Канада предоставит Украине NLAW и другое противотанковое военное оборудование, - Трюдо
Канада будет предоставлять Украине NLAW и другое противотанковое военное оборудование, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трюдо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.
"Мы уже говорили о том, что будем предоставлять NLAW и другое противотанковое военное оборудование. Мы будем предоставлять все, что необходимо, а также финансировать усилия по разминированию", - сказал канадский премьер.
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<*********. "МАРАФОН" німножко проігнорував захисників Маріуполя, бо не на часі? Нє впісиваються в концепцію Арєстовіча?
Звичайно, в мирному тилу "воїнам" тер.оборони було спокійніше на блок-постах.
Це фронт, а не місце в тихому тилу у Львові.
Вся ТРО Харкова на фронті з 24 лютого 2022. І не плаче.
,, Марафон " взагалі не дивлюсь - це відстій !
Ну а зараз ******* "трембітарі" передають: "Москалі! Смерть іде!"
и гуманитарки 300 000 Тонн по сегодня.
@***********
·
https://twitter.com/***********/status/1522946448194609152 7 мая
Источники *******: в Кремле опасаются, что к Путину под видом врачей могут пробраться санитары