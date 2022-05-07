Наслідки обстрілу Миколаєва рашистами: Пожежа в бібліотеці та вибиті вікна. ФОТО

7 травня російські окупанти вкотре обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Ввечері, 7 травня, внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району м. Миколаєва пошкоджено балкони та скло вікон у двох квартирах дев`ятиповерхового житлового будинку та зайнялася покрівля бібліотеки, розташованої на першому поверсі цієї ж будівлі.



Пожежу на площі 20 кв. м загасили вогнеборці. Інформація щодо травмованих уточнюється.

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