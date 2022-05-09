У Миколаєві відновлюють водопостачання. В кранах з'явилася технічна вода, - Кім
У Миколаєві частково відновили водопостачання. У кранах з'явилася технічна вода. Пити її не можна.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Потроху вода пішла в крани. Пити її не можна в жодному разі. Наразі триває промивання системи, це технічна вода. Ми повідомимо, коли можна буде", - написав Кім у телеграмі.
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