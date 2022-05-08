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Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 8 травня обстріляли узбережжя у Київському районі Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Одеса.

Російські снаряди влучили у будівлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти знову обстріляли Одесу. ФОТО

Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси 01
Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси 02
Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси 03
Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси 04
Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси 05
Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси 06

Автор: 

обстріл (29195) Одеса (5499)


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Топ коментарі
+22
Россия - страна террорист! Это должен понять весь мир. Это не военная операция и не война. Это террор украинского народа!
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08.05.2022 19:40 Відповісти
+17
Не пора ли кацапне устроить в ответ открытие сезона в Сявике или Ялте?!
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08.05.2022 19:41 Відповісти
+15
Знаешь почему они лупят по Одессе? Это месть за Змеиный, там их положили не мало.
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08.05.2022 19:46 Відповісти
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опять уничтожили "базу Азова" -от кацапские уроды
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08.05.2022 19:39 Відповісти
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08.05.2022 20:40 Відповісти
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08.05.2022 20:41 Відповісти
Россия - страна террорист! Это должен понять весь мир. Это не военная операция и не война. Это террор украинского народа!
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08.05.2022 19:40 Відповісти
Не пора ли кацапне устроить в ответ открытие сезона в Сявике или Ялте?!
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08.05.2022 19:41 Відповісти
Да давно пора. Ток шот яйца чухают.
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08.05.2022 19:43 Відповісти
Вася, жилые здания с школы с детьми обстреливает ваш фюрер. Украинские вооруженные силы бьют по вашей орде, вторгшейся на землю Украины. В Севастополе можем обстелять базу ЧФ РФ. Сообщи об этом пригожину.
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08.05.2022 19:46 Відповісти
Севас напевно перший має бути.
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08.05.2022 19:47 Відповісти
готовятся к наступлению на одессу -********* так столько обстрелов за сутки
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08.05.2022 19:42 Відповісти
И как им эти обстрелы могут помочь?
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08.05.2022 19:44 Відповісти
Вони можуть собі зараз тільки на член наступити...
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08.05.2022 19:45 Відповісти
Знаешь почему они лупят по Одессе? Это месть за Змеиный, там их положили не мало.
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08.05.2022 19:46 Відповісти
красивое: Пермь - задымление....
https://twitter.com/i/status/1523279769344917504
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08.05.2022 19:43 Відповісти
Це терор планети земля, Українці зараз захищають весь світ!
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08.05.2022 19:44 Відповісти
одесситы, как там поживает узкая шлюха Екатерина, засновниця уже заснованого другими, кацапами уж точно в последнюю очередь?..
к ней ничего не прилетает от её последышей?..(
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08.05.2022 19:46 Відповісти
та угомонись ты уже ,....................
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08.05.2022 19:59 Відповісти
Нормально поживает. Никто её убирать не будет, так что можешь не ехидничать.
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08.05.2022 20:13 Відповісти
Вот поэтомучто в своё время не убрали теперь ракеты прилетают
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08.05.2022 20:23 Відповісти
Ага, если убрать, то сразу материализуется непробиваемое ПРО и ПВО.
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08.05.2022 20:34 Відповісти
Якщо її прибрати,кацапам нєкого будєт асвабаждать. І ми ту лярву знищимо попри ваш скульож,довбана вата!
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08.05.2022 21:36 Відповісти
Придурок. Ты всех Одесситов к вате приравнял? Поклонник, ******...ой, комсомолки и коммунистки Фарион?
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09.05.2022 03:18 Відповісти
Попали в не совсем законные строения в прибрежной зоне
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08.05.2022 19:56 Відповісти
Точнее в совсем незаконные.
От пляжа не менее 150 метров должно быть до строений
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08.05.2022 20:08 Відповісти
Мне почему то эти строения напоминают дома судейской братии. участки которые на побережье они получили за доблестный труд, а дома построили на сбережения своих престарелых родственников.
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08.05.2022 20:09 Відповісти
А це не "********" палац?!
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08.05.2022 20:09 Відповісти
Він самий ! Бог дав --Бог забрав !
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08.05.2022 22:10 Відповісти
Інтинсивність обстрілів Одеси зростає а ПВО яке так казали що уже прибуло в місто і працює десь видно на складах в куточку лежить?
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08.05.2022 22:53 Відповісти
А по ним не валят, они убили украинцев в рази больше чем них, я и про гражданских, Марик один сколько
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09.05.2022 01:14 Відповісти
 
 