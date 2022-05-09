Росія своїми діями в Україні копіює нацистів, - Воллес

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес у своїй промові вранці 9 травня має намір заявити, що президент Росії Володимир Путін і влада країни своїми діями в Україні копіюють нацистів часів Другої світової війни та узурпували пам'ять про перемогу над нацистською Німеччиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Їхнє незаконне вторгнення в Україну, удари по ні в чому не винних громадянах і їхніх домівках, масове звірство, в тому числі навмисне звірство щодо жінок і дітей - це все руйнує пам'ять про принесені жертви й репутацію, яку Росія колись мала у світі", - йдеться в промові міністра.

Текст промови виступу Воллеса був розісланий провідним медіа 8 травня. На думку Воллеса, професійних солдатів жахає поведінка російської армії, яка постійно бомбить цивільне населення, і при цьому ніяк не може досягти поставлених перед нею цілей.

"Мало того, що вони, порушуючт всі норми, вторглися і скоюють військові злочини, так ще і їхнє командування настільки підвело своїх солдатів", - скаже Бен Воллес.

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