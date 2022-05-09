Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
"По данным следствия, днем 8 мая 2022 года российские военные нанесли ракетные удары по прибрежной зоне в Киевском районе Одессы. В результате обстрела разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса. Также повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет, во время обстрела людей в комплексе не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют.
Топ комментарии
+11 Микола Мазуренко
показать весь комментарий09.05.2022 10:10 Ответить Ссылка
+9 borneo ff
показать весь комментарий09.05.2022 10:15 Ответить Ссылка
+7 Alex Walewski #469029
показать весь комментарий09.05.2022 10:55 Ответить Ссылка
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чисто корупційна будівля
Нет худа без добра. После тщательного расследования -завершить процесс сноса и очистить территорию.
Не туда попали, придурки. Хотя и дружбан маркова получил по заслугам