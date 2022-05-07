Последствия обстрела Николаева рашистами: Пожар в библиотеке и выбитые окна. ФОТО

7 мая российские оккупанты в очередной раз обстреливали Николаев, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Вечером, 7 мая, в результате вражеских обстрелов Корабельного района г. Николаева повреждены балконы и стекло окон в двух квартирах девятиэтажного жилого дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же здания.

Пожар на площади 20 кв. м потушили пожарные. Информация о травмированных уточняется.

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