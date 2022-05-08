Рашисты изменили дату проведения "парада" в Мариуполе
Российские оккупанты перенесли дату проведения "военного парада" в Мариуполе на другую дату.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Из города говорят, оккупанты объявили, что переносят парад на другую дату. Интересно, что сообщение от коллаборантов об этом последовало после визита замглавы правительства РФ. Причину на прямые вопросы не сообщают. Однако обещают праздничные мероприятия, в том числе открытие Аллеи памяти погибшим "борцам с фашизмом" в Украине в районе Приморского парка.
Насчет "бесмертного полка" информация не уточнялась. Продолжаем наблюдать, чем завершится "победобесие" в Мариуполе", - говорится в сообщении.
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+16 Advokat Savchuk
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сейчас я вам расскажу, как все закончится.
9 мая путин объявляет, что военная операция в украине - война.
его арестовывают за фейк о российской армии.
конец.