ЗСУ - перша армія миру. Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! - Залужний. ВIДЕО

У центрі Європи наразі знову триває кривава підступна війна.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи знову... На жаль, це не так. У центрі Європи - знову кривава підступна війна. Агресор цинічно використовує памʼять і терміни Другої світової. Але ми вистоїмо. Ми сильні. Збройні Сили України - перша армія миру", - зауважив Залужний.

"Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! Вічна Памʼять жертвам Другої світової війни! Слава українським воїнам!", - додає він.

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