Пам'ятник "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами українського прапору. ФОТО

У Києві цієї ночі підсвітили квітами державного прапора легендарний монумент "Батьківщина-Мати".

Як інформує Цензор.НЕТ, фото нашої захисниці у блакитному та жовтому опублікували на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Це зробили для того, щоб вкотре продемонструвати світу силу духу й єднання українців задля перемоги нашої держави", - зазначається у повідомленні.

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