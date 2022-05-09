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Памятник "Родина-Мать" в Киеве подсветили цветами украинского флага. ФОТО

В Киеве этой ночью подсветили цветами государственного флага легендарный монумент "Родина-Мать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото нашей защитницы в голубом и желтом видели на странице Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Это сделали для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру силу духа и единения украинцев для победы нашего государства", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Джонсон в своем поздравлении ко Дню Победы в Европе упомянул Украину. ВИДЕО

Памятник Родина-Мать в Киеве подсветили цветами украинского флага 01
Памятник Родина-Мать в Киеве подсветили цветами украинского флага 02

Автор: 

День Победы (1231) Киев (25683) Министерство культуры и информационной политики (779) памятник (2243) День памяти и примирения (64)


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Топ комментарии
+13
Краще його б на металобрухт пустили.
Страшна бабенція без жодного втілення у її образі України і українства.
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09.05.2022 02:41 Ответить
+13
Ця тітка з окупаційним гербом на щиті "легендарна" хіба що для упоротих совків. Соромно за меншовартість міністерства культури.
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09.05.2022 02:52 Ответить
+10
Реально - зачем серп и молот на щите? Спилить, стереть зашлифовать и нанести наш родной киевский Тризуб.
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09.05.2022 02:57 Ответить
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Краще його б на металобрухт пустили.
Страшна бабенція без жодного втілення у її образі України і українства.
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09.05.2022 02:41 Ответить
Зато повернута в нужную сторону.
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09.05.2022 02:50 Ответить
Ага...дивиться на москву...
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09.05.2022 07:25 Ответить
Але із піднятими руками наче у полон здається
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09.05.2022 15:29 Ответить
Ця тітка з окупаційним гербом на щиті "легендарна" хіба що для упоротих совків. Соромно за меншовартість міністерства культури.
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09.05.2022 02:52 Ответить
Огромная дылда.
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09.05.2022 02:55 Ответить
Це що... а от пам'ятники Полтави, включно із головним у Корпусному парку, ото треш!!!
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09.05.2022 10:10 Ответить
Реально - зачем серп и молот на щите? Спилить, стереть зашлифовать и нанести наш родной киевский Тризуб.
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09.05.2022 02:57 Ответить
так там "лицо" такое шо нанести на щиток хоть рожу Арахимии - это ничего не поменяет, блевотно как было так и есть.
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09.05.2022 07:29 Ответить
А как бы что там по светомаскировки, или её как цель подсветили?)
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09.05.2022 02:57 Ответить
Короче, на Востоке война, а в центре награждают пса и светят статую. Понятное дело что Украина воюет за то, чтобы была нормальная жизнь, но контраст чего-то на фоне обросших азовцев меня поразил.

Вообще я эту фишку заметил по поводу действий России где-то неделю назад, но теперь и Украины касается. Это называется разнобой. Несогласованность. Система вышла из равновесия.
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09.05.2022 02:58 Ответить
пісню пам'ятаєтє"Тиха вода"..... Одна плаче, друга скаче, третя тому рада.
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09.05.2022 04:29 Ответить
Буткевич кричит что у нас уже даже в технике преимущество, не говоря о солдатах, потом сразу кричит шо Марик оттягивает 100500 орков и танков, показывает правда карту, где возле Марика - 5000 орков и чет 90 танков, зеленожёппые шашлыки, ой, уродину подсвечивают и визжат - Че натовцы нам мало дают?
вы думаешь помогут нашим там? а то что их десятки раз предупреждали шо нападут, а они весело дурачились и обзывались шо Джонсон нагнетатель - за такое вообще то ********.
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09.05.2022 07:27 Ответить
Это совковое чучело уже давно нужно снести и отправить на металолом.Выручку отдать на украинскую армию.
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09.05.2022 03:18 Ответить
Подивись в яку сторону Вона дивиться
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09.05.2022 05:43 Ответить
Вона дивиться в сторону москви.
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09.05.2022 07:27 Ответить
то страхопудало нічого вже не символізує
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09.05.2022 04:31 Ответить
К 8 мая советскую символику с герба можно было 100 раз отпилить.
Или советский герб должен быть отбит крылатой ракетой ?
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09.05.2022 05:30 Ответить
Спиляйте кацапську символіку!!!
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09.05.2022 05:39 Ответить
Ця тьолка з нержавійки гвалтує київські пагорби своїм розтиражованим "волгоградским" спадком. Чисто імперське насліддя совка. Це антиукраїнський гігантоманський несмак потрібно прибрати з фону Києво-Печерскої лаври, не забувши перед цим вигнати звідти підсрачниками гундяєвських феесбешних попів - ці покручі як черви вгризлись в православне серце України. І доки феесбешне зло в овечій шкурі в Києво-Печерській Лаврі глумиться з України не буде нам благодаті...
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09.05.2022 06:58 Ответить
Зачем все это нужно? Имеет смысл ее прибрать и заменить на Шевченко. Там много места, может быть сделать что-то вроде барельефа с цитатами из его произведений(чтобы хоть там люди его читали, если не могут дома это делать). И о других украинских писателей не забыть.
А родину пустить на металлолом. Вся эта гигантомания должна уйти вместе с ****** на...уй.
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09.05.2022 06:59 Ответить
Место держат для памятника генералиссимусу всея галактики Янелоху Боневтику I...
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09.05.2022 10:56 Ответить
не каждой мачехе такой "памятник" рискнут поставить, а тут еще с совковым "гербом" стоит это уродливое изваяние. хотя да - каков был совок, такое говно после себя и оставил, правда - ЗАЧЕМ этот срам столько лет стоял и почему хотя бы "герб" совка для начала Кличко не сбил? Арахнохимия не позволяет или Елдак?
нажрались шашлычков на день бесов, твари, а?
пишет шо погибло 225 детей. Бенядиктова, а в Мариуполе одном сколько? 2-3? или никого не погибло? какие же мразотные эти.... ах да, онинеубежали, ура!
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09.05.2022 07:22 Ответить
Щит спилить нах..р
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09.05.2022 07:28 Ответить
Можна "поздоровляти" зі святом "дорогих" ватників і окупантів і верховну зраду яка цей праздник не відмінила.
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09.05.2022 07:38 Ответить
Як її не підсвічуй, усе одно страшна, як ядерна війна. Знести її нахєр і забути, що була. До речі, вона і сама там стояти не хотіла: під неї кажуть стільки усього підривали, щоб не хилилась та не впала.
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09.05.2022 07:57 Ответить
У неё свои потребности.
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09.05.2022 08:18 Ответить
ТАКОЕ УЖЕ ПРАКТИКОВАЛИ ДО 24.02.2022 !!!
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09.05.2022 13:51 Ответить
ГЕРБ ЕЩЁ ТОТ !)
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09.05.2022 14:27 Ответить
500 тонн титана... 500! передайте титан на постройку самолетов! хватит дебильных советизмов... уберите проститутку катьку из Одессы... уберите арку-ярмо...
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09.05.2022 18:49 Ответить
 
 