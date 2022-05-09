Байден 9 мая подпишет закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джозеф Байден в понедельник, 9 мая, намерен подписать закон S. 3522 "Акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года".

Соответствующий пункт находится в расписании президента США на понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

Подписание должно состояться в 14:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу утвердить новый пакет реагирования на агрессию РФ, предусматривающий выделение 33 миллиардов долларов для помощи Украине. 28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. 7 апреля этот документ принял Сенат США. Закон вступит в силу после подписания президентом Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры G-7 заявили о "железном единстве" с Украиной, - Байден