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Новости Агрессия России против Украины Война
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Разблокировать сейчас Мариуполь военным путем невозможно, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что разблокировать Мариуполь военным путем невозможно, а россия возвращает военных только в случае плена в ходе обмена.

Об этом он отметил во время совместной с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сейчас", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что Украина сейчас не имеет такого тяжелого вооружения, которое позволило бы деблокировать военным путем Мариуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онуфрий призвал Путина выпустить из города защитников Мариуполя

"Это не мнения, это выводы руководства нашей армии", - подчеркнул он.

В то же время Президент напомнил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать всех гражданских лиц, подчеркнув, что российские военные, руководство росармии и политическое руководство страны-агрессора "не хотят выпускать наших военных".

"Россия меняет военных только если они пленные – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который имеется от российской федерации. Других ответов нет", - заявил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20873) Мариуполь (5724)


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Топ комментарии
+71
Зате його можливо було заблокувати не військовим шляхом. Пофігізмом до загрози кацапської агресії.
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08.05.2022 21:22 Ответить
+65
ЗЕленський перший, хто не зацікавлений щоб хтось вийшов живим з Маріуполя та розповів всю правду
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08.05.2022 21:34 Ответить
+40
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08.05.2022 21:30 Ответить
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Спочатку ця істота злила Цемаха, потім "вагнеровців", а зараз зливає "Азов".
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08.05.2022 21:59 Ответить
Військовим шляхом розблокувати Маріуполь не можливо, значить чудодійні переговори з х..лом. Так, Ze
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08.05.2022 22:00 Ответить
Звучить як вирок.....
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08.05.2022 22:02 Ответить
Мы все оказались в плену у коломойского и его марионеток(((
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08.05.2022 22:03 Ответить
А как можно было выбрать в презы клоуна тупого??
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08.05.2022 22:10 Ответить
Вы забыли как Мариупольцев под танки Украинские бросались???В 2014??За Россию .....А сейчас что бы его деблокировать надо положить тысячи наших воинов ...По степи нас будут расстреливать как цыплят ...Так может надо чем то жертвовать!!!!!Сотнями или тысячами наших ребят?????Вы о чем диванные эксперты здесь спорите???
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08.05.2022 22:04 Ответить
Давай тобою пожертвуємо, уйобок зелений
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08.05.2022 22:09 Ответить
речь вообще-то за Азов идет....А это НАШИ воины!
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08.05.2022 23:48 Ответить
Хто розмінував виходи із Криму? Хто здав Маріуполь?
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08.05.2022 22:07 Ответить
Зеленський скаже що то ще за Порошенко і його виборці йому повірять.
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08.05.2022 22:23 Ответить
Задовбав.
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08.05.2022 22:14 Ответить
Ворог при владі.
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08.05.2022 22:17 Ответить
Вай скільки " архістратегів " набігло..!?
Цілий батальйон " солодких " можливо видати зброю ...і вперед на Маріуполь .
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08.05.2022 22:23 Ответить
Ну то дай відповідь, чому в Іловайську була зрада і барига, а в Маріуполі..... хз як він то називає, але по ходу винен весь світ тільки не він?
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08.05.2022 22:25 Ответить
То ***** та паРаша тут ні до чого !?
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08.05.2022 22:39 Ответить
Останні 8 років, на подібні зауваження, чути було тільки саркастичне "не раскачівайтє лодку, ато путин нападьот"
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08.05.2022 22:47 Ответить
далі скавчиш випердок.ти уже в чк записався висер інтернетний,чи сикотно без маузера,по ******* схопити?
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08.05.2022 22:31 Ответить
Ось і " свіжеспечені " сексоти
Тільки " заригані "
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08.05.2022 22:36 Ответить
не6 переводь стрілки бидло сикливе
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08.05.2022 22:58 Ответить
А ты из окопа пишешь? Видно,что контуженый
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08.05.2022 22:45 Ответить
Володько, хто розмінував Кримський перешейок і допоміг цим за лічені години оточити Маріуполь?
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08.05.2022 22:23 Ответить
Та сама мантра, гидко чути від ЗЕ ВЕРХОВНОГО такі слова !
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08.05.2022 22:30 Ответить
американци уже дали тяжелое вооружение. где оно? куда стреляет?
****** он все 👎👎👎
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08.05.2022 22:30 Ответить
Коли влада здала Херсонщину і Приазов'я, на заваді оркам стали азовці в Маріуполі, які почали боронити місто і мешканців. Таке враження, що азовці зірвали дерьмаковсько-зеленські домовленості з Ху*лом про здачу півдня в обмін на якісь "мирні угоди". Тепер наші воїни не потрібні нашій владі, бо надто багато буде питань у них і краще їх "зробити" героями посмертно.
В іншому випадку ситуація, яка склалася - звичний прой*б верховного говнокомандуючого, який "накомандував". Оскільки помилок він в принципі не визнає, то хлопці приречені на смерть.
В любому випадку стрімке захоплення орками півдня влада в особі президента не коментує, навіть не згадує (подоляка щось брякнув героїчно-патріотичне, не рахую).
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08.05.2022 22:31 Ответить
Не захищаючи зе , а хто тоді здав Крим та Донбас ? Чому з них за вісім років не спитали !?
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08.05.2022 22:42 Ответить
кравчук,кучма,янукович та дурні які їх обирали.
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08.05.2022 22:51 Ответить
АВЫ ЗНАЕТЕ ЗА КОГО надо было проголосовать? Не жалеют они себя все о стране думали. Вот такой и результат.
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09.05.2022 00:19 Ответить
Були часи коли наші збройні сили відбили Марік, Слов'янськ і Краматорськ (майже без допомоги Заходу).....але хто тепер то згадає. Тепер є "вінженевтік". Хороше ніхто не згадає, його на хліб не намастиш
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08.05.2022 23:08 Ответить
А чому ж при цьому не здали Харків, наприклад?
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08.05.2022 22:51 Ответить
Ймовірно Харків не входив в пакет домлвленностей про сухопутний коридор до Криму.
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08.05.2022 23:03 Ответить
Простите за оффтоп, просто, отвлекитесь на минуту от грустного и посмотрите, какой гол-красавец забил Миколенко в английской лиге, играя за Эвертон. Это его первый гол в Лиге.
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY

