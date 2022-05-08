Розблокувати зараз Маріуполь військовим шляхом неможливо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі розблокувати Маріуполь військовим шляхом неможливо, а росія повертає військових лише у разі полону в ході обміну.

Про це він зазначив під час спільної з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні", - сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що Україна нині не має такого важкого озброєння, яке б дозволило деблокувати військовим шляхом Маріуполь.

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"Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії", - підкреслив він.

Водночас Президент нагадав, що з "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх цивільних людей, наголосивши, що російські військові, керівництво росармії та політичне керівництво країни-агресора "не хочуть випускати наших військових".

"Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від російської федерації. Інших відповідей не існує", - заявив Зеленський.

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