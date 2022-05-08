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Канада предоставит Украине NLAW и другое противотанковое военное оборудование, - Трюдо

трюдо,маркушин

Канада будет предоставлять Украине NLAW и другое противотанковое военное оборудование, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трюдо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

"Мы уже говорили о том, что будем предоставлять NLAW и другое противотанковое военное оборудование. Мы будем предоставлять все, что необходимо, а также финансировать усилия по разминированию", - сказал канадский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Канада - среди лидеров поддержки Украины", - Зеленский и Трюдо провели встречу в Киеве

Трюдо Джастин (298) NLAW (15)


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Топ комментарии
+23
Щиро дякуємо, Канадо!
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08.05.2022 22:29 Ответить
+13
А які канали транслювали конференцію з Азовсталі? Я маю на увазі по ТБ.
<*********. "МАРАФОН" німножко проігнорував захисників Маріуполя, бо не на часі? Нє впісиваються в концепцію Арєстовіча?
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08.05.2022 22:33 Ответить
+11
транслювало хробацьке, коли почались слова про корупцію і злив оборони країни, вирубили звук... просто здали Маріуполь, а Азов відмовився підкоритись і залишились битись на смерть з руснею, щоб дати приклад НАМ ВСІМ, що наша влада виродки й зрадники, і вони будуть намагатись продати нас на кожному кроці, чому зараз заважає тільки Джонсон і Байден особисто
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08.05.2022 22:35 Ответить
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Щиро дякуємо, Канадо!
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08.05.2022 22:29 Ответить
Дякуємо.
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08.05.2022 22:31 Ответить
І оптику на Байрактаври.
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08.05.2022 22:32 Ответить
А які канали транслювали конференцію з Азовсталі? Я маю на увазі по ТБ.
<*********. "МАРАФОН" німножко проігнорував захисників Маріуполя, бо не на часі? Нє впісиваються в концепцію Арєстовіча?
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08.05.2022 22:33 Ответить
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08.05.2022 22:34 Ответить
Весь ФБ зараз на ногах: хлопців без бойового досвіду кидають на передову з калашами проти танків та артилерії просто на м'ясо. Багато таких уже загинуло, маса поранених.
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09.05.2022 00:19 Ответить
Ага, а пити самогонку Львівська та Закарпатська тер.оборона була спроможна з лютого по цей час (замість підготовки)?
Звичайно, в мирному тилу "воїнам" тер.оборони було спокійніше на блок-постах.
Це фронт, а не місце в тихому тилу у Львові.
Вся ТРО Харкова на фронті з 24 лютого 2022. І не плаче.
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09.05.2022 01:12 Ответить
транслювало хробацьке, коли почались слова про корупцію і злив оборони країни, вирубили звук... просто здали Маріуполь, а Азов відмовився підкоритись і залишились битись на смерть з руснею, щоб дати приклад НАМ ВСІМ, що наша влада виродки й зрадники, і вони будуть намагатись продати нас на кожному кроці, чому зараз заважає тільки Джонсон і Байден особисто
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08.05.2022 22:35 Ответить
Бо азовці не восхваляли найвеличнішого діяча всіх часів і народів.
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08.05.2022 22:42 Ответить
Я дивився конференцію з Азовсталі через інтернет на Еспресо !

,, Марафон " взагалі не дивлюсь - це відстій !
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08.05.2022 22:49 Ответить
i Love NLAW

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08.05.2022 22:40 Ответить
"Трембітарі"! Трембіта ж була в першу чергу "засобом комунікації" в горах - бо їхать далеко а телефонів не було Сповіщали про біди і радості : народження дитини смерть когось просили допомоги Вівчарі сповіщали що на полонині партія сиру зварена і треба забрать Саме тому НКВДисти і ламали трембіти якщо знаходили - бо трембітою легко було сповістить - "Вороги йдуть! Стільки-то! Звідти і туди!" Це зараз майже все забули
Ну а зараз ******* "трембітарі" передають: "Москалі! Смерть іде!"
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09.05.2022 07:26 Ответить
Им давно пора поставить условие-Вова иди воевать или никакого оружия
и гуманитарки 300 000 Тонн по сегодня.
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08.05.2022 22:48 Ответить
*******

@***********

·
https://twitter.com/***********/status/1522946448194609152 7 мая

Источники *******: в Кремле опасаются, что к Путину под видом врачей могут пробраться санитары
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08.05.2022 22:50 Ответить
Писаки не пишуть і ставлення в України до діаспори як до "канадської хохлорні, яка смердить" (с) і "брудної піни" (с) відоме.
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08.05.2022 23:04 Ответить
Та не живуть там мільйони українців, там живе лише одна божевільна відьма, яка смердить цілодобово на Цензорі та кляне владу, яка і допомагає нам , а інші українці Канади вдягають вишиванки на свята та співають пісень.
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09.05.2022 03:58 Ответить
NLOVE
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08.05.2022 23:03 Ответить
опять речь про партизанское оружие?? а нормальное когда будет!?
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08.05.2022 23:34 Ответить
 
 