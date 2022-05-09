Оккупанты обстреляли приграничную территорию Сумщины, - Живицкий

Россияне нанесли удар по приграничной территории Сумской области. Жертв и разрушений нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого.

"Сумщина. Сегодняшнее утро началось с артобстрелов приграничных территорий. Прилеты по Хотинской громаде. Разрушений и жертв нет", - говорится в сообщении.

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