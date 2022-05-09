Байден 9 травня підпише закон про ленд-ліз для України
Президент США Джозеф Байден у понеділок, 9 травня, має намір підписати закон S. 3522 "Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року".
Відповідний пункт є у розкладі президента США на понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підписання має відбутися о 14:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом).
Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію РФ, який передбачає виділення 33 мільярдів доларів для допомоги Україні. 28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. 7 квітня цей документ ухвалив Сенат США. Закон набуде чинності після підписання президентом Байденом.
Топ коментарі
+21 govtva
показати весь коментар09.05.2022 12:04 Відповісти Посилання
+18 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар09.05.2022 12:01 Відповісти Посилання
+18 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар09.05.2022 12:07 Відповісти Посилання
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Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам
Головне щоб напряму з Залужним постачання зброї організували БЕЗ Д'Єрмака посередництва!
Певно без єрмака не обійшлось . Тому, якщо ви на стороні нашої перемоги, маєте приймати правду без прикрас. Зрада у керівництві присутня.
Потім настало 8 травня - і капітуляція вступила в силу.
А потім один радянський диктатор вирішив привласнити перемогу над нацизмом лише собі, постановивши святкувати перемогу 9 травня.
Забувши про те, що найбільше в Другій світовій війні постраждала Україна й українці. Ігноруючи лендліз та Битву за Британію. Сором'язливо ховаючи під килим поділ Польщі.
Попри заклики світу "ніколи знову", росіяни знову вбивають, руйнують наші міста і села, тероризують людей.
А усі свої криваві воєнні злочини цинічно називають "освобождєнієм".
І вони продовжуватимуть так робити, поки їх не зупинять.
А зупинити їх доведеться нам.
І ми це зробимо. А тоді - разом з усім цивілізованим світом - відзначимо День перемоги над рашизмом!
Слава захисникам української землі усіх часів!
Слава нашим Збройним силам!
Слава Україні!
https://t.me/operativnoZSU/23300
https://www.facebook.com/roman.shrike 1) акт о капитуляции германии был подписан 7 мая 1945 года.
2) черчилль и трумэн объявили о капитуляции германии 8 мая, в британии был день, в сша - утро. после чего в европе и америке начались массовые празднования. советскому народу о победе никто не сообщил.
3) акт о капитуляции германии вступил в силу в 23:01 8 мая.
4) сталин потребовал подписать для себя отдельный акт, в основном копирующий предыдущий. этот акт был подписан 8 мая поздно вечером и вступил в силу тоже в 23:01 8 мая.
5) 9 мая о капитуляции германии было объявлено советскому народу.
таким образом, нет ни одного документа о капитуляции германии, в котором стояла бы дата "9 мая".
9 мая - это день, когда советское руководство соизволило объявить народу о победе.
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на фото - 8 мая 1945 года в лондоне, париже и нью-йорке.
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43 Comments
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https://www.facebook.com/petroporoshenko 1 hr ·
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko
https://www.facebook.com/petroporoshenko В ефірі телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVzKPIixmMZ4_7hrcJJM9Rcnu5YH7TS2dz1iuSXUFT3D1z6Ugn_lJrzgWf_DQlgJ9qnkH98rzLpKbc8-LyhCIA8jWojrQB9F-l9KpzVD_WvyC9V_uNA8-5PHlBxuXpWnOZv97DdmEdMCx9zLdM4Sf3TIfT-XLRAJiR9WhZZ4XPpEA&__tn__=kK-R MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі. Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом.
Я повернувся зі сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини.
Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами - над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. Тому я закликав союзників включити в Акт про ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони.
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!