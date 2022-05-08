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Новости Война
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Рашисты изменили дату проведения "парада" в Мариуполе

маріуполь,лікарня

Российские оккупанты перенесли дату проведения "военного парада" в Мариуполе на другую дату.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Из города говорят, оккупанты объявили, что переносят парад на другую дату. Интересно, что сообщение от коллаборантов об этом последовало после визита замглавы правительства РФ. Причину на прямые вопросы не сообщают. Однако обещают праздничные мероприятия, в том числе открытие Аллеи памяти погибшим "борцам с фашизмом" в Украине в районе Приморского парка.

Насчет "бесмертного полка" информация не уточнялась. Продолжаем наблюдать, чем завершится "победобесие" в Мариуполе", - говорится в сообщении.

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Мариуполь (5724)


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Топ комментарии
+48
Азов жив. Азов спутал все планы рашистам. Не удивлюсь если Азов сделает на день победобесия такой феерверк что рашисты коричневым умоются
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08.05.2022 22:07 Ответить
+23
Повсиралися кацапи, це вам не Грузія 2008 року.
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08.05.2022 22:23 Ответить
+16
Сцат свинособаки. Украінський Маріупіль могли б деблокувати, але звідки взяти кілька бригад і далекобійну зброю, х.з.н чи наша авіація там зможе допомогти. Поки що чекаємо на поміч від Бога, якесь надзвичайне чудо, усе трапляється
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08.05.2022 22:25 Ответить
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Азов жив. Азов спутал все планы рашистам. Не удивлюсь если Азов сделает на день победобесия такой феерверк что рашисты коричневым умоются
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08.05.2022 22:07 Ответить
Жаль только, что ничего не делается, чтобы помочь Азову и просто наблюдают, как гибнут герои Мариуполя. В интервью с Азовом об этом сказано довольно прямо. Весь юг ЗЕлёные слили, только Мариуполь дал бой.
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09.05.2022 00:22 Ответить
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08.05.2022 22:07 Ответить
толстый, *******, какой-то хер и мужик без головы. Ахренеть😁😁😁
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08.05.2022 22:14 Ответить
Всё правильно пусть подождут ракеты от союзников, как без салюта. Так и лягут касабским бесы в шеренгах и рядах.
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08.05.2022 22:11 Ответить
..о, у кацапов появится свой ********** календарь?
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08.05.2022 22:11 Ответить
Повсиралися кацапи, це вам не Грузія 2008 року.
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08.05.2022 22:23 Ответить
А что ты про 2008 знаешь? В 2008 Цензор Путину лизал. Нас было в 5 раз меньше, но мы не сдались. Ты наверно ругал Юща, зачем он грузинам помогает.
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09.05.2022 08:42 Ответить
Сцат свинособаки. Украінський Маріупіль могли б деблокувати, але звідки взяти кілька бригад і далекобійну зброю, х.з.н чи наша авіація там зможе допомогти. Поки що чекаємо на поміч від Бога, якесь надзвичайне чудо, усе трапляється
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08.05.2022 22:25 Ответить
Бригади є , людей зараз більше чим досить , але от чого нема , так це потужної зброї . Вона зараз надходить , але її , на жаль , ще недостатньо для масштабного наступу . Військові говорять що - щоб вирівняти баланс у важкій наступальній зброї , нам потрібно ще , мінімум - втричі більше різної зброї , ніж вже надійшло від Заходу . .
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08.05.2022 22:44 Ответить
Зараз найцінніше - це втримати людей, та території, по можливості. Не втрачати їх безглуздо, як черкаську тероборону.
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09.05.2022 02:06 Ответить
Кацапы здохнут
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08.05.2022 22:37 Ответить
Это уж точно...
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08.05.2022 22:45 Ответить
побыстрее бы....
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08.05.2022 22:49 Ответить
Маріуполь був і буде українським !
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08.05.2022 22:37 Ответить
Маріуполь є українським
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08.05.2022 22:43 Ответить
Хрен вам русня, а не Мариуполь!
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08.05.2022 22:48 Ответить
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08.05.2022 23:26 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXg0K5LqdiRzPL1_Sh7WqJuvy32o-wPFnjeqtI33hNeH3xDDRUQ7lY-Gb4bzbeWp_wSyELUgpET6mI_GlTYpFi-MKGX756_cl1lq1rorHBJ31UL3mGD5157A1-46MPk-M0&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

сейчас я вам расскажу, как все закончится.

9 мая путин объявляет, что военная операция в украине - война.

его арестовывают за фейк о российской армии.

конец.
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08.05.2022 23:34 Ответить
АЗОВ, спутав плани не тільки орків, але і Зешобли, історія ще розкаже про це!!!
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08.05.2022 23:37 Ответить
А можна докладніше про ці плани, якщо Ви настільки поінформовані ? Про асфальт і шалики вже знаємо.
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08.05.2022 23:50 Ответить
Пошло всьо ні так,как в Оманє даґаварілісь. Азов завадив сдацца в даґаваріцца.
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09.05.2022 01:21 Ответить
Кацапський механізм заклинило. Заклинив його "Азов". Це ще одна перемога наших бійців. Слава Україні. Боже, бережи наших воїнів. Смерть лаптям.
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08.05.2022 23:48 Ответить
Тобто я так розумію що їхня ж дата "9 мая" їх вже не колише І вони у Маріуполі хотіли від початку святкувать не "Пабеду над фашизмом в Вяликай атечественнай вайне" а "Пабеду нах хахлами"
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09.05.2022 07:43 Ответить
Надо весь цензор послать на деблокаду.
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09.05.2022 08:44 Ответить
 
 