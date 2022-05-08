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Новини Війна
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Рашисти змінили дату проведення "параду" в Маріуполі

маріуполь,лікарня

Російські окупанти перенесли дату проведення "військового параду" в Маріуполі на іншу дату.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

З міста кажуть, окупанти оголосили, що переносять парад на іншу дату. Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту заступника голови уряду рф. Причину на прямі питання не повідомляють. Однак, обіцяють святкові заходи, у тому числі відкриття Алеї пам‘яти загиблим "борцам с фашизмом" в Україні в районі Приморського парку.

Щодо "безсмертного полку" інформація не уточнювалась. Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "победобесіє" в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розблокувати зараз Маріуполь військовим шляхом неможливо, - Зеленський

Автор: 

Маріуполь (3243)


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Топ коментарі
+48
Азов жив. Азов спутал все планы рашистам. Не удивлюсь если Азов сделает на день победобесия такой феерверк что рашисты коричневым умоются
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08.05.2022 22:07 Відповісти
+23
Повсиралися кацапи, це вам не Грузія 2008 року.
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08.05.2022 22:23 Відповісти
+16
Сцат свинособаки. Украінський Маріупіль могли б деблокувати, але звідки взяти кілька бригад і далекобійну зброю, х.з.н чи наша авіація там зможе допомогти. Поки що чекаємо на поміч від Бога, якесь надзвичайне чудо, усе трапляється
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08.05.2022 22:25 Відповісти
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Азов жив. Азов спутал все планы рашистам. Не удивлюсь если Азов сделает на день победобесия такой феерверк что рашисты коричневым умоются
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08.05.2022 22:07 Відповісти
Жаль только, что ничего не делается, чтобы помочь Азову и просто наблюдают, как гибнут герои Мариуполя. В интервью с Азовом об этом сказано довольно прямо. Весь юг ЗЕлёные слили, только Мариуполь дал бой.
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09.05.2022 00:22 Відповісти
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08.05.2022 22:07 Відповісти
толстый, *******, какой-то хер и мужик без головы. Ахренеть😁😁😁
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08.05.2022 22:14 Відповісти
Всё правильно пусть подождут ракеты от союзников, как без салюта. Так и лягут касабским бесы в шеренгах и рядах.
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08.05.2022 22:11 Відповісти
..о, у кацапов появится свой ********** календарь?
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08.05.2022 22:11 Відповісти
Повсиралися кацапи, це вам не Грузія 2008 року.
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08.05.2022 22:23 Відповісти
А что ты про 2008 знаешь? В 2008 Цензор Путину лизал. Нас было в 5 раз меньше, но мы не сдались. Ты наверно ругал Юща, зачем он грузинам помогает.
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09.05.2022 08:42 Відповісти
Сцат свинособаки. Украінський Маріупіль могли б деблокувати, але звідки взяти кілька бригад і далекобійну зброю, х.з.н чи наша авіація там зможе допомогти. Поки що чекаємо на поміч від Бога, якесь надзвичайне чудо, усе трапляється
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08.05.2022 22:25 Відповісти
Бригади є , людей зараз більше чим досить , але от чого нема , так це потужної зброї . Вона зараз надходить , але її , на жаль , ще недостатньо для масштабного наступу . Військові говорять що - щоб вирівняти баланс у важкій наступальній зброї , нам потрібно ще , мінімум - втричі більше різної зброї , ніж вже надійшло від Заходу . .
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08.05.2022 22:44 Відповісти
Зараз найцінніше - це втримати людей, та території, по можливості. Не втрачати їх безглуздо, як черкаську тероборону.
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09.05.2022 02:06 Відповісти
Кацапы здохнут
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08.05.2022 22:37 Відповісти
Это уж точно...
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08.05.2022 22:45 Відповісти
побыстрее бы....
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08.05.2022 22:49 Відповісти
Маріуполь був і буде українським !
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08.05.2022 22:37 Відповісти
Маріуполь є українським
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08.05.2022 22:43 Відповісти
Хрен вам русня, а не Мариуполь!
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08.05.2022 22:48 Відповісти
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08.05.2022 23:26 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXg0K5LqdiRzPL1_Sh7WqJuvy32o-wPFnjeqtI33hNeH3xDDRUQ7lY-Gb4bzbeWp_wSyELUgpET6mI_GlTYpFi-MKGX756_cl1lq1rorHBJ31UL3mGD5157A1-46MPk-M0&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

сейчас я вам расскажу, как все закончится.

9 мая путин объявляет, что военная операция в украине - война.

его арестовывают за фейк о российской армии.

конец.
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08.05.2022 23:34 Відповісти
АЗОВ, спутав плани не тільки орків, але і Зешобли, історія ще розкаже про це!!!
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08.05.2022 23:37 Відповісти
А можна докладніше про ці плани, якщо Ви настільки поінформовані ? Про асфальт і шалики вже знаємо.
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08.05.2022 23:50 Відповісти
Пошло всьо ні так,как в Оманє даґаварілісь. Азов завадив сдацца в даґаваріцца.
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09.05.2022 01:21 Відповісти
Кацапський механізм заклинило. Заклинив його "Азов". Це ще одна перемога наших бійців. Слава Україні. Боже, бережи наших воїнів. Смерть лаптям.
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08.05.2022 23:48 Відповісти
Тобто я так розумію що їхня ж дата "9 мая" їх вже не колише І вони у Маріуполі хотіли від початку святкувать не "Пабеду над фашизмом в Вяликай атечественнай вайне" а "Пабеду нах хахлами"
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09.05.2022 07:43 Відповісти
Надо весь цензор послать на деблокаду.
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09.05.2022 08:44 Відповісти
 
 