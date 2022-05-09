Греція допомагає РФ обходити санкції, - Die Welt
Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти на тлі спроб ЄС обмежити можливості Росії з експорту цього енергоресурсу. Обходити цю заборону РФ зараз допомагає Греція.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.
Зазначається, що грецькі судновласники розширюють бізнес з Росією. У квітні частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі порівняно з 2021 роком.
За даними страхової компанії Lloyd's, загалом у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів. З них 76 під грецьким прапором.
Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапура. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.
За даними Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія щодня експортує 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів.
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Не буде замовників газ/нафта, то греці і возить не буде
Трохи є проблеми з бензином і вже такий резонанс, незадоволення що б... треба сраку свою везти не на авто а в громадському транспорті, але всім пох... що румуни чи литовці нафту в РФ купляють....
Те саме і з реверсним газом, почніть із себе спочатку, економьте пальне, є багато не потрібних поїздок у кожного де можна пройтись лишній км... і менше витрачайте газу...
буду спорити що більшість тут почнуть протестувати....а уявіть що в європейців для яких ми чужі...
Нам плели, що окреслили =червоні лінії= х**лу і нажахали, щоб відраяти від його планів.
І що ? Тоді всі дружно втекли і чекали, коли Україне впаде.
А тепер чухаються і намагаються щось там вводити. Одностайності нема в тому ж ЄС.
Але один "животворящий" персонаж говорив зовсім інше і зумисне в Європу приїздив налагоджувати діалог з союзниками влітку 2021.
Зараз ми чуємо, що то забере цілий рік - відмова від москальської нафти.
Так чим же ці всі діячі займалися протягом 2021 і брехали нам, зокрема ?
А, вони боролися зі здоровим глуздом, тероризуючи людей бовтушкою. І про клімат теренділи.
Про Європу в 2021....
просто почитайте інтервю посла Мельника про візит до МЗС Німеччини 23 лютого і інтерв'ю аналітиків адміністрації Байдена до війни.... ніхто з них не думав що Україна протримається більше двох тижнів... чому так... не буду тут нічого зараз накручувати.... всі розраховували на швидке захоплення і зняття санцій і повернення до повноцінного бізнесу....
Ми все змінили, тепер їхній світогляд змінився але для переходу на інші джерела потрібен час, нафта не може зявитись з повітря щоб збільшити видобутук потрібен час і фінансування...
Головне зараз позиція СА не знаю в тому напрямку Ердоган пробує але там поки що все важко.....
Потрібно перекривати санкціями не посудини під касапською тряпкою, а судна, які заходять в касапські порти (у всяк випадку ті кораблі, які вийшли з тих портів).
єс їх з дефолту витягували а вони як кацапня насере там де їдять