Греция помогает РФ обходить санкции, - Die Welt
Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно входить в европейские порты на фоне попыток ЕС ограничить возможности России по экспорту этого энергоресурса. Обходить этот запрет РФ сейчас помогает Греция.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.
Отмечается, что греческие судовладельцы расширяют бизнес с Россией. В апреле доля Греции в транспортировке российской нефти выросла в три раза по сравнению с 2021 годом.
По данным страховой компании Lloyd's, всего в апреле из российских портов отправились 190 танкеров. Из них 76 - под греческим флагом.
К примеру, в конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Возросло также количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею.
По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия ежедневно экспортирует 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.
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Не буде замовників газ/нафта, то греці і возить не буде
Трохи є проблеми з бензином і вже такий резонанс, незадоволення що б... треба сраку свою везти не на авто а в громадському транспорті, але всім пох... що румуни чи литовці нафту в РФ купляють....
Те саме і з реверсним газом, почніть із себе спочатку, економьте пальне, є багато не потрібних поїздок у кожного де можна пройтись лишній км... і менше витрачайте газу...
буду спорити що більшість тут почнуть протестувати....а уявіть що в європейців для яких ми чужі...
Нам плели, що окреслили =червоні лінії= х**лу і нажахали, щоб відраяти від його планів.
І що ? Тоді всі дружно втекли і чекали, коли Україне впаде.
А тепер чухаються і намагаються щось там вводити. Одностайності нема в тому ж ЄС.
Але один "животворящий" персонаж говорив зовсім інше і зумисне в Європу приїздив налагоджувати діалог з союзниками влітку 2021.
Зараз ми чуємо, що то забере цілий рік - відмова від москальської нафти.
Так чим же ці всі діячі займалися протягом 2021 і брехали нам, зокрема ?
А, вони боролися зі здоровим глуздом, тероризуючи людей бовтушкою. І про клімат теренділи.
Про Європу в 2021....
просто почитайте інтервю посла Мельника про візит до МЗС Німеччини 23 лютого і інтерв'ю аналітиків адміністрації Байдена до війни.... ніхто з них не думав що Україна протримається більше двох тижнів... чому так... не буду тут нічого зараз накручувати.... всі розраховували на швидке захоплення і зняття санцій і повернення до повноцінного бізнесу....
Ми все змінили, тепер їхній світогляд змінився але для переходу на інші джерела потрібен час, нафта не може зявитись з повітря щоб збільшити видобутук потрібен час і фінансування...
Головне зараз позиція СА не знаю в тому напрямку Ердоган пробує але там поки що все важко.....
Потрібно перекривати санкціями не посудини під касапською тряпкою, а судна, які заходять в касапські порти (у всяк випадку ті кораблі, які вийшли з тих портів).
єс їх з дефолту витягували а вони як кацапня насере там де їдять