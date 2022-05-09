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Російські окупанти зруйнували понад 4 тис. будинків на Київщині, - Павлюк

бородянка,війна,обстріл,руйнування

У Київській області російські війська від початку повномасштабного вторгнення зруйнували понад 4000 житлових будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

"Руйнування зафіксовано у 46 із 69 громад Київської області (66,7%). Внаслідок бойових дій у регіоні зруйновано понад 4000 житлових будинків - приватних та багатоповерхових", - йдеться в повідомленні.

За даними голови Київської ОВА, критичних руйнувань зазнали будівлі у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Також Павлюк повідомив про те, що більшості домогосподарств у регіоні вдалося повернути водопостачання.

За його словами, без водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки, зокрема, у смт Гостомель, с.Мар’янівка в Поліській громаді. На цих територіях ремонтні бригади ДТЕКу проводять відновлювальні роботи на лініях електропередач та підстанціях.

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Автор: 

Київська область (4093) збитки (1441) будинки (167) Павлюк Олександр (216)


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Росіяни зруйнували весь Маріуполь та всі будинки там завдяки зрадникам з зе-шобли. Питання треба ставити перш за все будівнику доріг, бо якби це лайно будувало армію, зокрема ппо, ніяких руйнувань би не було. Я бачу що ніхто з зе-виборців це так і не може зрозуміти - причину та наслідки.
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09.05.2022 08:23 Відповісти
 
 