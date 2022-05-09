РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10513 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 811 31

Оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк" в Мелитополе, - ОВА

полк

Российские оккупационные войска сообщили, что 9 мая проведут в Мелитополе акцию "Бессмертный полк".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Телеграме.

"На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты снимают со зданий украинскую символику. Также оккупационные войска Российской Федерации уже официально сообщили, что 9 мая в Мелитополе они проводят акцию "Бессмертный полк".

Всех жителей Мелитополя предупредили, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города.

Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактной службы.

"Стоит отметить, что акция "Бессмертный полк" состоится почти на всех временно оккупированных территориях Запорожского края", – говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты в Мелитополе планируют стрелять в гражданских 9 мая и обвинить в этом ВСУ, - мэр Федоров

Автор: 

акция (2425) армия РФ (19682) Мелитополь (616)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
"бессмертный полк",у нас цього "полку" стільки на полях валяється.
Можна ж було їх сфоткати і на паличку причипити?
показать весь комментарий
09.05.2022 06:55 Ответить
+15
Раз в рік, роблять вигляд, що пам'ятають колишніх,а теперішні 200-і,нікому не потрібні валяються на полях,або згоріли в крематоріях.
показать весь комментарий
09.05.2022 07:20 Ответить
+13
Уточняю название этого бл*дства:
показать весь комментарий
09.05.2022 06:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"бессмертный полк",у нас цього "полку" стільки на полях валяється.
Можна ж було їх сфоткати і на паличку причипити?
показать весь комментарий
09.05.2022 06:55 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/14408 https://t.me/BerezaJuice/14408

Березовий сік про "настоящих роzzиян".
показать весь комментарий
09.05.2022 07:00 Ответить
Уточняю название этого бл*дства:
показать весь комментарий
09.05.2022 06:55 Ответить
Всі смертні. Не гнівіть Бога.
показать весь комментарий
09.05.2022 06:58 Ответить
Таков путь, путь долб.****
показать весь комментарий
09.05.2022 07:02 Ответить
Що за алупка з сайтом?
показать весь комментарий
09.05.2022 07:02 Ответить
Зелёные чудят
показать весь комментарий
09.05.2022 07:06 Ответить
Секта дедонапалочников.
показать весь комментарий
09.05.2022 07:04 Ответить
Щось зарано кацапи вирішили розгулятись в украінських містах і селах,
ох зарано 😠
показать весь комментарий
09.05.2022 07:04 Ответить
гівно вспливе.
Ішов відважний гайовий, до лісу темного, він вимірив, він вицілив, в саме серце він вистрілив, ох темна ніч майовая, як він когось убив.
показать весь комментарий
09.05.2022 08:31 Ответить
https://t.me/rf200_now_200/1252 распаковка бессмертных в рефрижераторе
показать весь комментарий
09.05.2022 07:05 Ответить
Раз в рік, роблять вигляд, що пам'ятають колишніх,а теперішні 200-і,нікому не потрібні валяються на полях,або згоріли в крематоріях.
показать весь комментарий
09.05.2022 07:20 Ответить
Та й мільйони колишніх "дідів" ніхто не ховав ... Це ж "традиція" - "скрєпи".
показать весь комментарий
09.05.2022 07:30 Ответить
Нам насрать на то что они там проведут.
А вы что сделаете,как поздравите кацапов с их днем нацизма?
показать весь комментарий
09.05.2022 07:28 Ответить
Да ладно, смертний,ще і який смертний. До речі, можна потролити непогано рашистів, на вагонах-рефрежираторах в яких їх тримають написати "смертний полк".
показать весь комментарий
09.05.2022 07:29 Ответить
****** пабєдабєсіє. Скоро не буде ні кацапа ні 9-го мая.
показать весь комментарий
09.05.2022 07:55 Ответить
Старик Кабаїч вже повністю здурів?
показать весь комментарий
09.05.2022 08:05 Ответить
Останки идут на колбасу.
показать весь комментарий
09.05.2022 08:14 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 08:14 Ответить
Чекаю коли равська курва буде відповідати разом з медведчуком.

У 30 років стала мером рідної Рави-Руської, здобувши звання наймолодшої жінки-мера в Україні. Містом керувала впродовж 5 років.

У мерське крісло сіла від партії "Сильна Україна" Сергія Тігіпка, яка була єдиною політичною силою, до якої Верещук мала відношення до депутатства в "Слузі народу".

Про Тігіпка каже, що він і зараз був би гарним прем'єром.

З посади міського голови пішла за власним бажанням в лютому 2015. https://rozmova.wordpress.com/2015/03/05/iryna-vereschuk-2/ Пояснила це рішення тим, що мер самотужки не змінить систему.

