Росія своїми діями в Україні копіює нацистів, - Воллес
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес у своїй промові вранці 9 травня має намір заявити, що президент Росії Володимир Путін і влада країни своїми діями в Україні копіюють нацистів часів Другої світової війни та узурпували пам'ять про перемогу над нацистською Німеччиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Їхнє незаконне вторгнення в Україну, удари по ні в чому не винних громадянах і їхніх домівках, масове звірство, в тому числі навмисне звірство щодо жінок і дітей - це все руйнує пам'ять про принесені жертви й репутацію, яку Росія колись мала у світі", - йдеться в промові міністра.
Текст промови виступу Воллеса був розісланий провідним медіа 8 травня. На думку Воллеса, професійних солдатів жахає поведінка російської армії, яка постійно бомбить цивільне населення, і при цьому ніяк не може досягти поставлених перед нею цілей.
"Мало того, що вони, порушуючт всі норми, вторглися і скоюють військові злочини, так ще і їхнє командування настільки підвело своїх солдатів", - скаже Бен Воллес.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
И там и там довели процесс промышленной утилизации людей до совершенства.
Но красные, все же, начали это дело первыми. Они учителя, а коричневые только ученики. В чем то ученики превзошли учителей, в чем то им уступали, но одни других вполне достойны.
Оба хуже и оба должны исчезнуть.
Комуняки значно гірші. Їхні злочини ніхто не засудив. Чомусь..
Не підкажете чому ?
Вони обидва однакові і обидва посміхалися один одному, тримаючи ніж за спиною Напав би першим Сталін на Гітлера, то все було б навпаки.
Історія любить іронію.
"О помощи СССР в начавшейся Великой Отечественной войне"
- Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях. Ни один из них не держит обещанного слова.
Просто така природа у них, у хижаків, повинен бути один лідер-переможець.
Разобрали и вывезли с Германии 3300 Предприятий,80 000 Роялей и.т.д.
Немцы с СССР Лапти вагонами везли?
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
PS: В своё время, я разговаривал с людьми, пережившие немецко-фашистскую оккупацию, ужасы войны они пережили, во время и после т. н. асвабаждения...
PPS: ... А сейчас?