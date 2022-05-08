Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку на 8-9 травня, - Кулеба

Керівник українського МВС Дмитро Кулеба заявив, що Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Він зазначив: "Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії"

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