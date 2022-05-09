Пам'ятник "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами українського прапору. ФОТО
У Києві цієї ночі підсвітили квітами державного прапора легендарний монумент "Батьківщина-Мати".
Як інформує Цензор.НЕТ, фото нашої захисниці у блакитному та жовтому опублікували на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України.
"Це зробили для того, щоб вкотре продемонструвати світу силу духу й єднання українців задля перемоги нашої держави", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+13 irina #514605
показати весь коментар09.05.2022 02:41 Відповісти Посилання
+13 Trevor Tro
показати весь коментар09.05.2022 02:52 Відповісти Посилання
+10 Виктор Дийнега
показати весь коментар09.05.2022 02:57 Відповісти Посилання
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Страшна бабенція без жодного втілення у її образі України і українства.
Вообще я эту фишку заметил по поводу действий России где-то неделю назад, но теперь и Украины касается. Это называется разнобой. Несогласованность. Система вышла из равновесия.
вы думаешь помогут нашим там? а то что их десятки раз предупреждали шо нападут, а они весело дурачились и обзывались шо Джонсон нагнетатель - за такое вообще то ********.
Или советский герб должен быть отбит крылатой ракетой ?
А родину пустить на металлолом. Вся эта гигантомания должна уйти вместе с ****** на...уй.
нажрались шашлычков на день бесов, твари, а?
пишет шо погибло 225 детей. Бенядиктова, а в Мариуполе одном сколько? 2-3? или никого не погибло? какие же мразотные эти.... ах да, онинеубежали, ура!