Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси. ФОТОрепортаж
Російські окупанти 8 травня обстріляли узбережжя у Київському районі Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Одеса.
Російські снаряди влучили у будівлю.
Топ коментарі
+22 Янковенко Владислав
показати весь коментар08.05.2022 19:40 Відповісти Посилання
+17 ваня рыбкин
показати весь коментар08.05.2022 19:41 Відповісти Посилання
+15 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар08.05.2022 19:46 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/i/status/1523279769344917504
к ней ничего не прилетает от её последышей?..(
От пляжа не менее 150 метров должно быть до строений