Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

"По данным следствия, днем 8 мая 2022 года российские военные нанесли ракетные удары по прибрежной зоне в Киевском районе Одессы. В результате обстрела разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса. Также повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет, во время обстрела людей в комплексе не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют.









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