Окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" у Мелітополі, - ОВА

Російські окупаційні війська повідомили, що 9 травня проведуть у Мелітополі акцію "Безсмертний полк".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Tелеграмі.

"На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська Російської Федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк".

Всіх мешканців Мелітополя попередили про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.

Захід відбудеться за участю росгвардійців та військових контрактної служби.

"Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" відбудеться майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю", – йдеться в повідомленні.

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