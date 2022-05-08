Рашисти змінили дату проведення "параду" в Маріуполі

Російські окупанти перенесли дату проведення "військового параду" в Маріуполі на іншу дату.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

З міста кажуть, окупанти оголосили, що переносять парад на іншу дату. Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту заступника голови уряду рф. Причину на прямі питання не повідомляють. Однак, обіцяють святкові заходи, у тому числі відкриття Алеї пам‘яти загиблим "борцам с фашизмом" в Україні в районі Приморського парку.

Щодо "безсмертного полку" інформація не уточнювалась. Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "победобесіє" в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розблокувати зараз Маріуполь військовим шляхом неможливо, - Зеленський