Окупанти обстріляли прикордонну територію Сумщини, - Живицький
Росіяни завдали удару по прикордонній території Сумської області. Жертв та руйнувань немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сумщина.Сьогоднішній ранок почався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотінській громаді. Руйнувань та жертв немає", - йдеться у повідомленні.
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а то як завжди поки москаль не получить в пику то буде більше нахабніти