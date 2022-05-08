Рашисти на Сумщині розбомбили єврейський цвинтар, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Сумщині російські окупанти нанесли удар по єврейському цвинтарю.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Глухівські громаді, Шосткинського району росіяни розбомбили єврейський цвинтар! Отак на Сумщині пройшов день пам'яті та примирення.

Яке може бути примирення?!



Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти - це росія", - наголосив він.

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