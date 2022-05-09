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Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

"По данным следствия, днем 8 мая 2022 года российские военные нанесли ракетные удары по прибрежной зоне в Киевском районе Одессы. В результате обстрела разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса. Также повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет, во время обстрела людей в комплексе не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют.

Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование 01
Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование 02
Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование 03
Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование 04

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Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование 05
Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование 06
Ракетные обстрелы побережья Одессы. Начато досудебное расследование 07

крылатые ракеты (889) обстрел (27874) Одесса (7921) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+11
Ближче 200 м побудовано до моря. Хто дав дозвіл на таке будівництво?
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09.05.2022 10:10 Ответить
+9
Рашисты попали ракетой в мафиозный самострой на пляже за железным забором!?

Нет худа без добра. После тщательного расследования -завершить процесс сноса и очистить территорию.
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09.05.2022 10:15 Ответить
+7
что интересно - эта лачуга принадлежала любителю руського мира, другу маркова и бывшему регионалу.... привет от руского мира
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09.05.2022 10:55 Ответить
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Ближче 200 м побудовано до моря. Хто дав дозвіл на таке будівництво?
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09.05.2022 10:10 Ответить
Доречі так!

чисто корупційна будівля
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09.05.2022 10:13 Ответить
по документам це МАФ на літній період і навіть дозвіл на встановлення є )
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09.05.2022 10:16 Ответить
МАФ это уже круто , это туалет.
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09.05.2022 13:37 Ответить
Шо там з пам'ятником російській шльондрі в Одесі ? Ше не розвалили ?
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09.05.2022 10:10 Ответить
Через неї по центру Одеси не стріляють. Духовний скрєп. Але не надовго.
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09.05.2022 10:21 Ответить
Оиель какому-то рыгу принадлежит.
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09.05.2022 10:10 Ответить
Рашисты попали ракетой в мафиозный самострой на пляже за железным забором!?

Нет худа без добра. После тщательного расследования -завершить процесс сноса и очистить территорию.
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09.05.2022 10:15 Ответить
кацапы позарились и разрушили прокурорскую недвижимость
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09.05.2022 10:24 Ответить
там наверху бьіла когда-то старая погранцовская точка - скажут, что по ней пуляли, но промазали.
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09.05.2022 10:30 Ответить
Там наверху монастырь... па-пам! мацьковского патриархата

Не туда попали, придурки. Хотя и дружбан маркова получил по заслугам
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09.05.2022 11:38 Ответить
монастьірь там прилично дальше, из того монастьіря кстати сепарам на 2 мая 14 года броники раздавали...
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09.05.2022 19:26 Ответить
что интересно - эта лачуга принадлежала любителю руського мира, другу маркова и бывшему регионалу.... привет от руского мира
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09.05.2022 10:55 Ответить
Якщо заведені справи дійдуть до адєсскіх судов, то велика ймовірність, що винним призначать Стерненка, або якогось іншого бєндєравца
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09.05.2022 11:41 Ответить
 
 