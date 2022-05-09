Россия своими действиями в Украине копирует нацистов, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей речи утром 9 мая намерен заявить, что президент России Владимир Путин и власти страны своими действиями в Украине копируют нацистов времен Второй мировой войны и узурпировали память о победе над нацистской Германией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Их незаконное вторжение в Украину, удары по ни в чем не повинным гражданам и их домам, массовое зверство, в том числе умышленное зверство в отношении женщин и детей - это все разрушает память о принесенных жертвах и репутации, которую Россия когда-то имела в мире", – говорится в речи министра.
Текст речи выступления Уоллеса был разослан ведущим медиа 8 мая. По мнению Уоллеса, профессиональных солдат ужасает поведение российской армии, которая постоянно бомбит гражданское население, и при этом никак не может достичь поставленных перед ней целей.
"Мало того, что они в нарушение всех норм вторглись и совершают военные преступления, да еще и их командование настолько подвело своих солдат", - скажет Бен Воллес.
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РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
И там и там довели процесс промышленной утилизации людей до совершенства.
Но красные, все же, начали это дело первыми. Они учителя, а коричневые только ученики. В чем то ученики превзошли учителей, в чем то им уступали, но одни других вполне достойны.
Оба хуже и оба должны исчезнуть.
Комуняки значно гірші. Їхні злочини ніхто не засудив. Чомусь..
Не підкажете чому ?
Вони обидва однакові і обидва посміхалися один одному, тримаючи ніж за спиною Напав би першим Сталін на Гітлера, то все було б навпаки.
Історія любить іронію.
"О помощи СССР в начавшейся Великой Отечественной войне"
- Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях. Ни один из них не держит обещанного слова.
Просто така природа у них, у хижаків, повинен бути один лідер-переможець.
Разобрали и вывезли с Германии 3300 Предприятий,80 000 Роялей и.т.д.
Немцы с СССР Лапти вагонами везли?
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
PS: В своё время, я разговаривал с людьми, пережившие немецко-фашистскую оккупацию, ужасы войны они пережили, во время и после т. н. асвабаждения...
PPS: ... А сейчас?