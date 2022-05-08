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Новини Війна
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Рашисти на Сумщині розбомбили єврейський цвинтар, - ОВА. ФОТОрепортаж

сумщина

На Сумщині російські окупанти нанесли удар по єврейському цвинтарю.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Глухівські громаді, Шосткинського району росіяни розбомбили єврейський цвинтар! Отак на Сумщині пройшов день пам'яті та примирення.
Яке може бути примирення?!

Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти - це росія", - наголосив він.

Читайте: Рашисти двічі обстрілювали Сумщину з території РФ, - ДПСУ

Рашисти на Сумщині розбомбили єврейський цвинтар, - ОВА 01
Рашисти на Сумщині розбомбили єврейський цвинтар, - ОВА 02
Рашисти на Сумщині розбомбили єврейський цвинтар, - ОВА 03
Рашисти на Сумщині розбомбили єврейський цвинтар, - ОВА 04

Автор: 

цвинтар (200) Сумська область (3878) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+28
Їм лавров уже все розказав
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09.05.2022 00:01 Відповісти
+20
Кацапи - антисеміти і вбивці
будьте ви прокляті навіки 😠
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08.05.2022 23:59 Відповісти
+19
Вони - нацистська нелюдь. І якщо комусь бракує розуміння цього, то хай і далі стоїть позицій, що цей випадок, як і збиття Боїнгу, як і обстріл Бабиного Яру і багато інших фактів - це ексцес виконавця. Тьфу, бл..!
Робимо спокійно свою справу.
Рубай, хлопці! (с)
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09.05.2022 00:30 Відповісти
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Кацапи - антисеміти і вбивці
будьте ви прокляті навіки 😠
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08.05.2022 23:59 Відповісти
Вони - нацистська нелюдь. І якщо комусь бракує розуміння цього, то хай і далі стоїть позицій, що цей випадок, як і збиття Боїнгу, як і обстріл Бабиного Яру і багато інших фактів - це ексцес виконавця. Тьфу, бл..!
Робимо спокійно свою справу.
Рубай, хлопці! (с)
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09.05.2022 00:30 Відповісти
покажіть це жидам в ізраїлі.
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09.05.2022 00:00 Відповісти
Їм лавров уже все розказав
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09.05.2022 00:01 Відповісти
я те, що ти написав, покажу точно.
Зараз покажу.
Багато людей побачать це.
У "жидiв " хороша пам'ять, скотиняка ти
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09.05.2022 00:22 Відповісти
А що власне не так? Jude, це їхня самоназва. Поляки, чехи та інші слов'яни Европы так їх називають офіційно.
Ти оце на що тут натякаєш? А ну швидко під душ, - псиною тхне, скотиняка!
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09.05.2022 00:36 Відповісти
Ти неправий. Слово "жид" використовувалось історично на теренах Польщі та України - віками. І євреї тоді на це абсолютно не ображалися - це слов'янська вимова слова "Jude".
Тільки на початку минулого століття антисеміти взяли це слово собі і воно стало образливим саме через те, що його почали використовувати антисеміти - в першу чергу московські.
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09.05.2022 00:52 Відповісти
Ще додам. Це схоже на те, як в Америці расисти із звичайного слова "негр" зробили образливе слово для чорношкірої (негроїдної) раси.
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09.05.2022 00:54 Відповісти
Нам ще не вистачає під час війни жертися з євреями, які воюють за Україну. Тільки упороті здатні на таке.
А Історія України твориться сьогодні.
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09.05.2022 08:47 Відповісти
Тільки у російській "слов'янський" мові, слово "жид" - образливе!
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09.05.2022 02:21 Відповісти
А що не так ,жид???? У польській мові до сьогодні(офіційно) ,словом жид називають жидів а в Україні так їх називали завжди(до советів).То що ти жид ,розкажи жидам))))
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09.05.2022 07:40 Відповісти
В Україні не без "кацапствующого"
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09.05.2022 08:45 Відповісти
такі єврейські топографічні карти, у касапів, що зробиш... кілометр туди, десять сюди..., ну, таке...
А від GPS їх відімкнули...
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09.05.2022 00:02 Відповісти
Карти просто старі - ще десь в 60-70-ті роки останній раз обновлялися! Бачив я одну - там навіть Славутич не нанесений Замість міста - лісовий масив Про дороги і різні будівлі та мости я вже й не кажу А це - робота Генштабу!!!
Товариш розказував - десь на північ від Києва кацапи повітряний десант висадили Висадилися - як на долоні Ну наші їм і врізали! Взяли кількох виживших так вони на допитах "очі лупили як баран на нові ворота: "На наших картах тут - лесной массив! " А той "массив" років з двадцять тому як вирубали! Перед тим як послать війська Скобєлєва на завоювання Туркестану Генштаб послав купу своїх генштабістів під виглядом торговців-караванщиків і ті зробили детальне картографування місцевості: караванні шляхи криниці перевали масиви безводдя та інше (в їх числі і знаменитий Пржевальський) Тому і змогли відносно легко той Туркестан захопить А ці придурки думали що з 80-х років в Україні нічого не змінилося!
Я на місці Путіна Герасимова і половину Генштабу на кілки посадив-би! Вони "План А" намалювали" - "Пабедный марш па автатрассам на Киев за три дня" а "План-Б" (якщо хтось вчинить опір і їм прийдеться серйозно воювать) вони скласти полінилися!
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09.05.2022 06:43 Відповісти
это конечно бида, по сравнению с погибшими в школе людьми.
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09.05.2022 00:04 Відповісти
...Сьогодні росіяни обстріляли наш район, були прильоти неподалік мого села.

