ВСУ – первая армия мира. Победили нацизм – победим и рашизм! - Залужный. ВИДЕО
В центре Европы снова идет кровавая коварная война.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Никогда снова... К сожалению, это не так. В центре Европы - снова кровавая коварная война. Агрессор цинично использует память и термины Второй мировой. Но мы выстоим. Мы сильны. Вооруженные Силы Украины - первая армия мира", - заметил Залужный.
"Победили нацизм - победим и рашизм! Вечная Память жертвам Второй мировой войны! Слава украинским воинам!", - добавляет он.
Топ комментарии
+82 MAKAROV #508144
показать весь комментарий08.05.2022 08:35 Ответить Ссылка
+61 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.05.2022 08:29 Ответить Ссылка
+45 xander #505939
показать весь комментарий08.05.2022 08:39 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY
P.S, Особое внимание на реакцию комментатора!
Все после событий знают как нужно было сделать
Многие--- ,,пророки отечества,,
Перекрыть не одну тысячу км. Границы -- это супер сложно
Война это настолько подлая штука
Счёт идёт на человеческие жизни /главное-- счёт в нашу пользу
должен быть /