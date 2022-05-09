Греція допомагає РФ обходити санкції, - Die Welt

Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти на тлі спроб ЄС обмежити можливості Росії з експорту цього енергоресурсу. Обходити цю заборону РФ зараз допомагає Греція.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

Зазначається, що грецькі судновласники розширюють бізнес з Росією. У квітні частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі порівняно з 2021 роком.

За даними страхової компанії Lloyd's, загалом у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів. З них 76 під грецьким прапором.

Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапура. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.

За даними Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія щодня експортує 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів.

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