Останньою краплею назвала приїзд у Раву-Руську Володимира Парасюка, який нібито привселюдно сказав про Верещук: "Якщо я законодавчо не зможу задавити її, то задавлю, як це робилося на Майдані". Парасюк звинувачував Верещук у тому, що вона нібито віддала своїм родичам землю, яка мала піти під будівництво школи.

ЗМІ закидали Верещук близкість до кума Путіна Віктора Медведчука. Свої звинувачення журналісти https://bihus.info/nardepka-vid-slugi-narodu-rozpovila-pro-vidnosini-z-lyudinoyu-medvedchuka/ пояснювали частими візитами нардепки на телеканали 112, NewsOne та ZIK, які належать партнеру Медведчука Тарасу Козаку. Крім того, з Козаком Верещук знайома особисто:

"Він балотувався у нас по мажоритарному округу, а це зумовлює такий тісний контакт і знайомство з будь-яким міським, сільським, селищним головою".
показать весь комментарий
09.05.2022 08:28 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 08:16 Ответить
А презерватив "Великий прорыв" ?
показать весь комментарий
09.05.2022 09:10 Ответить
головне побільше портретів Бандери і Шухевича їм в руки втиснути
показать весь комментарий
09.05.2022 08:22 Ответить
Ненавиджу, коли мене в цей день поздоровляють зі святом. Яке це нах свято? Придумало чудо через 20 років після 1945 року щось святкувати, а натовп підхватив, щоб зайвого разу набухатись.

"В 1945-1947 гг. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B День Победы являлся нерабочим днём, однако указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года выходной был отменён: вместо Дня Победы нерабочим сделали Новый год. Лишь спустя 17 лет, уже при Брежневе, в юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим.
Ныне привычные атрибуты праздника появились не за один день. К примеру, за первые 20 послевоенных лет был проведён лишь один парад в честь Победы - 24 июня 1945 года. На протяжении этих 20 лет праздничные мероприятия ограничивались, по большей части, салютом, однако вся страна, вместе с ветеранами минувшей войны, отмечала День Победы, невзирая на отсутствие официального выходного.
Как при Сталине, так и при Хрущёве «трафарет» проведения праздника был един: в центральных газетах выходили праздничные передовицы, проводились торжественные вечера, во всех крупных городах СССР давались салюты из 30 артиллерийских залпов. Отличия при Хрущёве заключались в том, что не восхваляли ни Сталина, ни полководцев минувшей войны, со многими из которых Хрущёв рассорился.
В частности, первый юбилей Победы, 9 мая 1955 года, был обычным рабочим днём, без военного парада, хотя в городах страны прошли торжественные собрания. Можно также отметить концерты и массовые народные гулянья на площадях и в парках. Кроме того, в Москве, столицах союзных республик и в городах-героях был произведён салют 30 артиллерийскими залпами.
С 1958 года воздушные парады ни в один из государственных праздников СССР над Красной площадью не проводились.
В период с 1948 по 1964 годы День Победы официально не отмечался."
показать весь комментарий
09.05.2022 08:35 Ответить
А Володю " Я не втік" пригласили? Він же колись давав їм концерти в Горлівці і війська відводив? Свій в доску, ще і позаботився за їх життя, не зробивши ні одної ракети. Цінніший кадр, обажаємий до усирачки зеленими баранами і овечками, тихо роблячи справу для кацапів разом з правою рукою єлдаком.
показать весь комментарий
09.05.2022 08:40 Ответить
кончені.
показать весь комментарий
09.05.2022 09:46 Ответить
1. Будуть відео і фото- всіх ідентифікувати і наказати жорстоко!
2. А де наші подарунки рашистам на 9 травня?! Виродків сьогодні треба з особливим запалом топити в крові!
показать весь комментарий
09.05.2022 10:14 Ответить
Более 80% советских мужчин, родившихся в 1923 г., погибли во время Второй мировой войны. Но своей смертью они сохранили преступную оккупационную власть коммунистов. Они сохранили рабство, бесправие и унизительную жизнь для своих детей и внуков. Не забудем, не простим.
показать весь комментарий
09.05.2022 10:53 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko 9 травня для путіна перетвориться з дня перемоги у день поразки. Про це сказав у ефірі американського телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=kK-R MSNBC . А підписання президентом США Байденом Акту про ленд-ліз для України стане «розумним подарунком» путіну. Тому я закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.

Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і, можливо, навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції путіна.

путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли росія відзначатиме не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього Західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити.
показать весь комментарий
09.05.2022 12:24 Ответить
 
 