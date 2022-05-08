Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику на 8-9 мая, - Кулеба
Руководитель украинского МВД Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Он отметил: "Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга - это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках сейчас защищает Европу и Германию от российской агрессии"
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+37 Vadym Tsyrkalyuk
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+21 Vedana
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Але, крім неї, це виглядає як співучасть та поплічництво.
Саме такі зміни визначають долі народів, всі інші, для опису яких існують політологи - з революціями й перекроюваннями політичних мап включно, - є похідними од цих, екзистенційних: тих, що відбуваються в масовій свідомості. Хоча якраз їх найважче відстежити, соціологія не знає таких механізмів. Єдиним придатним інструментом для їх фіксації й далі лишається література.
Скільки можу судити «через паркан» мовного бар'єра, щось подібне переживають і фінни (у яких виявилася купа травм, нерозгладжених іще з Зимової війни 1940-го, і далі тільки прибувало!), а також естонці й латиші, не кажучи про литовців, для яких ця війна була «їхньою» ще на стадії Першої кампанії, від самого 2014-го, - а з новин можна здогадатися, що й румуни, котрим іще розбиратися з Молдовою й Придністров'ям (аж тепер починає Заходу розвиднятися, на що́ той відгризений Росією в 1992-му, як Крим у 2014-му, беззаконний клапоть було законсервовано!), і інші нації колишнього Варшавського блоку, що його Путін так недвозначно зажадав назад своєю вимогою до НАТО «повернутися в кордони 1997-го року», - в усіх колишніх «співкамерників» почалися свої «флешбеки», віджили й зі свіжою силою заболіли власні рани, досі, від часу виведення з реґіону у 1989 р. радянських військ і розвалу СРСР, утримувані, зі страху перед порушенням так важко досягнутої рівноваги, в напівзализаному стані.
І саме тому я не називаю цю війну Другою кампанією. Ані так, як це заведено в європейських медіях - «російським вторгненням в Україну» (і на тім спасибі, бо перші кілька тижнів ще була метлялась по заголовках навіть солідних видань безсоромно витягнута з шухляд 2014-го «українська криза», словосполучення, від якого мене щоразу тіпало в пароксизмі безсилого гніву, а знаному політологу Джону Міршаймеру, котрий у дні різанини в Бучі видрукував у The Economist феєричну в своєму невігластві статтю про те, "why the West is principally responsible for the Ukrainian crisis", я спересердя навіть пообіцяла, подумки, що коли російська армія зайде до нього в Чикаґо і взвод солдатів неприродним способом зґвалтує його особисто, я, якщо буду жива, неодмінно напишу щось про «чикаґську кризу», і як її можна було б уникнути, якби професор сидів тихо…). І навіть «російсько-українською» я цю війну не називаю: надто локальна це для неї характеристика.
Я називаю її - Третьою Світовою.
©Оксана Забужко
Тобто Петро їм допомагав? То він спільник
1. підтримую Зеленського (с) - диагноз
2. петро нормальный, бо поддерживает зе
Мокшани знову будуть мати комплектуючі і зможуть збирати танки, ракети, літаки, які полетять в Україну.
Де ж ви такі беретесь?
Не дёшево обходится такая дружба уже 8 лет.Когда пошлёт то?
"Ображена ковбаса посла Мельника"
https://www.youtube.com/watch?v=-IWTODd1Bbo
постоянно ныть и деньги клянчить у Германии.
Хоть от чего небудь немецкого отказались,назад выслали?
Отказаться от помощи и в Германии будет огромный праздник
Как итог - два крупных европейских истощеных государства.
Кто прав - им плевать.
Может я и ошибаюсь
Ніхто не заборонить державний прапор, крім місць де можливі правокаційні діі які спровокують масові заворушення, це стосуеться меморіальних комплексів, цвинтарів ...