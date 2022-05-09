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Греция помогает РФ обходить санкции, - Die Welt

греция

Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно входить в европейские порты на фоне попыток ЕС ограничить возможности России по экспорту этого энергоресурса. Обходить этот запрет РФ сейчас помогает Греция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Отмечается, что греческие судовладельцы расширяют бизнес с Россией. В апреле доля Греции в транспортировке российской нефти выросла в три раза по сравнению с 2021 годом.

По данным страховой компании Lloyd's, всего в апреле из российских портов отправились 190 танкеров. Из них 76 - под греческим флагом.

К примеру, в конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Возросло также количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею.

По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия ежедневно экспортирует 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция ускорит разведку газа, чтобы уменьшить зависимость от РФ

Греция (728) нефть (1931) санкции (11471)


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Топ комментарии
+45
Греція лайно і це давно вже зрозуміло. Туди вся рос еліта їздить до афонських старців гріхи "списувати".
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09.05.2022 09:04 Ответить
+42
Понабирали в ЕС всякую шваль,тунеядцев и спиногрызов. Греки,мадьяры,албанцы.. ещё черте-кто...А Украина? Проводим консультации 10 лет.
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09.05.2022 09:05 Ответить
+33
Меркель цьому гарно сприяла. Путло її дюже гарно кормив.
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09.05.2022 09:09 Ответить
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От вам і "санкції"...
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09.05.2022 09:03 Ответить
Да нет греки православно скрепные
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09.05.2022 09:30 Ответить
А санкцій проти російської нафти ще не було прийнято.
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09.05.2022 10:51 Ответить
Можна їх оштрафувати ? Так, щоб більше неповадно було із вбивцями якшатись.
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09.05.2022 09:04 Ответить
Греція лайно і це давно вже зрозуміло. Туди вся рос еліта їздить до афонських старців гріхи "списувати".
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09.05.2022 09:04 Ответить
Хотіїла б прочитати,та не відкривається. Хоча там мова іде про кінець квітня,сьогодні 9 Травня.
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09.05.2022 09:05 Ответить
Валентина, а що війна почалася в травні? Чи може санкції ввели в травні?
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09.05.2022 09:36 Ответить
Ну так танкери не катери, повільно повзуть.
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09.05.2022 10:08 Ответить
Понабирали в ЕС всякую шваль,тунеядцев и спиногрызов. Греки,мадьяры,албанцы.. ещё черте-кто...А Украина? Проводим консультации 10 лет.
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09.05.2022 09:05 Ответить
Меркель цьому гарно сприяла. Путло її дюже гарно кормив.
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09.05.2022 09:09 Ответить
***** покупал еврошлюх, что бы Украина оставалась вне блока и т.д. А еврошлюхи рады продаватся❗👎
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09.05.2022 09:23 Ответить
давай будемо чесними, ми сами в них і газ, і нафту, і бітум, і споживчі товари покупали всі вісім років до останнього дня. дивися у дзеркало. а зараз є сволота яка навіть гуманітарку во Львові піздить і продає, але це не значить що всі українці погані. Не потрібно гнати на інші народи,крім кацапів звісно )
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09.05.2022 10:07 Ответить
Пора вернуть Грецию на то экономическое дно, на котором она недавно пребывала
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09.05.2022 09:06 Ответить
Пусть проверят, что там ниже👍
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09.05.2022 09:24 Ответить
Дай скажу астрал Рашки открывается и таких порталов астралов и Греции и Сербии и Венгрии и Германии и Франции и везде наделано...
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09.05.2022 09:33 Ответить
Цинизм……
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09.05.2022 09:07 Ответить
Добрий ранок. Пані Інґрід, як Ваші рідні ?
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09.05.2022 09:20 Ответить
багато хто тихенько підгодовує кацапурню.... от чому до сих пір рашиські гниди не стогнуть від санкцій.
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09.05.2022 09:07 Ответить
как там нефтепровод дружба, газ качается? а так конечно греки мудаки, спору тут нет. сраные социалисты. поэтому я всегда на турецкой строне.
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09.05.2022 09:08 Ответить
Они друг друга достойны❗
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09.05.2022 09:25 Ответить
Хто кого підтримує-той є тем самим...
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09.05.2022 09:08 Ответить
Греки -торгаши , всё у них купи - продай, такая более цивилизованная разновидность цыганей. Я была там 2 года назад .
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09.05.2022 09:08 Ответить
Греки(пиндосы)-нация лентяев-паразитов,привыкшая жить за чужой счет.Родина демократии,мать её за ногу.
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09.05.2022 09:20 Ответить
Хоч хтось знає хто такі "піндоси".
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09.05.2022 10:12 Ответить
Зате Троянського коня придумали.
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09.05.2022 10:04 Ответить
А хіба не можна визначити в лабораторіях звідки ця нафта? Було б бажання.
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09.05.2022 09:09 Ответить
Де вельт зверніть увагу на Німечину, яка фінансує нацистів РФии.
Не буде замовників газ/нафта, то греці і возить не буде
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09.05.2022 09:11 Ответить
Барыги, они и есть барыги. Про греков.
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09.05.2022 09:12 Ответить
Вот и все санкции. ЕС - это микс различных мафиозных кланов. Для ЕС деньги дороже жизни людей. Декларирование приверженности ценностям демократии для них просто ширма.
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09.05.2022 09:13 Ответить
Всі хто говорить про цинізм задумайтесь на бензині з чиєї нафти ви зараз їздете і чий газ палите....
Трохи є проблеми з бензином і вже такий резонанс, незадоволення що б... треба сраку свою везти не на авто а в громадському транспорті, але всім пох... що румуни чи литовці нафту в РФ купляють....

