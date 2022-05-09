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Греція допомагає РФ обходити санкції, - Die Welt

греция

Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти на тлі спроб ЄС обмежити можливості Росії з експорту цього енергоресурсу. Обходити цю заборону РФ зараз допомагає Греція.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

Зазначається, що грецькі судновласники розширюють бізнес з Росією. У квітні частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі порівняно з 2021 роком.

За даними страхової компанії Lloyd's, загалом у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів. З них 76 під грецьким прапором.

Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапура. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.

За даними Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія щодня експортує 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів.

Читайте: Греція прискорить розвідку газу, щоб зменшити залежність від РФ

Автор: 

Греція (604) нафта (5592) санкції (12113)


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Топ коментарі
+45
Греція лайно і це давно вже зрозуміло. Туди вся рос еліта їздить до афонських старців гріхи "списувати".
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09.05.2022 09:04 Відповісти
+42
Понабирали в ЕС всякую шваль,тунеядцев и спиногрызов. Греки,мадьяры,албанцы.. ещё черте-кто...А Украина? Проводим консультации 10 лет.
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09.05.2022 09:05 Відповісти
+33
Меркель цьому гарно сприяла. Путло її дюже гарно кормив.
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09.05.2022 09:09 Відповісти
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От вам і "санкції"...
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09.05.2022 09:03 Відповісти
Да нет греки православно скрепные
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09.05.2022 09:30 Відповісти
А санкцій проти російської нафти ще не було прийнято.
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09.05.2022 10:51 Відповісти
Можна їх оштрафувати ? Так, щоб більше неповадно було із вбивцями якшатись.
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09.05.2022 09:04 Відповісти
Греція лайно і це давно вже зрозуміло. Туди вся рос еліта їздить до афонських старців гріхи "списувати".
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09.05.2022 09:04 Відповісти
Хотіїла б прочитати,та не відкривається. Хоча там мова іде про кінець квітня,сьогодні 9 Травня.
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09.05.2022 09:05 Відповісти
Валентина, а що війна почалася в травні? Чи може санкції ввели в травні?
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09.05.2022 09:36 Відповісти
Ну так танкери не катери, повільно повзуть.
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09.05.2022 10:08 Відповісти
Понабирали в ЕС всякую шваль,тунеядцев и спиногрызов. Греки,мадьяры,албанцы.. ещё черте-кто...А Украина? Проводим консультации 10 лет.
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09.05.2022 09:05 Відповісти
Меркель цьому гарно сприяла. Путло її дюже гарно кормив.
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09.05.2022 09:09 Відповісти
***** покупал еврошлюх, что бы Украина оставалась вне блока и т.д. А еврошлюхи рады продаватся❗👎
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09.05.2022 09:23 Відповісти
давай будемо чесними, ми сами в них і газ, і нафту, і бітум, і споживчі товари покупали всі вісім років до останнього дня. дивися у дзеркало. а зараз є сволота яка навіть гуманітарку во Львові піздить і продає, але це не значить що всі українці погані. Не потрібно гнати на інші народи,крім кацапів звісно )
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09.05.2022 10:07 Відповісти
Пора вернуть Грецию на то экономическое дно, на котором она недавно пребывала
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09.05.2022 09:06 Відповісти
Пусть проверят, что там ниже👍
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09.05.2022 09:24 Відповісти
Дай скажу астрал Рашки открывается и таких порталов астралов и Греции и Сербии и Венгрии и Германии и Франции и везде наделано...
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09.05.2022 09:33 Відповісти
Цинизм……
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09.05.2022 09:07 Відповісти
Добрий ранок. Пані Інґрід, як Ваші рідні ?
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09.05.2022 09:20 Відповісти
багато хто тихенько підгодовує кацапурню.... от чому до сих пір рашиські гниди не стогнуть від санкцій.
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09.05.2022 09:07 Відповісти
как там нефтепровод дружба, газ качается? а так конечно греки мудаки, спору тут нет. сраные социалисты. поэтому я всегда на турецкой строне.
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09.05.2022 09:08 Відповісти
Они друг друга достойны❗
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09.05.2022 09:25 Відповісти
Хто кого підтримує-той є тем самим...
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09.05.2022 09:08 Відповісти
Греки -торгаши , всё у них купи - продай, такая более цивилизованная разновидность цыганей. Я была там 2 года назад .
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09.05.2022 09:08 Відповісти
Греки(пиндосы)-нация лентяев-паразитов,привыкшая жить за чужой счет.Родина демократии,мать её за ногу.
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09.05.2022 09:20 Відповісти
Хоч хтось знає хто такі "піндоси".
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09.05.2022 10:12 Відповісти
Зате Троянського коня придумали.
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09.05.2022 10:04 Відповісти
А хіба не можна визначити в лабораторіях звідки ця нафта? Було б бажання.
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09.05.2022 09:09 Відповісти
Де вельт зверніть увагу на Німечину, яка фінансує нацистів РФии.
Не буде замовників газ/нафта, то греці і возить не буде
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09.05.2022 09:11 Відповісти
Барыги, они и есть барыги. Про греков.
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09.05.2022 09:12 Відповісти
Вот и все санкции. ЕС - это микс различных мафиозных кланов. Для ЕС деньги дороже жизни людей. Декларирование приверженности ценностям демократии для них просто ширма.
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09.05.2022 09:13 Відповісти
Всі хто говорить про цинізм задумайтесь на бензині з чиєї нафти ви зараз їздете і чий газ палите....
Трохи є проблеми з бензином і вже такий резонанс, незадоволення що б... треба сраку свою везти не на авто а в громадському транспорті, але всім пох... що румуни чи литовці нафту в РФ купляють....

