Греция помогает РФ обходить санкции, - Die Welt

Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно входить в европейские порты на фоне попыток ЕС ограничить возможности России по экспорту этого энергоресурса. Обходить этот запрет РФ сейчас помогает Греция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Отмечается, что греческие судовладельцы расширяют бизнес с Россией. В апреле доля Греции в транспортировке российской нефти выросла в три раза по сравнению с 2021 годом.

По данным страховой компании Lloyd's, всего в апреле из российских портов отправились 190 танкеров. Из них 76 - под греческим флагом.

К примеру, в конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Возросло также количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею.

По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия ежедневно экспортирует 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

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