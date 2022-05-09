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Окупанти обстріляли прикордонну територію Сумщини, - Живицький

сумщина,обстріл

Росіяни завдали удару по прикордонній території Сумської області. Жертв та руйнувань немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Сумщина.Сьогоднішній ранок почався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотінській громаді. Руйнувань та жертв немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти на Сумщині розбомбили єврейський цвинтар, - ОВА. ФОТОрепортаж

обстріл (29206) Сумська область (3882) Живицький Дмитро (466)


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А взад, чи хутин нападьот?
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09.05.2022 13:04 Відповісти
как только у вас будут координаты для ответки - вы сразу сюда пишите.
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09.05.2022 14:58 Відповісти
то відповідати треба,
а то як завжди поки москаль не получить в пику то буде більше нахабніти
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09.05.2022 13:44 Відповісти
треба було радари для прикордонників робить, а не гудрон у пюрера купляти.
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09.05.2022 15:00 Відповісти
Навіть з координатами з одним калашем і ножем через кордон не побіжиш
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09.05.2022 15:15 Відповісти
Звісно 120мм міномету у прикордонників не буде, але наряд в змозі нести 3 кг, і максимум через дві хвилини Switchblade 300 буде в координатах виходу. Але, якщо з наявністю баражуючих БПЛА буде простіше, то з контрбатарейними радарами довго буде сумно. Проблема транскордонних обстрілів може затягнутися на роки.
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09.05.2022 15:32 Відповісти
Смерть російсько-фашистським загарбникам . Слава Україні !
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09.05.2022 13:58 Відповісти
 
 