Те саме і з реверсним газом, почніть із себе спочатку, економьте пальне, є багато не потрібних поїздок у кожного де можна пройтись лишній км... і менше витрачайте газу...
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09.05.2022 09:13 Відповісти
Ану б.... давайте перейдем лише на власний видуботок, який до речі впав через ситуацію на полтавщині і харківщині..... і на бензин лише із власної нафти(тому що араби не збільшують видуботок, в СА до влади прийшов не зовсім адекватний режим, а взятись тій нафті десь потрібно щоб бензин появився)....

буду спорити що більшість тут почнуть протестувати....а уявіть що в європейців для яких ми чужі...
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09.05.2022 09:19 Відповісти
Дозволю нагадати, що рік тріпології нам розказували - більше того, переконували, - що розробили =пекельні санкції=, які мали утримати рашку від нападу. І що рашці їх повідомили.

Нам плели, що окреслили =червоні лінії= х**лу і нажахали, щоб відраяти від його планів.

І що ? Тоді всі дружно втекли і чекали, коли Україне впаде.

А тепер чухаються і намагаються щось там вводити. Одностайності нема в тому ж ЄС.

Але один "животворящий" персонаж говорив зовсім інше і зумисне в Європу приїздив налагоджувати діалог з союзниками влітку 2021.

Зараз ми чуємо, що то забере цілий рік - відмова від москальської нафти.
Так чим же ці всі діячі займалися протягом 2021 і брехали нам, зокрема ?

А, вони боролися зі здоровим глуздом, тероризуючи людей бовтушкою. І про клімат теренділи.
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09.05.2022 09:29 Відповісти
Добивайте свій уряд щоб вони збільшили видубуток для експорту в Європу, поки що резерви ніхто не хоче експортувати, тримають....

Про Європу в 2021....
просто почитайте інтервю посла Мельника про візит до МЗС Німеччини 23 лютого і інтерв'ю аналітиків адміністрації Байдена до війни.... ніхто з них не думав що Україна протримається більше двох тижнів... чому так... не буду тут нічого зараз накручувати.... всі розраховували на швидке захоплення і зняття санцій і повернення до повноцінного бізнесу....

Ми все змінили, тепер їхній світогляд змінився але для переходу на інші джерела потрібен час, нафта не може зявитись з повітря щоб збільшити видобутук потрібен час і фінансування...

