломатии все иначе...говорят одно, думают другое, и этому ещё, видимо прийдется нашим учиться, набивая шишки. Нельзя давать повод, чтобы говорили: отказано по причине Вашей не толерантности и не дружелюбности. Нельзя сжигать мосты, ибо даже купленные политики после падения путинского режима резко сменят риторику, заявляя , что стояли в первых рядах, и как не прискорбно, их нельзя лишать возможности маневра(((
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08.05.2022 22:04 Ответить
Кацапов не пробовали департировать?
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08.05.2022 22:44 Ответить
Спочатку потрібно розібратись відносно місць заборони, а потім вішати ярлики.
Ніхто не заборонить державний прапор, крім місць де можливі правокаційні діі які спровокують масові заворушення, це стосуеться меморіальних комплексів, цвинтарів ...
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09.05.2022 01:12 Ответить
 
 