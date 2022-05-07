Последствия обстрела Николаева рашистами: Пожар в библиотеке и выбитые окна. ФОТО
7 мая российские оккупанты в очередной раз обстреливали Николаев, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Вечером, 7 мая, в результате вражеских обстрелов Корабельного района г. Николаева повреждены балконы и стекло окон в двух квартирах девятиэтажного жилого дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же здания.
Пожар на площади 20 кв. м потушили пожарные. Информация о травмированных уточняется.
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шеколадный зае%ец
показать весь комментарий07.05.2022 21:46 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Мистер Икс #492862
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время
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