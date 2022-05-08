Російські окупанти знову обстріляли Одесу. ФОТО
Російські окупанти обстріляли ракетами Одесу, пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомляє Суспільне.Одеса, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, пролунало декілька вибухів.
"Думская" зазначає, що декілька ракет влучили в об'єкти на березі. Постраждала цивільна інфраструктура.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Топ коментарі
+18 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.05.2022 19:25 Відповісти Посилання
+11 Autorare Autorare
показати весь коментар08.05.2022 19:36 Відповісти Посилання
+5 вставай
показати весь коментар08.05.2022 19:32 Відповісти Посилання
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Чи час настане коли кацапи перетворять Одесу на Ірпінь ?
а тепер думаю що не всі приїдуть, а де кого не будуть раді бачити..