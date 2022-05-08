Розблокувати зараз Маріуполь військовим шляхом неможливо, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі розблокувати Маріуполь військовим шляхом неможливо, а росія повертає військових лише у разі полону в ході обміну.
Про це він зазначив під час спільної з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні", - сказав Зеленський.
Глава держави розповів, що Україна нині не має такого важкого озброєння, яке б дозволило деблокувати військовим шляхом Маріуполь.
"Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії", - підкреслив він.
Водночас Президент нагадав, що з "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх цивільних людей, наголосивши, що російські військові, керівництво росармії та політичне керівництво країни-агресора "не хочуть випускати наших військових".
"Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від російської федерації. Інших відповідей не існує", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цілий батальйон " солодких " можливо видати зброю ...і вперед на Маріуполь .
Тільки " заригані "
****** он все 👎👎👎
В іншому випадку ситуація, яка склалася - звичний прой*б верховного говнокомандуючого, який "накомандував". Оскільки помилок він в принципі не визнає, то хлопці приречені на смерть.
В любому випадку стрімке захоплення орками півдня влада в особі президента не коментує, навіть не згадує (подоляка щось брякнув героїчно-патріотичне, не рахую).
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY
P.S, Особое внимание на реакцию комментатора!
это единственное ценное для кацапов, что у нас есть и что мы можем быстро собрать на обмен.
Ти раніше не бачив, не чув? Країна плаче 70 днів за Маріуполем, бо всім зрозуміло до чого йде, і тільки верховний гівнокомандувач 70 днів жує соплі, а скоріше не може дочекатися коли хлопців проковтне оте плем'я людожерів, а хлопці тримаються всупереч усьому!
зєлька я тебе ненавиджу! Ти для мене гірший за пуйла, бо прикидаєшся своїм....
Але ж чекай , твій час не за горами!
Існувала домовленість Коломойського і Ко (маю надію що ніхто притомний не вважає Зе самостійною фігурою) з Путіним, про те що ми здаємо сухопутній коридор до Криму і далі Путін не іде.
Тому так і бездарно були втрачені регіони на початку війни.
Тому і Зе постійно хоче подивитись Путіну в очі (мовляв ми ж домовлялися).
Тому і захист на Чонгару був знищений.
Тому і армія не фінансувалась достатньо. Тому і не слухали захід про напад.
Тому і не виводили людей з міст які потім були окуповані.
Тому зараз нічого не зроблено для деокупації Маріуполя.
Більше того, тому зараз Зеленський страхає Путіна тим, що він вийде з переговорів.
Тому і зброю нам не дають в достатній кількості для звільнення України.
Коротше, іншого я пояснення зараз не знаходжу.
Якщо Зе, буде казати що була зрада, то чому ніхто не покараний.
Не знаю чому не вийшов Азов, напевно вірив головнокомандувачеві.
Народ України, армія, Азов не дали Путіну захопити всю Україну. Тим самим зламали всі плани і домлвленностті.
У Зеленського стояв вибір, чи здати частину території України і зберігати життя людей. Чи програти війну і втратити десятки тисяч а то і сотні тисяч людей.
Нажаль, Путін напав на всю Україну...
Такі "про*би" раніше закінчувалися кулею.
Але я особисто вірю в людей.
Про https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgYA726IeZal5S0jSPmLS32OoNRGjIFgPi779NAA-BaD907jb9R6MAy7fAx7M3AHZGgFYTXaLAjoizYiJZX1AC-ogHPJ4wD4rvLJ0P7FQZP0vrbqAgoX4WDO8C3rhVr-OG5R38ud3OSvmOFxxaEmlO71wa3Uut8WYL8pR26AOqKg&__tn__=*NK-y-R #неначасі
От живе така дєвочка, живе, з друзями гуляє, бавиться. А тут раптом батьки помічають - що їхня дєвочка якось дивно розповніла, а тут ще й лікар в поліклініку викликає і каже:
- Що ж ви, панове, дитині не роз'ясняли.
А батьки такі розводять руками:
- А шо ми, шо ми, ми думали, що не на часі, воно ж ще дитина.
Якщо серйозно, що таке оце https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgYA726IeZal5S0jSPmLS32OoNRGjIFgPi779NAA-BaD907jb9R6MAy7fAx7M3AHZGgFYTXaLAjoizYiJZX1AC-ogHPJ4wD4rvLJ0P7FQZP0vrbqAgoX4WDO8C3rhVr-OG5R38ud3OSvmOFxxaEmlO71wa3Uut8WYL8pR26AOqKg&__tn__=*NK-y-R #неначасі ?
Хто визначає оце - коли можна, а коли ще нізя? Бо щось мені підказує, що коли спільнота більшістю голосів вирішить, що вже таки можна, на часі, то стан подій буде такий, що потрібно буде вже плід приймати, а не про превентивні заходи думати...
Щоб зібрати Маріуполь треба у першу чергу відзолити Херсон і Запоріжжя, відрізати Крим і Донецьк. І на другу чергу відрізати Рашу від берегів Азова. На це потрібні місяці. Україна не має і не буде мати зброю і дешевих життів, щоб зробити бліцкриг цього масштабу.
Зараз в годину війни кричати зрада -- це як диверсія. Цього не робили та не роблять. Зеленський ваш президент воєнного часу. Не Порошенко. Зеленський. Яким він не був, він має бути президентом.