P.S, Особое внимание на реакцию комментатора!
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08.05.2022 22:44 Ответить
Как раз можно и нужно, потому что жителей почти не осталось, заходи о отвоёвуй. Брехло ZеГалимое
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08.05.2022 22:47 Ответить
у нас еще осталась наиболее организованная и отмороженная кацапская агентура, которая действует под видом религиозной организации.
это единственное ценное для кацапов, что у нас есть и что мы можем быстро собрать на обмен.
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08.05.2022 22:48 Ответить
А шо ж ти, випердок зеленої жаби чекав 70 днів?
Ти раніше не бачив, не чув? Країна плаче 70 днів за Маріуполем, бо всім зрозуміло до чого йде, і тільки верховний гівнокомандувач 70 днів жує соплі, а скоріше не може дочекатися коли хлопців проковтне оте плем'я людожерів, а хлопці тримаються всупереч усьому!
зєлька я тебе ненавиджу! Ти для мене гірший за пуйла, бо прикидаєшся своїм....
Але ж чекай , твій час не за горами!
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08.05.2022 23:01 Ответить
Нажаль питання та притензії можна було ставити лише до попередньої влади. Дії ж сьогоднішньої, обговорювати не можна 😔
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08.05.2022 23:18 Ответить
зелі не вірю про неможливість деблокади. Вірю Миколі Маломуж чи Ігорю Смешко про можливий прорив для українського гарнізону !
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08.05.2022 23:04 Ответить
Ймовірний варіант розгортання подій.

Існувала домовленість Коломойського і Ко (маю надію що ніхто притомний не вважає Зе самостійною фігурою) з Путіним, про те що ми здаємо сухопутній коридор до Криму і далі Путін не іде.

Тому так і бездарно були втрачені регіони на початку війни.
Тому і Зе постійно хоче подивитись Путіну в очі (мовляв ми ж домовлялися).
Тому і захист на Чонгару був знищений.
Тому і армія не фінансувалась достатньо. Тому і не слухали захід про напад.
Тому і не виводили людей з міст які потім були окуповані.
Тому зараз нічого не зроблено для деокупації Маріуполя.

Більше того, тому зараз Зеленський страхає Путіна тим, що він вийде з переговорів.
Тому і зброю нам не дають в достатній кількості для звільнення України.

Коротше, іншого я пояснення зараз не знаходжу.
Якщо Зе, буде казати що була зрада, то чому ніхто не покараний.

Не знаю чому не вийшов Азов, напевно вірив головнокомандувачеві.

