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Новости Фото Война
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Рашисты обстреляли побережье Киевского района Одессы. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 8 мая обстреляли побережье Киевского района Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Одеса".

Российские снаряды попали в здание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты снова обстреляли Одессу

Рашисты обстреляли побережье Киевского района Одессы 01
Рашисты обстреляли побережье Киевского района Одессы 02
Рашисты обстреляли побережье Киевского района Одессы 03
Рашисты обстреляли побережье Киевского района Одессы 04
Рашисты обстреляли побережье Киевского района Одессы 05
Рашисты обстреляли побережье Киевского района Одессы 06

обстрел (27874) Одесса (7921)


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Топ комментарии
+22
Россия - страна террорист! Это должен понять весь мир. Это не военная операция и не война. Это террор украинского народа!
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08.05.2022 19:40 Ответить
+17
Не пора ли кацапне устроить в ответ открытие сезона в Сявике или Ялте?!
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08.05.2022 19:41 Ответить
+15
Знаешь почему они лупят по Одессе? Это месть за Змеиный, там их положили не мало.
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08.05.2022 19:46 Ответить
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опять уничтожили "базу Азова" -от кацапские уроды
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08.05.2022 19:39 Ответить
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08.05.2022 20:40 Ответить
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08.05.2022 20:41 Ответить
Россия - страна террорист! Это должен понять весь мир. Это не военная операция и не война. Это террор украинского народа!
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08.05.2022 19:40 Ответить
Не пора ли кацапне устроить в ответ открытие сезона в Сявике или Ялте?!
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08.05.2022 19:41 Ответить
Да давно пора. Ток шот яйца чухают.
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08.05.2022 19:43 Ответить
Вася, жилые здания с школы с детьми обстреливает ваш фюрер. Украинские вооруженные силы бьют по вашей орде, вторгшейся на землю Украины. В Севастополе можем обстелять базу ЧФ РФ. Сообщи об этом пригожину.
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08.05.2022 19:46 Ответить
Севас напевно перший має бути.
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08.05.2022 19:47 Ответить
готовятся к наступлению на одессу -********* так столько обстрелов за сутки
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08.05.2022 19:42 Ответить
И как им эти обстрелы могут помочь?
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08.05.2022 19:44 Ответить
Вони можуть собі зараз тільки на член наступити...
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08.05.2022 19:45 Ответить
Знаешь почему они лупят по Одессе? Это месть за Змеиный, там их положили не мало.
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08.05.2022 19:46 Ответить
красивое: Пермь - задымление....
https://twitter.com/i/status/1523279769344917504
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08.05.2022 19:43 Ответить
Це терор планети земля, Українці зараз захищають весь світ!
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08.05.2022 19:44 Ответить
одесситы, как там поживает узкая шлюха Екатерина, засновниця уже заснованого другими, кацапами уж точно в последнюю очередь?..
к ней ничего не прилетает от её последышей?..(
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08.05.2022 19:46 Ответить
та угомонись ты уже ,....................
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08.05.2022 19:59 Ответить
Нормально поживает. Никто её убирать не будет, так что можешь не ехидничать.
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08.05.2022 20:13 Ответить
Вот поэтомучто в своё время не убрали теперь ракеты прилетают
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08.05.2022 20:23 Ответить
Ага, если убрать, то сразу материализуется непробиваемое ПРО и ПВО.
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08.05.2022 20:34 Ответить
Якщо її прибрати,кацапам нєкого будєт асвабаждать. І ми ту лярву знищимо попри ваш скульож,довбана вата!
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08.05.2022 21:36 Ответить
Придурок. Ты всех Одесситов к вате приравнял? Поклонник, ******...ой, комсомолки и коммунистки Фарион?
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09.05.2022 03:18 Ответить
Попали в не совсем законные строения в прибрежной зоне
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08.05.2022 19:56 Ответить
Точнее в совсем незаконные.
От пляжа не менее 150 метров должно быть до строений
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08.05.2022 20:08 Ответить
Мне почему то эти строения напоминают дома судейской братии. участки которые на побережье они получили за доблестный труд, а дома построили на сбережения своих престарелых родственников.
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08.05.2022 20:09 Ответить
А це не "********" палац?!
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08.05.2022 20:09 Ответить
Він самий ! Бог дав --Бог забрав !
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08.05.2022 22:10 Ответить
Інтинсивність обстрілів Одеси зростає а ПВО яке так казали що уже прибуло в місто і працює десь видно на складах в куточку лежить?
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08.05.2022 22:53 Ответить
А по ним не валят, они убили украинцев в рази больше чем них, я и про гражданских, Марик один сколько
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09.05.2022 01:14 Ответить
 
 