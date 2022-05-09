Окупанти обстріляли прикордонну територію Сумщини, - Живицький

Росіяни завдали удару по прикордонній території Сумської області. Жертв та руйнувань немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Сумщина.Сьогоднішній ранок почався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотінській громаді. Руйнувань та жертв немає", - йдеться у повідомленні.

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