Те саме і з реверсним газом, почніть із себе спочатку, економьте пальне, є багато не потрібних поїздок у кожного де можна пройтись лишній км... і менше витрачайте газу...
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09.05.2022 09:13 Ответить
Ану б.... давайте перейдем лише на власний видуботок, який до речі впав через ситуацію на полтавщині і харківщині..... і на бензин лише із власної нафти(тому що араби не збільшують видуботок, в СА до влади прийшов не зовсім адекватний режим, а взятись тій нафті десь потрібно щоб бензин появився)....

буду спорити що більшість тут почнуть протестувати....а уявіть що в європейців для яких ми чужі...
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09.05.2022 09:19 Ответить
Дозволю нагадати, що рік тріпології нам розказували - більше того, переконували, - що розробили =пекельні санкції=, які мали утримати рашку від нападу. І що рашці їх повідомили.

Нам плели, що окреслили =червоні лінії= х**лу і нажахали, щоб відраяти від його планів.

І що ? Тоді всі дружно втекли і чекали, коли Україне впаде.

А тепер чухаються і намагаються щось там вводити. Одностайності нема в тому ж ЄС.

Але один "животворящий" персонаж говорив зовсім інше і зумисне в Європу приїздив налагоджувати діалог з союзниками влітку 2021.

Зараз ми чуємо, що то забере цілий рік - відмова від москальської нафти.
Так чим же ці всі діячі займалися протягом 2021 і брехали нам, зокрема ?

А, вони боролися зі здоровим глуздом, тероризуючи людей бовтушкою. І про клімат теренділи.
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09.05.2022 09:29 Ответить
Добивайте свій уряд щоб вони збільшили видубуток для експорту в Європу, поки що резерви ніхто не хоче експортувати, тримають....

Про Європу в 2021....
просто почитайте інтервю посла Мельника про візит до МЗС Німеччини 23 лютого і інтерв'ю аналітиків адміністрації Байдена до війни.... ніхто з них не думав що Україна протримається більше двох тижнів... чому так... не буду тут нічого зараз накручувати.... всі розраховували на швидке захоплення і зняття санцій і повернення до повноцінного бізнесу....

Ми все змінили, тепер їхній світогляд змінився але для переходу на інші джерела потрібен час, нафта не може зявитись з повітря щоб збільшити видобутук потрібен час і фінансування...

