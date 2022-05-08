Канада предоставит Украине NLAW и другое противотанковое военное оборудование, - Трюдо

Канада будет предоставлять Украине NLAW и другое противотанковое военное оборудование, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трюдо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

"Мы уже говорили о том, что будем предоставлять NLAW и другое противотанковое военное оборудование. Мы будем предоставлять все, что необходимо, а также финансировать усилия по разминированию", - сказал канадский премьер.

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