Народ України, армія, Азов не дали Путіну захопити всю Україну. Тим самим зламали всі плани і домлвленностті.
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08.05.2022 23:41 Ответить
Але треба пам'ятати.
У Зеленського стояв вибір, чи здати частину території України і зберігати життя людей. Чи програти війну і втратити десятки тисяч а то і сотні тисяч людей.
Нажаль, Путін напав на всю Україну...
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08.05.2022 23:53 Ответить
Цікаво, сьогодні Арестович в інтерв'ю Фейгіну коротко відповів на більшість запитать, що до оборони півдня - "прої**али".
Такі "про*би" раніше закінчувалися кулею.
Але я особисто вірю в людей.
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09.05.2022 00:04 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319 11 hrs ·

Про https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgYA726IeZal5S0jSPmLS32OoNRGjIFgPi779NAA-BaD907jb9R6MAy7fAx7M3AHZGgFYTXaLAjoizYiJZX1AC-ogHPJ4wD4rvLJ0P7FQZP0vrbqAgoX4WDO8C3rhVr-OG5R38ud3OSvmOFxxaEmlO71wa3Uut8WYL8pR26AOqKg&__tn__=*NK-y-R #неначасі

От живе така дєвочка, живе, з друзями гуляє, бавиться. А тут раптом батьки помічають - що їхня дєвочка якось дивно розповніла, а тут ще й лікар в поліклініку викликає і каже:

- Що ж ви, панове, дитині не роз'ясняли.

А батьки такі розводять руками:

- А шо ми, шо ми, ми думали, що не на часі, воно ж ще дитина.

Якщо серйозно, що таке оце https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgYA726IeZal5S0jSPmLS32OoNRGjIFgPi779NAA-BaD907jb9R6MAy7fAx7M3AHZGgFYTXaLAjoizYiJZX1AC-ogHPJ4wD4rvLJ0P7FQZP0vrbqAgoX4WDO8C3rhVr-OG5R38ud3OSvmOFxxaEmlO71wa3Uut8WYL8pR26AOqKg&__tn__=*NK-y-R #неначасі ?

Хто визначає оце - коли можна, а коли ще нізя? Бо щось мені підказує, що коли спільнота більшістю голосів вирішить, що вже таки можна, на часі, то стан подій буде такий, що потрібно буде вже плід приймати, а не про превентивні заходи думати...
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08.05.2022 23:53 Ответить
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08.05.2022 23:55 Ответить
" В Україні є Сили спеціальних операцій (ССО), є армійська розвідка, яка власне навчена для того, щоб приймати участь в бойових діях на території ворога в безпосередніх бойових порядках». Інтерв"ю сайту " День " - генерал-майор Служби з безпеки України. екс.заст. голови СБУ \ 2014-2015 рр \ ВІКТОР ЯГУН.
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09.05.2022 00:01 Ответить
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09.05.2022 00:14 Ответить
А ці сили \ ССО \ не можна задіяти для прориву АЗОВА ?
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09.05.2022 00:20 Ответить
Кто виноват мы уже знаем , Вопрос -Что делать ?
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09.05.2022 00:24 Ответить
Скажу коротко: "Иди *****!". Слил юг!
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09.05.2022 00:41 Ответить
В Україні є ще інші спецпідрозділи. але це елітні спецпідрозділи. їх бережуть для участі в спецопераціях закордоном . а у нас вони. очевидно. охороняють президента та владу. Азовці просили на підкріплення 1500 бійців. це так багато ? Тим більше. їхні рідні мають дані. що є добровольці з полку Азов. які готові йти на допомогу побратимам. але немає наказу... Колишній лідер та засновник полку " Азов" Андрій Білецький. після створення ним політичної партії "Національний корпус " відійшов від керівництва полком Азов і увійшов в структуру МВД. З його боку немає жодних заяв щодо ситуації в Маріуполі. що не робить йому честі. Сам полк Азов підпорядкований Національній гвардії України \ Командувач НГУ -Юрій Лебідь\. Отже. полк АЗОВ зрадили. починаючи з президента і ...
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09.05.2022 01:30 Ответить
Замість того щоб шукати хоч найменшу можливість для визволення героїв Маріуполя він натомість намагається під будь - яким приводом нічого не робити в цьому напрямку. Мабуть так само намагався допомогти, як і тоді коли кинув помирати морпіха Ярослава Журавля.
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09.05.2022 02:18 Ответить
Подивитесь на мапу, будь ласка. Розблокувати Маріуполь не реально, та має зібрати тисяч життів українських військових яки зараз потрібні на сході країни.
Щоб зібрати Маріуполь треба у першу чергу відзолити Херсон і Запоріжжя, відрізати Крим і Донецьк. І на другу чергу відрізати Рашу від берегів Азова. На це потрібні місяці. Україна не має і не буде мати зброю і дешевих життів, щоб зробити бліцкриг цього масштабу.
Зараз в годину війни кричати зрада -- це як диверсія. Цього не робили та не роблять. Зеленський ваш президент воєнного часу. Не Порошенко. Зеленський. Яким він не був, він має бути президентом.
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09.05.2022 08:07 Ответить
Не верю ни одному слову что азовцев нельзя деблокировать. Уже и гаубицы, танки и дроны и HIMARSи есть и желающие а у власти нет желания или у них другая видимость на этих наших героев. Правда все равно раскроется со временем!
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09.05.2022 09:25 Ответить
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