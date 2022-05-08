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Новини Війна
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ЗСУ - перша армія миру. Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! - Залужний. ВIДЕО

У центрі Європи наразі знову триває кривава підступна війна.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи знову... На жаль, це не так. У центрі Європи - знову кривава підступна війна. Агресор цинічно використовує памʼять і терміни Другої світової. Але ми вистоїмо. Ми сильні. Збройні Сили України - перша армія миру", - зауважив Залужний.

"Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! Вічна Памʼять жертвам Другої світової війни! Слава українським воїнам!", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний - Міллі: Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS

Автор: 

День Перемоги (458) нацизм (152) перемога (488) рашизм (58) ЗСУ (7668) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+82
Як би не Залужний та армія, страшно було б уявити що наробив би боневтік та абхаз з єрмаком. Якого б лиха вони наробили договорняками.
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08.05.2022 08:35 Відповісти
+61
Залужному-респект.Саме так і є.Рашизм=хфашизм...
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08.05.2022 08:29 Відповісти
+45
Залужний - дуже сильна, харизматична особистість і справжній професіонал. Очевидно, що зелених не влаштовує те, що українці довіряють йому більше,ніж всім представникам влади.
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08.05.2022 08:39 Відповісти
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У Залужного є шанс повторити долю Дуайта Ейзенхауера якщо робитиме свою справу покладаючись на друзів по зброї а не поради ОП.
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08.05.2022 21:50 Відповісти
Простите за оффтоп, просто, отвлекитесь на минуту от войны и посмотрите, какой гол-красавец забил сегодня Миколенко в английской лиге, играя за Эвертон. Кстати, это его первый гол в Лиге. Украина может не только воевать!
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY

P.S, Особое внимание на реакцию комментатора!
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08.05.2022 22:47 Відповісти
Половина комментариев разговор бабы триндычихи
Все после событий знают как нужно было сделать
Многие--- ,,пророки отечества,,
Перекрыть не одну тысячу км. Границы -- это супер сложно
Война это настолько подлая штука
Счёт идёт на человеческие жизни /главное-- счёт в нашу пользу
должен быть /
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09.05.2022 09:09 Відповісти
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