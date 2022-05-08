ЗСУ - перша армія миру. Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! - Залужний. ВIДЕО
У центрі Європи наразі знову триває кривава підступна війна.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніколи знову... На жаль, це не так. У центрі Європи - знову кривава підступна війна. Агресор цинічно використовує памʼять і терміни Другої світової. Але ми вистоїмо. Ми сильні. Збройні Сили України - перша армія миру", - зауважив Залужний.
"Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! Вічна Памʼять жертвам Другої світової війни! Слава українським воїнам!", - додає він.
Топ коментарі
+82 MAKAROV #508144
показати весь коментар08.05.2022 08:35 Відповісти Посилання
+61 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.05.2022 08:29 Відповісти Посилання
+45 xander #505939
показати весь коментар08.05.2022 08:39 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY
P.S, Особое внимание на реакцию комментатора!
Все после событий знают как нужно было сделать
Многие--- ,,пророки отечества,,
Перекрыть не одну тысячу км. Границы -- это супер сложно
Война это настолько подлая штука
Счёт идёт на человеческие жизни /главное-- счёт в нашу пользу
должен быть /