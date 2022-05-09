Памятник "Родина-Мать" в Киеве подсветили цветами украинского флага. ФОТО

В Киеве этой ночью подсветили цветами государственного флага легендарный монумент "Родина-Мать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото нашей защитницы в голубом и желтом видели на странице Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Это сделали для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру силу духа и единения украинцев для победы нашего государства", - отмечается в сообщении.

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