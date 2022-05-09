Байден 9 травня підпише закон про ленд-ліз для України

Президент США Джозеф Байден у понеділок, 9 травня, має намір підписати закон S. 3522 "Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року".

Відповідний пункт є у розкладі президента США на понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підписання має відбутися о 14:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом).

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію РФ, який передбачає виділення 33 мільярдів доларів для допомоги Україні. 28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні. 7 квітня цей документ ухвалив Сенат США. Закон набуде чинності після підписання президентом Байденом.