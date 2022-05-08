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Новости Война
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ВСУ – первая армия мира. Победили нацизм – победим и рашизм! - Залужный. ВИДЕО

В центре Европы снова идет кровавая коварная война.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда снова... К сожалению, это не так. В центре Европы - снова кровавая коварная война. Агрессор цинично использует память и термины Второй мировой. Но мы выстоим. Мы сильны. Вооруженные Силы Украины - первая армия мира", - заметил Залужный.

"Победили нацизм - победим и рашизм! Вечная Память жертвам Второй мировой войны! Слава украинским воинам!", - добавляет он.

Читайте: Залужный - Милли: Украине нужны ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS

День Победы (1231) нацизм (351) победа (591) рашизм (98) ВСУ (6694) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+82
Як би не Залужний та армія, страшно було б уявити що наробив би боневтік та абхаз з єрмаком. Якого б лиха вони наробили договорняками.
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08.05.2022 08:35 Ответить
+61
Залужному-респект.Саме так і є.Рашизм=хфашизм...
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08.05.2022 08:29 Ответить
+45
Залужний - дуже сильна, харизматична особистість і справжній професіонал. Очевидно, що зелених не влаштовує те, що українці довіряють йому більше,ніж всім представникам влади.
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08.05.2022 08:39 Ответить
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У Залужного є шанс повторити долю Дуайта Ейзенхауера якщо робитиме свою справу покладаючись на друзів по зброї а не поради ОП.
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08.05.2022 21:50 Ответить
Простите за оффтоп, просто, отвлекитесь на минуту от войны и посмотрите, какой гол-красавец забил сегодня Миколенко в английской лиге, играя за Эвертон. Кстати, это его первый гол в Лиге. Украина может не только воевать!
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY

P.S, Особое внимание на реакцию комментатора!
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08.05.2022 22:47 Ответить
Половина комментариев разговор бабы триндычихи
Все после событий знают как нужно было сделать
Многие--- ,,пророки отечества,,
Перекрыть не одну тысячу км. Границы -- это супер сложно
Война это настолько подлая штука
Счёт идёт на человеческие жизни /главное-- счёт в нашу пользу
должен быть /
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09.05.2022 09:09 Ответить
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