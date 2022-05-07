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Наслідки обстрілу Миколаєва рашистами: Пожежа в бібліотеці та вибиті вікна. ФОТО

7 травня російські окупанти вкотре обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Ввечері, 7 травня, внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району м. Миколаєва пошкоджено балкони та скло вікон у двох квартирах дев`ятиповерхового житлового будинку та зайнялася покрівля бібліотеки, розташованої на першому поверсі цієї ж будівлі.

Пожежу на площі 20 кв. м загасили вогнеборці. Інформація щодо травмованих уточнюється.

Також читайте: У Миколаєві був "приліт", але не по житловому району, - мер Сєнкевич

Наслідки обстрілу Миколаєва рашистами: Пожежа в бібліотеці та вибиті вікна 01
Наслідки обстрілу Миколаєва рашистами: Пожежа в бібліотеці та вибиті вікна 02

Автор: 

Миколаїв (1816) обстріл (29181) ДСНС (5152)


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там была фашиздская литература, Т.Г.Шевченко и всё такое
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07.05.2022 21:46 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !
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07.05.2022 21:47 Відповісти
Фашисти завжди палили книги.
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07.05.2022 21:49 Відповісти
 
 