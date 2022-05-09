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Российские оккупанты разрушили более 4 тыс. домов в Киевской области, - Павлюк

бородянка,війна,обстріл,руйнування

В Киевской области российские войска с начала полномасштабного вторжения разрушили более 4000 жилых домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграме.

"Разрушения зафиксированы в 46 из 69 громад Киевской области (66,7%). В результате боевых действий в регионе разрушены более 4000 жилых домов - частных и многоэтажных", - говорится в сообщении.

По данным главы Киевской ОВА, критические разрушения получили здания в Бучанской, Ирпеньской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской и Полесской территориальных громадах.

Также Павлюк сообщил о том, что большинству домохозяйств в регионе удалось вернуть водоснабжение.

По его словам, без водоснабжения остаются только отдельные жилые дома, в частности, в пгт Гостомель, с.Марьяновка в Полесской громаде. На этих территориях ремонтные бригады ДТЭКа проводят восстановительные работы на линиях электропередач и подстанциях.

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Киевская область (4198) убытки (397) дома (289) Павлюк Александр (191)


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Росіяни зруйнували весь Маріуполь та всі будинки там завдяки зрадникам з зе-шобли. Питання треба ставити перш за все будівнику доріг, бо якби це лайно будувало армію, зокрема ппо, ніяких руйнувань би не було. Я бачу що ніхто з зе-виборців це так і не може зрозуміти - причину та наслідки.
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09.05.2022 08:23 Ответить
 
 