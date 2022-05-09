Російські окупанти зруйнували понад 4 тис. будинків на Київщині, - Павлюк
У Київській області російські війська від початку повномасштабного вторгнення зруйнували понад 4000 житлових будинків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.
"Руйнування зафіксовано у 46 із 69 громад Київської області (66,7%). Внаслідок бойових дій у регіоні зруйновано понад 4000 житлових будинків - приватних та багатоповерхових", - йдеться в повідомленні.
За даними голови Київської ОВА, критичних руйнувань зазнали будівлі у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.
Також Павлюк повідомив про те, що більшості домогосподарств у регіоні вдалося повернути водопостачання.
За його словами, без водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки, зокрема, у смт Гостомель, с.Мар’янівка в Поліській громаді. На цих територіях ремонтні бригади ДТЕКу проводять відновлювальні роботи на лініях електропередач та підстанціях.
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