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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Розблокувати зараз Маріуполь військовим шляхом неможливо, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі розблокувати Маріуполь військовим шляхом неможливо, а росія повертає військових лише у разі полону в ході обміну.

Про це він зазначив під час спільної з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні", - сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що Україна нині не має такого важкого озброєння, яке б дозволило деблокувати військовим шляхом Маріуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онуфрій закликав Путіна випустити з міста оборонців Маріуполя

"Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії", - підкреслив він.

Водночас Президент нагадав, що з "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх цивільних людей, наголосивши, що російські військові, керівництво росармії та політичне керівництво країни-агресора "не хочуть випускати наших військових".

"Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від російської федерації. Інших відповідей не існує", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готуємо другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" - виведення поранених та медиків, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Маріуполь (3243)


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Топ коментарі
+71
Зате його можливо було заблокувати не військовим шляхом. Пофігізмом до загрози кацапської агресії.
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08.05.2022 21:22 Відповісти
+65
ЗЕленський перший, хто не зацікавлений щоб хтось вийшов живим з Маріуполя та розповів всю правду
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08.05.2022 21:34 Відповісти
+40
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08.05.2022 21:30 Відповісти
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Спочатку ця істота злила Цемаха, потім "вагнеровців", а зараз зливає "Азов".
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08.05.2022 21:59 Відповісти
Військовим шляхом розблокувати Маріуполь не можливо, значить чудодійні переговори з х..лом. Так, Ze
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08.05.2022 22:00 Відповісти
Звучить як вирок.....
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08.05.2022 22:02 Відповісти
Мы все оказались в плену у коломойского и его марионеток(((
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08.05.2022 22:03 Відповісти
А как можно было выбрать в презы клоуна тупого??
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08.05.2022 22:10 Відповісти
Вы забыли как Мариупольцев под танки Украинские бросались???В 2014??За Россию .....А сейчас что бы его деблокировать надо положить тысячи наших воинов ...По степи нас будут расстреливать как цыплят ...Так может надо чем то жертвовать!!!!!Сотнями или тысячами наших ребят?????Вы о чем диванные эксперты здесь спорите???
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08.05.2022 22:04 Відповісти
Давай тобою пожертвуємо, уйобок зелений
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08.05.2022 22:09 Відповісти
речь вообще-то за Азов идет....А это НАШИ воины!
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08.05.2022 23:48 Відповісти
Хто розмінував виходи із Криму? Хто здав Маріуполь?
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08.05.2022 22:07 Відповісти
Зеленський скаже що то ще за Порошенко і його виборці йому повірять.
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08.05.2022 22:23 Відповісти
Задовбав.
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08.05.2022 22:14 Відповісти
Ворог при владі.
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08.05.2022 22:17 Відповісти
Вай скільки " архістратегів " набігло..!?
Цілий батальйон " солодких " можливо видати зброю ...і вперед на Маріуполь .
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08.05.2022 22:23 Відповісти
Ну то дай відповідь, чому в Іловайську була зрада і барига, а в Маріуполі..... хз як він то називає, але по ходу винен весь світ тільки не він?
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08.05.2022 22:25 Відповісти
То ***** та паРаша тут ні до чого !?
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08.05.2022 22:39 Відповісти
Останні 8 років, на подібні зауваження, чути було тільки саркастичне "не раскачівайтє лодку, ато путин нападьот"
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08.05.2022 22:47 Відповісти
далі скавчиш випердок.ти уже в чк записався висер інтернетний,чи сикотно без маузера,по ******* схопити?
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08.05.2022 22:31 Відповісти
Ось і " свіжеспечені " сексоти
Тільки " заригані "
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08.05.2022 22:36 Відповісти
не6 переводь стрілки бидло сикливе
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08.05.2022 22:58 Відповісти
А ты из окопа пишешь? Видно,что контуженый
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08.05.2022 22:45 Відповісти
Володько, хто розмінував Кримський перешейок і допоміг цим за лічені години оточити Маріуполь?
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08.05.2022 22:23 Відповісти
Та сама мантра, гидко чути від ЗЕ ВЕРХОВНОГО такі слова !
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08.05.2022 22:30 Відповісти
американци уже дали тяжелое вооружение. где оно? куда стреляет?
****** он все 👎👎👎
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08.05.2022 22:30 Відповісти
Коли влада здала Херсонщину і Приазов'я, на заваді оркам стали азовці в Маріуполі, які почали боронити місто і мешканців. Таке враження, що азовці зірвали дерьмаковсько-зеленські домовленості з Ху*лом про здачу півдня в обмін на якісь "мирні угоди". Тепер наші воїни не потрібні нашій владі, бо надто багато буде питань у них і краще їх "зробити" героями посмертно.
В іншому випадку ситуація, яка склалася - звичний прой*б верховного говнокомандуючого, який "накомандував". Оскільки помилок він в принципі не визнає, то хлопці приречені на смерть.
В любому випадку стрімке захоплення орками півдня влада в особі президента не коментує, навіть не згадує (подоляка щось брякнув героїчно-патріотичне, не рахую).
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08.05.2022 22:31 Відповісти
Не захищаючи зе , а хто тоді здав Крим та Донбас ? Чому з них за вісім років не спитали !?
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08.05.2022 22:42 Відповісти
кравчук,кучма,янукович та дурні які їх обирали.
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08.05.2022 22:51 Відповісти
АВЫ ЗНАЕТЕ ЗА КОГО надо было проголосовать? Не жалеют они себя все о стране думали. Вот такой и результат.
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09.05.2022 00:19 Відповісти
Були часи коли наші збройні сили відбили Марік, Слов'янськ і Краматорськ (майже без допомоги Заходу).....але хто тепер то згадає. Тепер є "вінженевтік". Хороше ніхто не згадає, його на хліб не намастиш
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08.05.2022 23:08 Відповісти
А чому ж при цьому не здали Харків, наприклад?
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08.05.2022 22:51 Відповісти
Ймовірно Харків не входив в пакет домлвленностей про сухопутний коридор до Криму.
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08.05.2022 23:03 Відповісти
Простите за оффтоп, просто, отвлекитесь на минуту от грустного и посмотрите, какой гол-красавец забил Миколенко в английской лиге, играя за Эвертон. Это его первый гол в Лиге.
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY

