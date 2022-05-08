Канада надаватиме Україні NLAW та інші протитанкові військові обладнання, - Трюдо

Канада надаватиме Україні NLAW та інші протитанкові військові обладнання, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трюдо заявив на пресконференції за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у неділю.

"Ми вже говорили про те, що надаватимемо NLAW та інші протитанкові військові обладнання. Ми надаватимемо все, що необхідно, а також фінансуватимемо зусилля з розмінування", - сказав канадійський прем'єр.

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