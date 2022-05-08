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Російські окупанти знову обстріляли Одесу. ФОТО

Російські окупанти обстріляли ракетами Одесу, пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомляє Суспільне.Одеса, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, пролунало декілька вибухів.

"Думская" зазначає, що декілька ракет влучили в об'єкти на березі. Постраждала цивільна інфраструктура.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також читайте: Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти знову обстріляли Одесу 01
Російські окупанти знову обстріляли Одесу 02

Автор: 

Одеса (5499)


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Топ коментарі
+18
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08.05.2022 19:25 Відповісти
+11
Ну що одесити , вже час знести памятник шлюсі в центрі міста ?

Чи час настане коли кацапи перетворять Одесу на Ірпінь ?
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08.05.2022 19:36 Відповісти
+5
Мама під кацапів ніколи не ляже. Там же не кацапи.
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08.05.2022 19:32 Відповісти
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08.05.2022 19:25 Відповісти
Мама під кацапів ніколи не ляже. Там же не кацапи.
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08.05.2022 19:32 Відповісти
А що тепер кажуть ці покемони?
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08.05.2022 19:36 Відповісти
Згорять на роботі.
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08.05.2022 19:38 Відповісти
Вони нічого не кажуть , а чекають солдатів ***** в місті , якщо сбу не затримає їх та всю агентуру максимальну кількість , буде біда
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08.05.2022 19:38 Відповісти
поцемони
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08.05.2022 19:40 Відповісти
Они уже давно поджарились до хрустящей корочки
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08.05.2022 19:53 Відповісти
Ну що одесити , вже час знести памятник шлюсі в центрі міста ?

Чи час настане коли кацапи перетворять Одесу на Ірпінь ?
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08.05.2022 19:36 Відповісти
а что в киеве снесли фсбэшника ермака и всю свору ?мало генцида в буче и того что сдали херсон и запорожье с мариком разминировав границу и не подорвав мосты?чего ждем ?
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08.05.2022 19:49 Відповісти
Про Запорожье - бурная фантазия.
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08.05.2022 19:54 Відповісти
территория области почти вся кроме самого запорожья
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08.05.2022 22:43 Відповісти
Канадські дипломати вже в Києві. Трюдо також.
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08.05.2022 19:38 Відповісти
колись Одеса приймала на літо всіх -і всі були задоволені
а тепер думаю що не всі приїдуть, а де кого не будуть раді бачити..
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08.05.2022 19:42 Відповісти
Те, кого не рады, с 2014 не ездят.
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08.05.2022 20:15 Відповісти
 
 