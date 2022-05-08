ВСУ – первая армия мира. Победили нацизм – победим и рашизм! - Залужный. ВИДЕО

В центре Европы снова идет кровавая коварная война.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда снова... К сожалению, это не так. В центре Европы - снова кровавая коварная война. Агрессор цинично использует память и термины Второй мировой. Но мы выстоим. Мы сильны. Вооруженные Силы Украины - первая армия мира", - заметил Залужный.

"Победили нацизм - победим и рашизм! Вечная Память жертвам Второй мировой войны! Слава украинским воинам!", - добавляет он.

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