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Канада надаватиме Україні NLAW та інші протитанкові військові обладнання, - Трюдо

трюдо,маркушин

Канада надаватиме Україні NLAW та інші протитанкові військові обладнання, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трюдо заявив на пресконференції за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у неділю.

"Ми вже говорили про те, що надаватимемо NLAW та інші протитанкові військові обладнання. Ми надаватимемо все, що необхідно, а також фінансуватимемо зусилля з розмінування", - сказав канадійський прем'єр.

Також читайте: "Канада серед лідерів підтримки України", - Зеленський і Трюдо провели зустріч у Києві

Автор: 

Трюдо Джастін (355) NLAW (17)


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Топ коментарі
+23
Щиро дякуємо, Канадо!
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08.05.2022 22:29 Відповісти
+13
А які канали транслювали конференцію з Азовсталі? Я маю на увазі по ТБ.
<*********. "МАРАФОН" німножко проігнорував захисників Маріуполя, бо не на часі? Нє впісиваються в концепцію Арєстовіча?
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08.05.2022 22:33 Відповісти
+11
транслювало хробацьке, коли почались слова про корупцію і злив оборони країни, вирубили звук... просто здали Маріуполь, а Азов відмовився підкоритись і залишились битись на смерть з руснею, щоб дати приклад НАМ ВСІМ, що наша влада виродки й зрадники, і вони будуть намагатись продати нас на кожному кроці, чому зараз заважає тільки Джонсон і Байден особисто
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08.05.2022 22:35 Відповісти
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Щиро дякуємо, Канадо!
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08.05.2022 22:29 Відповісти
Дякуємо.
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08.05.2022 22:31 Відповісти
І оптику на Байрактаври.
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08.05.2022 22:32 Відповісти
А які канали транслювали конференцію з Азовсталі? Я маю на увазі по ТБ.
<*********. "МАРАФОН" німножко проігнорував захисників Маріуполя, бо не на часі? Нє впісиваються в концепцію Арєстовіча?
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08.05.2022 22:33 Відповісти
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08.05.2022 22:34 Відповісти
Весь ФБ зараз на ногах: хлопців без бойового досвіду кидають на передову з калашами проти танків та артилерії просто на м'ясо. Багато таких уже загинуло, маса поранених.
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09.05.2022 00:19 Відповісти
Ага, а пити самогонку Львівська та Закарпатська тер.оборона була спроможна з лютого по цей час (замість підготовки)?
Звичайно, в мирному тилу "воїнам" тер.оборони було спокійніше на блок-постах.
Це фронт, а не місце в тихому тилу у Львові.
Вся ТРО Харкова на фронті з 24 лютого 2022. І не плаче.
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09.05.2022 01:12 Відповісти
транслювало хробацьке, коли почались слова про корупцію і злив оборони країни, вирубили звук... просто здали Маріуполь, а Азов відмовився підкоритись і залишились битись на смерть з руснею, щоб дати приклад НАМ ВСІМ, що наша влада виродки й зрадники, і вони будуть намагатись продати нас на кожному кроці, чому зараз заважає тільки Джонсон і Байден особисто
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08.05.2022 22:35 Відповісти
Бо азовці не восхваляли найвеличнішого діяча всіх часів і народів.
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08.05.2022 22:42 Відповісти
Я дивився конференцію з Азовсталі через інтернет на Еспресо !

,, Марафон " взагалі не дивлюсь - це відстій !
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08.05.2022 22:49 Відповісти
i Love NLAW

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08.05.2022 22:40 Відповісти
"Трембітарі"! Трембіта ж була в першу чергу "засобом комунікації" в горах - бо їхать далеко а телефонів не було Сповіщали про біди і радості : народження дитини смерть когось просили допомоги Вівчарі сповіщали що на полонині партія сиру зварена і треба забрать Саме тому НКВДисти і ламали трембіти якщо знаходили - бо трембітою легко було сповістить - "Вороги йдуть! Стільки-то! Звідти і туди!" Це зараз майже все забули
Ну а зараз ******* "трембітарі" передають: "Москалі! Смерть іде!"
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09.05.2022 07:26 Відповісти
Им давно пора поставить условие-Вова иди воевать или никакого оружия
и гуманитарки 300 000 Тонн по сегодня.
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08.05.2022 22:48 Відповісти
*******

@***********

·
https://twitter.com/***********/status/1522946448194609152 7 мая

Источники *******: в Кремле опасаются, что к Путину под видом врачей могут пробраться санитары
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08.05.2022 22:50 Відповісти
Писаки не пишуть і ставлення в України до діаспори як до "канадської хохлорні, яка смердить" (с) і "брудної піни" (с) відоме.
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08.05.2022 23:04 Відповісти
Та не живуть там мільйони українців, там живе лише одна божевільна відьма, яка смердить цілодобово на Цензорі та кляне владу, яка і допомагає нам , а інші українці Канади вдягають вишиванки на свята та співають пісень.
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09.05.2022 03:58 Відповісти
NLOVE
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08.05.2022 23:03 Відповісти
опять речь про партизанское оружие?? а нормальное когда будет!?
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08.05.2022 23:34 Відповісти
 
 