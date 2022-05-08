Рашисты обстреляли побережье Киевского района Одессы. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты 8 мая обстреляли побережье Киевского района Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Одеса".
Российские снаряды попали в здание.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты снова обстреляли Одессу
Топ комментарии
+22 Янковенко Владислав
показать весь комментарий08.05.2022 19:40 Ответить Ссылка
+17 ваня рыбкин
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+15 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий08.05.2022 19:46 Ответить Ссылка
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https://twitter.com/i/status/1523279769344917504
к ней ничего не прилетает от её последышей?..(
От пляжа не менее 150 метров должно быть до строений