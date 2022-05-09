Окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" у Мелітополі, - ОВА
Російські окупаційні війська повідомили, що 9 травня проведуть у Мелітополі акцію "Безсмертний полк".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Tелеграмі.
"На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська Російської Федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк".
Всіх мешканців Мелітополя попередили про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.
Захід відбудеться за участю росгвардійців та військових контрактної служби.
"Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" відбудеться майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю", – йдеться в повідомленні.
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Можна ж було їх сфоткати і на паличку причипити?
Березовий сік про "настоящих роzzиян".
ох зарано 😠
Ішов відважний гайовий, до лісу темного, він вимірив, він вицілив, в саме серце він вистрілив, ох темна ніч майовая, як він когось убив.
А вы что сделаете,как поздравите кацапов с их днем нацизма?
У 30 років стала мером рідної Рави-Руської, здобувши звання наймолодшої жінки-мера в Україні. Містом керувала впродовж 5 років.
У мерське крісло сіла від партії "Сильна Україна" Сергія Тігіпка, яка була єдиною політичною силою, до якої Верещук мала відношення до депутатства в "Слузі народу".
Про Тігіпка каже, що він і зараз був би гарним прем'єром.
З посади міського голови пішла за власним бажанням в лютому 2015. https://rozmova.wordpress.com/2015/03/05/iryna-vereschuk-2/ Пояснила це рішення тим, що мер самотужки не змінить систему.
Останньою краплею назвала приїзд у Раву-Руську Володимира Парасюка, який нібито привселюдно сказав про Верещук: "Якщо я законодавчо не зможу задавити її, то задавлю, як це робилося на Майдані". Парасюк звинувачував Верещук у тому, що вона нібито віддала своїм родичам землю, яка мала піти під будівництво школи.
ЗМІ закидали Верещук близкість до кума Путіна Віктора Медведчука. Свої звинувачення журналісти https://bihus.info/nardepka-vid-slugi-narodu-rozpovila-pro-vidnosini-z-lyudinoyu-medvedchuka/ пояснювали частими візитами нардепки на телеканали 112, NewsOne та ZIK, які належать партнеру Медведчука Тарасу Козаку. Крім того, з Козаком Верещук знайома особисто:
"Він балотувався у нас по мажоритарному округу, а це зумовлює такий тісний контакт і знайомство з будь-яким міським, сільським, селищним головою".
"В 1945-1947 гг. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B День Победы являлся нерабочим днём, однако указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года выходной был отменён: вместо Дня Победы нерабочим сделали Новый год. Лишь спустя 17 лет, уже при Брежневе, в юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим.
Ныне привычные атрибуты праздника появились не за один день. К примеру, за первые 20 послевоенных лет был проведён лишь один парад в честь Победы - 24 июня 1945 года. На протяжении этих 20 лет праздничные мероприятия ограничивались, по большей части, салютом, однако вся страна, вместе с ветеранами минувшей войны, отмечала День Победы, невзирая на отсутствие официального выходного.
Как при Сталине, так и при Хрущёве «трафарет» проведения праздника был един: в центральных газетах выходили праздничные передовицы, проводились торжественные вечера, во всех крупных городах СССР давались салюты из 30 артиллерийских залпов. Отличия при Хрущёве заключались в том, что не восхваляли ни Сталина, ни полководцев минувшей войны, со многими из которых Хрущёв рассорился.
В частности, первый юбилей Победы, 9 мая 1955 года, был обычным рабочим днём, без военного парада, хотя в городах страны прошли торжественные собрания. Можно также отметить концерты и массовые народные гулянья на площадях и в парках. Кроме того, в Москве, столицах союзных республик и в городах-героях был произведён салют 30 артиллерийскими залпами.
С 1958 года воздушные парады ни в один из государственных праздников СССР над Красной площадью не проводились.
В период с 1948 по 1964 годы День Победы официально не отмечался."
2. А де наші подарунки рашистам на 9 травня?! Виродків сьогодні треба з особливим запалом топити в крові!
https://www.facebook.com/petroporoshenko 9 травня для путіна перетвориться з дня перемоги у день поразки. Про це сказав у ефірі американського телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=kK-R MSNBC . А підписання президентом США Байденом Акту про ленд-ліз для України стане «розумним подарунком» путіну. Тому я закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.
Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і, можливо, навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції путіна.
путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли росія відзначатиме не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього Західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити.