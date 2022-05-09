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Новини Війна
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Росія своїми діями в Україні копіює нацистів, - Воллес

путин,путін

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес у своїй промові вранці 9 травня має намір заявити, що президент Росії Володимир Путін і влада країни своїми діями в Україні копіюють нацистів часів Другої світової війни та узурпували пам'ять про перемогу над нацистською Німеччиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC

"Їхнє незаконне вторгнення в Україну, удари по ні в чому не винних громадянах і їхніх домівках, масове звірство, в тому числі навмисне звірство щодо жінок і дітей - це все руйнує пам'ять про принесені жертви й репутацію, яку Росія колись мала у світі", - йдеться в промові міністра.

Текст промови виступу Воллеса був розісланий провідним медіа 8 травня. На думку Воллеса, професійних солдатів жахає поведінка російської армії, яка постійно бомбить цивільне населення, і при цьому ніяк не може досягти поставлених перед нею цілей.

"Мало того, що вони, порушуючт всі норми, вторглися і скоюють військові злочини, так ще і їхнє командування настільки підвело своїх солдатів", - скаже Бен Воллес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ - перша армія миру. Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! - Залужний. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) Велика Британія (5663) нацизм (152) росія (66070) Воллес Бен (218) воєнні злочини (1877)


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Топ коментарі
+24
они всегда были людоедами
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09.05.2022 08:43 Відповісти
+23
Наоборот. Гитлер был еще шикльгрубером, когда кацапы вытворяли все то, что вытворяют сейчас.
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09.05.2022 08:41 Відповісти
+14
Там і царизм, і сталінізм і гітлеризм...купу лайна змішали і утворили ******* роіську.
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09.05.2022 08:42 Відповісти
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Наоборот. Гитлер был еще шикльгрубером, когда кацапы вытворяли все то, что вытворяют сейчас.
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09.05.2022 08:41 Відповісти
они всегда были людоедами
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09.05.2022 08:43 Відповісти
Кто такой шикльгрубер?
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09.05.2022 09:04 Відповісти
Шікльгрубер прізвище Гітлера, а Гітлер це клікуха, як Лєнін клікуха Ульянова!
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09.05.2022 09:13 Відповісти
це прізвище Гітлера при народженні
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09.05.2022 09:21 Відповісти
не было никогда у него такой фамилии - это девичья фамилия его матери
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09.05.2022 11:06 Відповісти
Там і царизм, і сталінізм і гітлеризм...купу лайна змішали і утворили ******* роіську.
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09.05.2022 08:42 Відповісти
Нацисти крали унітази???
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09.05.2022 08:44 Відповісти
ні, бо в тодішніх селах не було не то що унітазів, туалетного папіру в очі не бачили, і радіо одне на все село. Зато успішно вивозили худобу, чернозем та молодих хлопців з дівчатами для роботи на велику германію.
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09.05.2022 09:03 Відповісти
Красные давно превзошли коричневых, те хотя бы химическое оружие не применяли.
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09.05.2022 08:54 Відповісти
Зато газові камери були
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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09.05.2022 08:57 Відповісти
Газенваген-душегубка это изобретение НКВД,как и лагеря скопированы у Сталина.
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09.05.2022 09:09 Відповісти
...і ні слова про комунізм-сталінізм...
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09.05.2022 09:10 Відповісти
Сравнивать красных и коричневых и задаваться вопросом кто из них хуже некорректно. Оба хуже Две стороны одной медали.
И там и там довели процесс промышленной утилизации людей до совершенства.
Но красные, все же, начали это дело первыми. Они учителя, а коричневые только ученики. В чем то ученики превзошли учителей, в чем то им уступали, но одни других вполне достойны.
Оба хуже и оба должны исчезнуть.
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09.05.2022 09:12 Відповісти
Цілком коректно.
Комуняки значно гірші. Їхні злочини ніхто не засудив. Чомусь..
Не підкажете чому ?
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09.05.2022 09:17 Відповісти
Так вийшло, що Гітлер напав першим і тому він агресор. А на Сталіна напали і тому він жертва. Який попит із жертви?
Вони обидва однакові і обидва посміхалися один одному, тримаючи ніж за спиною Напав би першим Сталін на Гітлера, то все було б навпаки.
Історія любить іронію.
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09.05.2022 09:23 Відповісти
Америка тоді допомагала би Гітлеру?
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09.05.2022 09:35 Відповісти
Гарри Трумэн

"О помощи СССР в начавшейся Великой Отечественной войне"
- Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях. Ни один из них не держит обещанного слова.
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09.05.2022 09:58 Відповісти
Напали на Польщу якраз таки разом.
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09.05.2022 10:39 Відповісти
Те, що два вовки полюють разом, не скасовує правила, що рано чи пізно один вовк нападе на іншого.
Просто така природа у них, у хижаків, повинен бути один лідер-переможець.
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09.05.2022 11:07 Відповісти
Тому що вони були переможцями
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09.05.2022 09:41 Відповісти
Коли був геноцид у Батурині, то красних ще не було.
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09.05.2022 09:20 Відповісти
В разы хуже. И в этом всё непонимание нынешней ситуации многих западных лидеров. Северная орда - варвары. У нацистов хотя бы была какая-то идеология, какие-то конкретные цели. У этих, ничего нет.
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09.05.2022 08:59 Відповісти
Та объявляйте уже скорее путина нацистом , россию страной - спонсором терроризма и вся торговля в росии пойдёт на нет . Этим вы быстрее добьётесь распада росии , чем снкциями , половина из которых не о чем.
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09.05.2022 09:00 Відповісти
Проблема в том, что они боятся распада России из-за огромного количества ядерного оружия. Ибо им проще иметь дело с одним центром принятия решений по ЯО, чем с десятью...
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09.05.2022 10:33 Відповісти
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09.05.2022 09:03 Відповісти
Они тоже Автобан придумали и построили?
Разобрали и вывезли с Германии 3300 Предприятий,80 000 Роялей и.т.д.
Немцы с СССР Лапти вагонами везли?
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09.05.2022 09:07 Відповісти
Росіяни і є нацисти . Тому Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 09:21 Відповісти
Ученик превзошёл учителя
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09.05.2022 09:22 Відповісти
Вони не тільки копіюють нацистів,вони їх превзойшли.Привітання,від руського фюрера,українського народу та побажання миру - це що як не прояв нацизму?Вбивати громадян країни і одночасно їх вітати - до такого не додумувався навідь такий цинік та покидьок як гітлєр.А грьобаний "брат" додумався.
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09.05.2022 09:24 Відповісти
Поменьше Бену Воллесу бы читать савецькую жёлтую прессу! Не может нацизм и фашизм, копировать сама себя! Сколько лет расиському нацизму? Сколько веков назад, свинособак назвали касабами, а главное кто их назвал??? Вот гитлеровцы, пытались копировать кацапа, это точно, но не наоборот!
PS: В своё время, я разговаривал с людьми, пережившие немецко-фашистскую оккупацию, ужасы войны они пережили, во время и после т. н. асвабаждения...
PPS: ... А сейчас?

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09.05.2022 09:43 Відповісти
Пф, так гляньте на історію рашки за останні 300-400 років - вони завжди були нацистами, просто паралельно з тим вішали локшину на вуха, щоб усіх одурити. Уся їхня держава базується на зросійщенні, геноциді та експансії.
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09.05.2022 10:20 Відповісти
Ординці переплюнули німців у звірствах. Якось чув розповідь співробітниці, як вона підлітком захворіла під час німецької окупації, і справа йшла до фінішу. Тоді її мати звернулася до німецької комендатури по допомогу. Німці надіслали лікаря, той поставив діагноз, призначив лікування та дав пігулки. Після приходив ще кілька разів, і вона одужала. І таких випадків дуже багато там, де стояв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахт ‎. До цивільних ставилися по-людськи. Нині ж ЗС РФ суцільна зондеркоманда і підлягають знищенню.
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09.05.2022 11:33 Відповісти
Русские это ГАВНО. Слава Украине.
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09.05.2022 11:43 Відповісти
Та не копіює, а відтворює
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09.05.2022 11:57 Відповісти
она не копирует,она является нацистом!
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09.05.2022 15:23 Відповісти
 
 