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Новини
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Ракетний обстріл узбережжя Одеси. Розпочато досудове розслідування. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, вдень 8 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні у Київському районі Одеси. Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкодженні будівлі готельно-ресторанного комплексу. Також пошкоджень зазнав об’єкт комунальної інфраструктури. Жертв та постраждалих немає, під час обстрілу людей в комплексі не було", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.

Ракетний обстріл узбережжя Одеси. Розпочато досудове розслідування 01
Ракетний обстріл узбережжя Одеси. Розпочато досудове розслідування 02
Ракетний обстріл узбережжя Одеси. Розпочато досудове розслідування 03
Ракетний обстріл узбережжя Одеси. Розпочато досудове розслідування 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси. ФОТОрепортаж


Ракетний обстріл узбережжя Одеси. Розпочато досудове розслідування 05
Ракетний обстріл узбережжя Одеси. Розпочато досудове розслідування 06
Ракетний обстріл узбережжя Одеси. Розпочато досудове розслідування 07

крилаті ракети (1081) обстріл (29195) Одеса (5499) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+11
Ближче 200 м побудовано до моря. Хто дав дозвіл на таке будівництво?
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09.05.2022 10:10 Відповісти
+9
Рашисты попали ракетой в мафиозный самострой на пляже за железным забором!?

Нет худа без добра. После тщательного расследования -завершить процесс сноса и очистить территорию.
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09.05.2022 10:15 Відповісти
+7
что интересно - эта лачуга принадлежала любителю руського мира, другу маркова и бывшему регионалу.... привет от руского мира
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09.05.2022 10:55 Відповісти
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Ближче 200 м побудовано до моря. Хто дав дозвіл на таке будівництво?
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09.05.2022 10:10 Відповісти
Доречі так!

чисто корупційна будівля
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09.05.2022 10:13 Відповісти
по документам це МАФ на літній період і навіть дозвіл на встановлення є )
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09.05.2022 10:16 Відповісти
МАФ это уже круто , это туалет.
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09.05.2022 13:37 Відповісти
Шо там з пам'ятником російській шльондрі в Одесі ? Ше не розвалили ?
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09.05.2022 10:10 Відповісти
Через неї по центру Одеси не стріляють. Духовний скрєп. Але не надовго.
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09.05.2022 10:21 Відповісти
Оиель какому-то рыгу принадлежит.
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09.05.2022 10:10 Відповісти
Рашисты попали ракетой в мафиозный самострой на пляже за железным забором!?

Нет худа без добра. После тщательного расследования -завершить процесс сноса и очистить территорию.
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09.05.2022 10:15 Відповісти
кацапы позарились и разрушили прокурорскую недвижимость
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09.05.2022 10:24 Відповісти
там наверху бьіла когда-то старая погранцовская точка - скажут, что по ней пуляли, но промазали.
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09.05.2022 10:30 Відповісти
Там наверху монастырь... па-пам! мацьковского патриархата

Не туда попали, придурки. Хотя и дружбан маркова получил по заслугам
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09.05.2022 11:38 Відповісти
монастьірь там прилично дальше, из того монастьіря кстати сепарам на 2 мая 14 года броники раздавали...
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09.05.2022 19:26 Відповісти
что интересно - эта лачуга принадлежала любителю руського мира, другу маркова и бывшему регионалу.... привет от руского мира
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09.05.2022 10:55 Відповісти
Якщо заведені справи дійдуть до адєсскіх судов, то велика ймовірність, що винним призначать Стерненка, або якогось іншого бєндєравца
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09.05.2022 11:41 Відповісти
 
 