Головне зараз позиція СА не знаю в тому напрямку Ердоган пробує але там поки що все важко.....
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09.05.2022 09:45 Відповісти
СА начебто ж завжди під американську сопілку підтанцьовували. що їх зараз зупиняє?
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09.05.2022 10:22 Відповісти
Там складна ситуація, при Байдоні обидві сторони вели себе не дипломатично багато наговорили зайвого... ще було вбивство американського журналіста, тепер потрібен час щоб це все улагодити.... але як кажуть крига вже... тому надія є, араби прагматичні....
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09.05.2022 11:49 Відповісти
сопілка
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09.05.2022 12:17 Відповісти
Ган...європейські
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09.05.2022 09:13 Відповісти
такие как и зелёные...
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09.05.2022 09:35 Відповісти
это благодарность кацапам от греков за убитых этнических греков в мариуполе
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09.05.2022 09:18 Відповісти
У грека,как и у кацапа-где деньги там и Родина.Они родсвенные души с одними "скрепами".
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09.05.2022 09:23 Відповісти
Родственные.Очепятка.
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09.05.2022 09:39 Відповісти
Війна насамперед це колосальні гроші в гаманці багатьох. Зброя для України також не жести доброї волі,а ринок. Так само як і відновлення зруйнованого. Скільки уже потирає руки,готуючись до освоєння коштів. Україна також в цьому списку
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09.05.2022 09:26 Відповісти
Ті, хто спонсоруть, співпрацюють з убивцями, самі вбивці.
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09.05.2022 09:26 Відповісти
Игнор грецкой продукции
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09.05.2022 09:28 Відповісти
расєя почне демпінг як підсадили ЄС на газ свого часу, тільки ледащі не будуть намагатися обійти санкції заради дешевих енергоносіїв...
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09.05.2022 09:30 Відповісти
*Ні можем дать вам С-300 потому шо Туреччини боїмось очєнь* - триздлива Греція...
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09.05.2022 09:32 Відповісти
тупа відмазка греків,можна подумати, що одна країна яка член оборонного блоку НАТО нападе на свого союзника.
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09.05.2022 10:33 Відповісти
Так це вже було...(с)
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09.05.2022 16:13 Відповісти
Надо наверное признать Турецкую Республику Северного Кипра, çok yaşa türkiye.
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09.05.2022 09:52 Відповісти
А ми тут в Україні на кухнях чий газ споживаємо і черги з 10тків тисяч авто на заправках на чиєму бензині дизелі їздять?! Де ваші заклики до влади перейти на свій видобуток? Де питання до влади чому над НЕ стратегічним Києвом ППО працює, а над жодним нафтопереробним заводом чи базою зберігання НІ?! Дитячий садок розвели тут! Знову всі винні, а ми білі і пухнасті! Тупість і недалекість громадян України вбиває!
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09.05.2022 09:54 Відповісти
наша влада дбає тільки про свої інтереси та інтереси коломойського.
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09.05.2022 10:24 Відповісти
турки з греками куплені рашистом так само як фріци і жабоїди
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09.05.2022 09:59 Відповісти
Значить - так:
Потрібно перекривати санкціями не посудини під касапською тряпкою, а судна, які заходять в касапські порти (у всяк випадку ті кораблі, які вийшли з тих портів).
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09.05.2022 10:07 Відповісти
У ЄС майже всі такі. Навіть німці з французами обходили санкції на постачання зброї до паРаші останні роки. Можливо ці санкції і прийнято не було б, якби не було б можливостей їх обходити. ЄС це суто економічний союз без жодного наповнення ідеологією, принципами чи мораллю.
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09.05.2022 10:12 Відповісти
Какое членство в ЕС? - Пройдитесь по ветке - половина комментов оголтелый расизм.
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09.05.2022 10:30 Відповісти
Гандони
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09.05.2022 10:41 Відповісти
ще одні бомжатські цигани такі як в угорщині,
єс їх з дефолту витягували а вони як кацапня насере там де їдять
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09.05.2022 10:53 Відповісти
Там не має ніякої політики. Самі греки знатні контрабандисти з часів, коли перший корабель спустили на воду. Арістотель Онасіс чого вартий. Починав з контрабанди тютюну а закінчував земний шлях власником пару десятків танкерів. Один грек, до речі, член колегії РПЦ, завалив контрабандними сигаретами весь ЕС. І нічого. І дальше маршрут функціонує-ОдесаЧернівці,Салоніки,Неаполь,Европа.
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09.05.2022 11:07 Відповісти
Що за дивний "маршрут"? І де в Одесі виробляють таку купу цигарок, що завалило "весь ЄС"?
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09.05.2022 16:18 Відповісти
КРЕМЛІВСЬКІ ХОЛУЇ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ.
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09.05.2022 11:51 Відповісти
БОГИ - МРАЗЬ !!!
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09.05.2022 13:37 Відповісти
 
 