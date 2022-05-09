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В Николаеве возобновляют водоснабжение. В кранах появилась техническая вода, - Ким

вода

В Николаеве частично восстановили водоснабжение. В кранах появилась техническая вода. Пить ее нельзя.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Понемногу вода пошла в краны. Пить ее нельзя ни в коем случае. Сейчас идет промывка системы, это техническая вода. Мы сообщим, когда можно будет", - написал Ким в телеграмме.

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Николаев (2161) вода (920) Ким Виталий (243)


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оце гарна новина
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09.05.2022 11:47 Ответить
Если в кране нет водьі, значит гитлер бьіл еврей
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09.05.2022 11:47 Ответить
А що трапилося ,чому немає води?
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09.05.2022 11:50 Ответить
Немає тому, що немає.
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09.05.2022 11:50 Ответить
Вони перебили десь постачання чи фільтраційну станцію? Не розумію як ціле місто на Дніпрі без води?
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09.05.2022 11:56 Ответить
Николаев не на Днепре. Там Южный Буг и Ингул.
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09.05.2022 12:01 Ответить
яке тобі до того діло? ти хоч би подивився де саме знаходиться Миколаїв
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10.05.2022 00:01 Ответить
Про це свідчать телефонні розмови, які перехопила СБУ.

«Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна…» - резюмує «мирна» росіянка.

Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв'язки, і тепер жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.

«Жарите шашлыки, да? Делайте с «хохляцких» этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!» - радить матір сину-окупанту.

Навряд чи вона колись усвідомить, що росія у першу чергу зганьбила себе на цій війні…
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09.05.2022 11:53 Ответить
 
 