Головне зараз позиція СА не знаю в тому напрямку Ердоган пробує але там поки що все важко.....
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09.05.2022 09:45 Ответить
СА начебто ж завжди під американську сопілку підтанцьовували. що їх зараз зупиняє?
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09.05.2022 10:22 Ответить
Там складна ситуація, при Байдоні обидві сторони вели себе не дипломатично багато наговорили зайвого... ще було вбивство американського журналіста, тепер потрібен час щоб це все улагодити.... але як кажуть крига вже... тому надія є, араби прагматичні....
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09.05.2022 11:49 Ответить
сопілка
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09.05.2022 12:17 Ответить
Ган...європейські
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09.05.2022 09:13 Ответить
такие как и зелёные...
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09.05.2022 09:35 Ответить
это благодарность кацапам от греков за убитых этнических греков в мариуполе
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09.05.2022 09:18 Ответить
У грека,как и у кацапа-где деньги там и Родина.Они родсвенные души с одними "скрепами".
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09.05.2022 09:23 Ответить
Родственные.Очепятка.
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09.05.2022 09:39 Ответить
Війна насамперед це колосальні гроші в гаманці багатьох. Зброя для України також не жести доброї волі,а ринок. Так само як і відновлення зруйнованого. Скільки уже потирає руки,готуючись до освоєння коштів. Україна також в цьому списку
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09.05.2022 09:26 Ответить
Ті, хто спонсоруть, співпрацюють з убивцями, самі вбивці.
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09.05.2022 09:26 Ответить
Игнор грецкой продукции
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09.05.2022 09:28 Ответить
расєя почне демпінг як підсадили ЄС на газ свого часу, тільки ледащі не будуть намагатися обійти санкції заради дешевих енергоносіїв...
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09.05.2022 09:30 Ответить
*Ні можем дать вам С-300 потому шо Туреччини боїмось очєнь* - триздлива Греція...
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09.05.2022 09:32 Ответить
тупа відмазка греків,можна подумати, що одна країна яка член оборонного блоку НАТО нападе на свого союзника.
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09.05.2022 10:33 Ответить
Так це вже було...(с)
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09.05.2022 16:13 Ответить
Надо наверное признать Турецкую Республику Северного Кипра, çok yaşa türkiye.
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09.05.2022 09:52 Ответить
А ми тут в Україні на кухнях чий газ споживаємо і черги з 10тків тисяч авто на заправках на чиєму бензині дизелі їздять?! Де ваші заклики до влади перейти на свій видобуток? Де питання до влади чому над НЕ стратегічним Києвом ППО працює, а над жодним нафтопереробним заводом чи базою зберігання НІ?! Дитячий садок розвели тут! Знову всі винні, а ми білі і пухнасті! Тупість і недалекість громадян України вбиває!
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09.05.2022 09:54 Ответить
наша влада дбає тільки про свої інтереси та інтереси коломойського.
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09.05.2022 10:24 Ответить
турки з греками куплені рашистом так само як фріци і жабоїди
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09.05.2022 09:59 Ответить
Значить - так:
Потрібно перекривати санкціями не посудини під касапською тряпкою, а судна, які заходять в касапські порти (у всяк випадку ті кораблі, які вийшли з тих портів).
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09.05.2022 10:07 Ответить
У ЄС майже всі такі. Навіть німці з французами обходили санкції на постачання зброї до паРаші останні роки. Можливо ці санкції і прийнято не було б, якби не було б можливостей їх обходити. ЄС це суто економічний союз без жодного наповнення ідеологією, принципами чи мораллю.
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09.05.2022 10:12 Ответить
Какое членство в ЕС? - Пройдитесь по ветке - половина комментов оголтелый расизм.
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09.05.2022 10:30 Ответить
Гандони
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09.05.2022 10:41 Ответить
ще одні бомжатські цигани такі як в угорщині,
єс їх з дефолту витягували а вони як кацапня насере там де їдять
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09.05.2022 10:53 Ответить
Там не має ніякої політики. Самі греки знатні контрабандисти з часів, коли перший корабель спустили на воду. Арістотель Онасіс чого вартий. Починав з контрабанди тютюну а закінчував земний шлях власником пару десятків танкерів. Один грек, до речі, член колегії РПЦ, завалив контрабандними сигаретами весь ЕС. І нічого. І дальше маршрут функціонує-ОдесаЧернівці,Салоніки,Неаполь,Европа.
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09.05.2022 11:07 Ответить
Що за дивний "маршрут"? І де в Одесі виробляють таку купу цигарок, що завалило "весь ЄС"?
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09.05.2022 16:18 Ответить
КРЕМЛІВСЬКІ ХОЛУЇ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ.
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09.05.2022 11:51 Ответить
БОГИ - МРАЗЬ !!!
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09.05.2022 13:37 Ответить
 
 