Ракетний обстріл узбережжя Одеси. Розпочато досудове розслідування. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
"За даними слідства, вдень 8 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні у Київському районі Одеси. Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкодженні будівлі готельно-ресторанного комплексу. Також пошкоджень зазнав об’єкт комунальної інфраструктури. Жертв та постраждалих немає, під час обстрілу людей в комплексі не було", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.
Топ коментарі
+11 Микола Мазуренко
показати весь коментар09.05.2022 10:10 Відповісти Посилання
+9 borneo ff
показати весь коментар09.05.2022 10:15 Відповісти Посилання
+7 Alex Walewski #469029
показати весь коментар09.05.2022 10:55 Відповісти Посилання
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чисто корупційна будівля
Нет худа без добра. После тщательного расследования -завершить процесс сноса и очистить территорию.
Не туда попали, придурки. Хотя и дружбан маркова получил по заслугам