P.S, Особое внимание на реакцию комментатора!
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08.05.2022 22:44 Відповісти
Как раз можно и нужно, потому что жителей почти не осталось, заходи о отвоёвуй. Брехло ZеГалимое
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08.05.2022 22:47 Відповісти
у нас еще осталась наиболее организованная и отмороженная кацапская агентура, которая действует под видом религиозной организации.
это единственное ценное для кацапов, что у нас есть и что мы можем быстро собрать на обмен.
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08.05.2022 22:48 Відповісти
А шо ж ти, випердок зеленої жаби чекав 70 днів?
Ти раніше не бачив, не чув? Країна плаче 70 днів за Маріуполем, бо всім зрозуміло до чого йде, і тільки верховний гівнокомандувач 70 днів жує соплі, а скоріше не може дочекатися коли хлопців проковтне оте плем'я людожерів, а хлопці тримаються всупереч усьому!
зєлька я тебе ненавиджу! Ти для мене гірший за пуйла, бо прикидаєшся своїм....
Але ж чекай , твій час не за горами!
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08.05.2022 23:01 Відповісти
Нажаль питання та притензії можна було ставити лише до попередньої влади. Дії ж сьогоднішньої, обговорювати не можна 😔
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08.05.2022 23:18 Відповісти
зелі не вірю про неможливість деблокади. Вірю Миколі Маломуж чи Ігорю Смешко про можливий прорив для українського гарнізону !
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08.05.2022 23:04 Відповісти
Ймовірний варіант розгортання подій.

Існувала домовленість Коломойського і Ко (маю надію що ніхто притомний не вважає Зе самостійною фігурою) з Путіним, про те що ми здаємо сухопутній коридор до Криму і далі Путін не іде.

Тому так і бездарно були втрачені регіони на початку війни.
Тому і Зе постійно хоче подивитись Путіну в очі (мовляв ми ж домовлялися).
Тому і захист на Чонгару був знищений.
Тому і армія не фінансувалась достатньо. Тому і не слухали захід про напад.
Тому і не виводили людей з міст які потім були окуповані.
Тому зараз нічого не зроблено для деокупації Маріуполя.

Більше того, тому зараз Зеленський страхає Путіна тим, що він вийде з переговорів.
Тому і зброю нам не дають в достатній кількості для звільнення України.

Коротше, іншого я пояснення зараз не знаходжу.
Якщо Зе, буде казати що була зрада, то чому ніхто не покараний.

Не знаю чому не вийшов Азов, напевно вірив головнокомандувачеві.

