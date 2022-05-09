В Николаеве возобновляют водоснабжение. В кранах появилась техническая вода, - Ким
В Николаеве частично восстановили водоснабжение. В кранах появилась техническая вода. Пить ее нельзя.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Понемногу вода пошла в краны. Пить ее нельзя ни в коем случае. Сейчас идет промывка системы, это техническая вода. Мы сообщим, когда можно будет", - написал Ким в телеграмме.
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