Рашисты изменили дату проведения "парада" в Мариуполе

Российские оккупанты перенесли дату проведения "военного парада" в Мариуполе на другую дату.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Из города говорят, оккупанты объявили, что переносят парад на другую дату. Интересно, что сообщение от коллаборантов об этом последовало после визита замглавы правительства РФ. Причину на прямые вопросы не сообщают. Однако обещают праздничные мероприятия, в том числе открытие Аллеи памяти погибшим "борцам с фашизмом" в Украине в районе Приморского парка.

Насчет "бесмертного полка" информация не уточнялась. Продолжаем наблюдать, чем завершится "победобесие" в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надежды на то, что в школе Белогоровки после авиаудара рашистов кто-то выжил, почти нет, - Гайдай