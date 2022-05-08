Канада надаватиме Україні NLAW та інші протитанкові військові обладнання, - Трюдо
Канада надаватиме Україні NLAW та інші протитанкові військові обладнання, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трюдо заявив на пресконференції за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у неділю.
"Ми вже говорили про те, що надаватимемо NLAW та інші протитанкові військові обладнання. Ми надаватимемо все, що необхідно, а також фінансуватимемо зусилля з розмінування", - сказав канадійський прем'єр.
Топ коментарі
+23 Чайка Київ
показати весь коментар08.05.2022 22:29 Відповісти Посилання
+13 Voc Vox
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+11 Paul Foxen
показати весь коментар08.05.2022 22:35 Відповісти Посилання
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<*********. "МАРАФОН" німножко проігнорував захисників Маріуполя, бо не на часі? Нє впісиваються в концепцію Арєстовіча?
Звичайно, в мирному тилу "воїнам" тер.оборони було спокійніше на блок-постах.
Це фронт, а не місце в тихому тилу у Львові.
Вся ТРО Харкова на фронті з 24 лютого 2022. І не плаче.
,, Марафон " взагалі не дивлюсь - це відстій !
Ну а зараз ******* "трембітарі" передають: "Москалі! Смерть іде!"
и гуманитарки 300 000 Тонн по сегодня.
@***********
·
https://twitter.com/***********/status/1522946448194609152 7 мая
Источники *******: в Кремле опасаются, что к Путину под видом врачей могут пробраться санитары