Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику на 8-9 мая, - Кулеба

Руководитель украинского МВД Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Он отметил: "Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга - это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках сейчас защищает Европу и Германию от российской агрессии"

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