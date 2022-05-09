Памятник "Родина-Мать" в Киеве подсветили цветами украинского флага. ФОТО
В Киеве этой ночью подсветили цветами государственного флага легендарный монумент "Родина-Мать".
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото нашей защитницы в голубом и желтом видели на странице Министерства культуры и информационной политики Украины.
"Это сделали для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру силу духа и единения украинцев для победы нашего государства", - отмечается в сообщении.
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+13 irina #514605
показать весь комментарий09.05.2022 02:41 Ответить Ссылка
+13 Trevor Tro
показать весь комментарий09.05.2022 02:52 Ответить Ссылка
+10 Виктор Дийнега
показать весь комментарий09.05.2022 02:57 Ответить Ссылка
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Страшна бабенція без жодного втілення у її образі України і українства.
Вообще я эту фишку заметил по поводу действий России где-то неделю назад, но теперь и Украины касается. Это называется разнобой. Несогласованность. Система вышла из равновесия.
вы думаешь помогут нашим там? а то что их десятки раз предупреждали шо нападут, а они весело дурачились и обзывались шо Джонсон нагнетатель - за такое вообще то ********.
Или советский герб должен быть отбит крылатой ракетой ?
А родину пустить на металлолом. Вся эта гигантомания должна уйти вместе с ****** на...уй.
нажрались шашлычков на день бесов, твари, а?
пишет шо погибло 225 детей. Бенядиктова, а в Мариуполе одном сколько? 2-3? или никого не погибло? какие же мразотные эти.... ах да, онинеубежали, ура!