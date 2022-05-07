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Последствия обстрела Николаева рашистами: Пожар в библиотеке и выбитые окна. ФОТО

7 мая российские оккупанты в очередной раз обстреливали Николаев, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Вечером, 7 мая, в результате вражеских обстрелов Корабельного района г. Николаева повреждены балконы и стекло окон в двух квартирах девятиэтажного жилого дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же здания.

Пожар на площади 20 кв. м потушили пожарные. Информация о травмированных уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве был "прилет", но не по жилому району, - мэр Сенкевич

Последствия обстрела Николаева рашистами: Пожар в библиотеке и выбитые окна 01
Последствия обстрела Николаева рашистами: Пожар в библиотеке и выбитые окна 02

Николаев (2160) обстрел (27807) ГСЧС (5011)


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там была фашиздская литература, Т.Г.Шевченко и всё такое
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07.05.2022 21:46 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !
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07.05.2022 21:47 Ответить
Фашисти завжди палили книги.
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07.05.2022 21:49 Ответить
 
 