Народ України, армія, Азов не дали Путіну захопити всю Україну. Тим самим зламали всі плани і домлвленностті.
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08.05.2022 23:41 Відповісти
Але треба пам'ятати.
У Зеленського стояв вибір, чи здати частину території України і зберігати життя людей. Чи програти війну і втратити десятки тисяч а то і сотні тисяч людей.
Нажаль, Путін напав на всю Україну...
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08.05.2022 23:53 Відповісти
Цікаво, сьогодні Арестович в інтерв'ю Фейгіну коротко відповів на більшість запитать, що до оборони півдня - "прої**али".
Такі "про*би" раніше закінчувалися кулею.
Але я особисто вірю в людей.
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09.05.2022 00:04 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319 11 hrs ·

Про https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgYA726IeZal5S0jSPmLS32OoNRGjIFgPi779NAA-BaD907jb9R6MAy7fAx7M3AHZGgFYTXaLAjoizYiJZX1AC-ogHPJ4wD4rvLJ0P7FQZP0vrbqAgoX4WDO8C3rhVr-OG5R38ud3OSvmOFxxaEmlO71wa3Uut8WYL8pR26AOqKg&__tn__=*NK-y-R #неначасі

От живе така дєвочка, живе, з друзями гуляє, бавиться. А тут раптом батьки помічають - що їхня дєвочка якось дивно розповніла, а тут ще й лікар в поліклініку викликає і каже:

- Що ж ви, панове, дитині не роз'ясняли.

А батьки такі розводять руками:

- А шо ми, шо ми, ми думали, що не на часі, воно ж ще дитина.

Якщо серйозно, що таке оце https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgYA726IeZal5S0jSPmLS32OoNRGjIFgPi779NAA-BaD907jb9R6MAy7fAx7M3AHZGgFYTXaLAjoizYiJZX1AC-ogHPJ4wD4rvLJ0P7FQZP0vrbqAgoX4WDO8C3rhVr-OG5R38ud3OSvmOFxxaEmlO71wa3Uut8WYL8pR26AOqKg&__tn__=*NK-y-R #неначасі ?

Хто визначає оце - коли можна, а коли ще нізя? Бо щось мені підказує, що коли спільнота більшістю голосів вирішить, що вже таки можна, на часі, то стан подій буде такий, що потрібно буде вже плід приймати, а не про превентивні заходи думати...
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08.05.2022 23:53 Відповісти
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08.05.2022 23:55 Відповісти
" В Україні є Сили спеціальних операцій (ССО), є армійська розвідка, яка власне навчена для того, щоб приймати участь в бойових діях на території ворога в безпосередніх бойових порядках». Інтерв"ю сайту " День " - генерал-майор Служби з безпеки України. екс.заст. голови СБУ \ 2014-2015 рр \ ВІКТОР ЯГУН.
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09.05.2022 00:01 Відповісти
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09.05.2022 00:14 Відповісти
А ці сили \ ССО \ не можна задіяти для прориву АЗОВА ?
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09.05.2022 00:20 Відповісти
Кто виноват мы уже знаем , Вопрос -Что делать ?
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09.05.2022 00:24 Відповісти
Скажу коротко: "Иди *****!". Слил юг!
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09.05.2022 00:41 Відповісти
В Україні є ще інші спецпідрозділи. але це елітні спецпідрозділи. їх бережуть для участі в спецопераціях закордоном . а у нас вони. очевидно. охороняють президента та владу. Азовці просили на підкріплення 1500 бійців. це так багато ? Тим більше. їхні рідні мають дані. що є добровольці з полку Азов. які готові йти на допомогу побратимам. але немає наказу... Колишній лідер та засновник полку " Азов" Андрій Білецький. після створення ним політичної партії "Національний корпус " відійшов від керівництва полком Азов і увійшов в структуру МВД. З його боку немає жодних заяв щодо ситуації в Маріуполі. що не робить йому честі. Сам полк Азов підпорядкований Національній гвардії України \ Командувач НГУ -Юрій Лебідь\. Отже. полк АЗОВ зрадили. починаючи з президента і ...
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09.05.2022 01:30 Відповісти
Замість того щоб шукати хоч найменшу можливість для визволення героїв Маріуполя він натомість намагається під будь - яким приводом нічого не робити в цьому напрямку. Мабуть так само намагався допомогти, як і тоді коли кинув помирати морпіха Ярослава Журавля.
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09.05.2022 02:18 Відповісти
Подивитесь на мапу, будь ласка. Розблокувати Маріуполь не реально, та має зібрати тисяч життів українських військових яки зараз потрібні на сході країни.
Щоб зібрати Маріуполь треба у першу чергу відзолити Херсон і Запоріжжя, відрізати Крим і Донецьк. І на другу чергу відрізати Рашу від берегів Азова. На це потрібні місяці. Україна не має і не буде мати зброю і дешевих життів, щоб зробити бліцкриг цього масштабу.
Зараз в годину війни кричати зрада -- це як диверсія. Цього не робили та не роблять. Зеленський ваш президент воєнного часу. Не Порошенко. Зеленський. Яким він не був, він має бути президентом.
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09.05.2022 08:07 Відповісти
Не верю ни одному слову что азовцев нельзя деблокировать. Уже и гаубицы, танки и дроны и HIMARSи есть и желающие а у власти нет желания или у них другая видимость на этих наших героев. Правда все равно раскроется со временем!
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09.05.2022 09:25 Відповісти
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