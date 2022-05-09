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Новости Война
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Оккупанты обстреляли приграничную территорию Сумщины, - Живицкий

сумщина,обстріл

Россияне нанесли удар по приграничной территории Сумской области. Жертв и разрушений нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого.

"Сумщина. Сегодняшнее утро началось с артобстрелов приграничных территорий. Прилеты по Хотинской громаде. Разрушений и жертв нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты на Сумщине разбомбили еврейское кладбище, - ОВА. Фоторепортаж

обстрел (27874) Сумская область (3326) Живицкий Дмитрий (242)


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А взад, чи хутин нападьот?
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09.05.2022 13:04 Ответить
как только у вас будут координаты для ответки - вы сразу сюда пишите.
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09.05.2022 14:58 Ответить
то відповідати треба,
а то як завжди поки москаль не получить в пику то буде більше нахабніти
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09.05.2022 13:44 Ответить
треба було радари для прикордонників робить, а не гудрон у пюрера купляти.
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09.05.2022 15:00 Ответить
Навіть з координатами з одним калашем і ножем через кордон не побіжиш
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09.05.2022 15:15 Ответить
Звісно 120мм міномету у прикордонників не буде, але наряд в змозі нести 3 кг, і максимум через дві хвилини Switchblade 300 буде в координатах виходу. Але, якщо з наявністю баражуючих БПЛА буде простіше, то з контрбатарейними радарами довго буде сумно. Проблема транскордонних обстрілів може затягнутися на роки.
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09.05.2022 15:32 Ответить
Смерть російсько-фашистським загарбникам . Слава Україні !
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09.05.2022 13:58 Ответить
 
 