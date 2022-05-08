Рашисти змінили дату проведення "параду" в Маріуполі
Російські окупанти перенесли дату проведення "військового параду" в Маріуполі на іншу дату.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
З міста кажуть, окупанти оголосили, що переносять парад на іншу дату. Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту заступника голови уряду рф. Причину на прямі питання не повідомляють. Однак, обіцяють святкові заходи, у тому числі відкриття Алеї пам‘яти загиблим "борцам с фашизмом" в Україні в районі Приморського парку.
Щодо "безсмертного полку" інформація не уточнювалась. Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "победобесіє" в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 FT FT
показати весь коментар08.05.2022 22:07 Відповісти Посилання
+23 valera ivolgov
показати весь коментар08.05.2022 22:23 Відповісти Посилання
+16 Advokat Savchuk
показати весь коментар08.05.2022 22:25 Відповісти Посилання
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сейчас я вам расскажу, как все закончится.
9 мая путин объявляет, что военная операция в украине - война.
его арестовывают за фейк о российской армии.
конец.