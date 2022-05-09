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Пам'ятник "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами українського прапору. ФОТО

У Києві цієї ночі підсвітили квітами державного прапора легендарний монумент "Батьківщина-Мати".

Як інформує Цензор.НЕТ, фото нашої захисниці у блакитному та жовтому опублікували на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Це зробили для того, щоб вкотре продемонструвати світу силу духу й єднання українців задля перемоги нашої держави", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва з'явилась тимчасова інсталяція "Zастрелись". ФОТО

Памятник Батьківщина-Мати у Києві підсвітили кольорами українського прапору 01
Памятник Батьківщина-Мати у Києві підсвітили кольорами українського прапору 02

Автор: 

День Перемоги (458) Київ (19663) Міністерство культури (762) пам’ятник (932) День пам’яті та примирення (64)


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Топ коментарі
+13
Краще його б на металобрухт пустили.
Страшна бабенція без жодного втілення у її образі України і українства.
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09.05.2022 02:41 Відповісти
+13
Ця тітка з окупаційним гербом на щиті "легендарна" хіба що для упоротих совків. Соромно за меншовартість міністерства культури.
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09.05.2022 02:52 Відповісти
+10
Реально - зачем серп и молот на щите? Спилить, стереть зашлифовать и нанести наш родной киевский Тризуб.
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09.05.2022 02:57 Відповісти
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Краще його б на металобрухт пустили.
Страшна бабенція без жодного втілення у її образі України і українства.
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09.05.2022 02:41 Відповісти
Зато повернута в нужную сторону.
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09.05.2022 02:50 Відповісти
Ага...дивиться на москву...
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09.05.2022 07:25 Відповісти
Але із піднятими руками наче у полон здається
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09.05.2022 15:29 Відповісти
Ця тітка з окупаційним гербом на щиті "легендарна" хіба що для упоротих совків. Соромно за меншовартість міністерства культури.
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09.05.2022 02:52 Відповісти
Огромная дылда.
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09.05.2022 02:55 Відповісти
Це що... а от пам'ятники Полтави, включно із головним у Корпусному парку, ото треш!!!
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09.05.2022 10:10 Відповісти
Реально - зачем серп и молот на щите? Спилить, стереть зашлифовать и нанести наш родной киевский Тризуб.
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09.05.2022 02:57 Відповісти
так там "лицо" такое шо нанести на щиток хоть рожу Арахимии - это ничего не поменяет, блевотно как было так и есть.
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09.05.2022 07:29 Відповісти
А как бы что там по светомаскировки, или её как цель подсветили?)
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09.05.2022 02:57 Відповісти
Короче, на Востоке война, а в центре награждают пса и светят статую. Понятное дело что Украина воюет за то, чтобы была нормальная жизнь, но контраст чего-то на фоне обросших азовцев меня поразил.

Вообще я эту фишку заметил по поводу действий России где-то неделю назад, но теперь и Украины касается. Это называется разнобой. Несогласованность. Система вышла из равновесия.
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09.05.2022 02:58 Відповісти
пісню пам'ятаєтє"Тиха вода"..... Одна плаче, друга скаче, третя тому рада.
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09.05.2022 04:29 Відповісти
Буткевич кричит что у нас уже даже в технике преимущество, не говоря о солдатах, потом сразу кричит шо Марик оттягивает 100500 орков и танков, показывает правда карту, где возле Марика - 5000 орков и чет 90 танков, зеленожёппые шашлыки, ой, уродину подсвечивают и визжат - Че натовцы нам мало дают?
вы думаешь помогут нашим там? а то что их десятки раз предупреждали шо нападут, а они весело дурачились и обзывались шо Джонсон нагнетатель - за такое вообще то ********.
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09.05.2022 07:27 Відповісти
Это совковое чучело уже давно нужно снести и отправить на металолом.Выручку отдать на украинскую армию.
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09.05.2022 03:18 Відповісти
Подивись в яку сторону Вона дивиться
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09.05.2022 05:43 Відповісти
Вона дивиться в сторону москви.
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09.05.2022 07:27 Відповісти
то страхопудало нічого вже не символізує
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09.05.2022 04:31 Відповісти
К 8 мая советскую символику с герба можно было 100 раз отпилить.
Или советский герб должен быть отбит крылатой ракетой ?
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09.05.2022 05:30 Відповісти
Спиляйте кацапську символіку!!!
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09.05.2022 05:39 Відповісти
Ця тьолка з нержавійки гвалтує київські пагорби своїм розтиражованим "волгоградским" спадком. Чисто імперське насліддя совка. Це антиукраїнський гігантоманський несмак потрібно прибрати з фону Києво-Печерскої лаври, не забувши перед цим вигнати звідти підсрачниками гундяєвських феесбешних попів - ці покручі як черви вгризлись в православне серце України. І доки феесбешне зло в овечій шкурі в Києво-Печерській Лаврі глумиться з України не буде нам благодаті...
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09.05.2022 06:58 Відповісти
Зачем все это нужно? Имеет смысл ее прибрать и заменить на Шевченко. Там много места, может быть сделать что-то вроде барельефа с цитатами из его произведений(чтобы хоть там люди его читали, если не могут дома это делать). И о других украинских писателей не забыть.
А родину пустить на металлолом. Вся эта гигантомания должна уйти вместе с ****** на...уй.
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09.05.2022 06:59 Відповісти
Место держат для памятника генералиссимусу всея галактики Янелоху Боневтику I...
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09.05.2022 10:56 Відповісти
не каждой мачехе такой "памятник" рискнут поставить, а тут еще с совковым "гербом" стоит это уродливое изваяние. хотя да - каков был совок, такое говно после себя и оставил, правда - ЗАЧЕМ этот срам столько лет стоял и почему хотя бы "герб" совка для начала Кличко не сбил? Арахнохимия не позволяет или Елдак?
нажрались шашлычков на день бесов, твари, а?
пишет шо погибло 225 детей. Бенядиктова, а в Мариуполе одном сколько? 2-3? или никого не погибло? какие же мразотные эти.... ах да, онинеубежали, ура!
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09.05.2022 07:22 Відповісти
Щит спилить нах..р
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09.05.2022 07:28 Відповісти
Можна "поздоровляти" зі святом "дорогих" ватників і окупантів і верховну зраду яка цей праздник не відмінила.
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09.05.2022 07:38 Відповісти
Як її не підсвічуй, усе одно страшна, як ядерна війна. Знести її нахєр і забути, що була. До речі, вона і сама там стояти не хотіла: під неї кажуть стільки усього підривали, щоб не хилилась та не впала.
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09.05.2022 07:57 Відповісти
У неё свои потребности.
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09.05.2022 08:18 Відповісти
ТАКОЕ УЖЕ ПРАКТИКОВАЛИ ДО 24.02.2022 !!!
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09.05.2022 13:51 Відповісти
ГЕРБ ЕЩЁ ТОТ !)
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09.05.2022 14:27 Відповісти
500 тонн титана... 500! передайте титан на постройку самолетов! хватит дебильных советизмов... уберите проститутку катьку из Одессы... уберите арку-ярмо...
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09.05.2022 18:49 Відповісти
 
 