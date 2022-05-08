Разблокировать сейчас Мариуполь военным путем невозможно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что разблокировать Мариуполь военным путем невозможно, а россия возвращает военных только в случае плена в ходе обмена.

Об этом он отметил во время совместной с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сейчас", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что Украина сейчас не имеет такого тяжелого вооружения, которое позволило бы деблокировать военным путем Мариуполь.

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"Это не мнения, это выводы руководства нашей армии", - подчеркнул он.

В то же время Президент напомнил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать всех гражданских лиц, подчеркнув, что российские военные, руководство росармии и политическое руководство страны-агрессора "не хотят выпускать наших военных".

"Россия меняет военных только если они пленные – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который имеется от российской федерации. Других ответов нет", - заявил Зеленский.

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