Пишу знайомим дівчатам на місці: ну що ви, як? Всі цілі?

"Через пів години над згарищем райдуга подвійна . Всі сказали - до перемоги."

"Томочко, дякую. Всім нам міцної люті."

"Сподіваємося на диво і Господа Бога. А ще що зіб'ють нафіг"

(Зіб'ють - мається на увазі російський літак, який обстрілює Україну).

Дівчата, дорогі. У мене таке відчуття, що ми всі зараз одна сім'я. Я не знаю, за що нам такі випробування. Але те як ви тримаєтесь - я це пам'ятатиму завжди і розказуватиму про це, скільки зможу. https://t.me/nuts_roses/888 https://t.me/nuts_roses/888

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09.05.2022 00:06 Відповісти
Там был штаб Азова.
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09.05.2022 00:09 Відповісти
Кто бы сомневался? Интересно, а Израиль проглотит? А Моссад?
Ну, а пока о весёленьком. Вы только посмотрите на этого тупого бурята! Одной мины под брюхом танка ему явно было мало! Слава Украине!

https://www.youtube.com/watch?v=3z5UAkxVTRM
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09.05.2022 01:02 Відповісти
у них ща шабат ..плов едят салом
штаб азова..маленькая дверка а там подпольные пейсатые штирлицы сидят и плетут массонский заговор все в свастике и с пейсами
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09.05.2022 02:55 Відповісти
Было ли это случайностью? Случайностью это точно не было. Какой нацист не мечтает уничтожить евреев?
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09.05.2022 00:09 Відповісти
У ********** покажуть ці фото і скажуть, що то укронацисти зробили
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09.05.2022 00:09 Відповісти
Зєля, тобі місце під могилку звільнилося.
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09.05.2022 00:12 Відповісти
В Кам"янці нацисти мостили дорогу надгробними плитами з єврейського цвинтаря. І ці такі самі.
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09.05.2022 00:14 Відповісти
Можна подумать - тим самим не займалися кацапи Не буду тебе відсилать до записок британського консула в Криму часів Катерини ІІ - довго шукатимеш Відкрий вірш Максиміліана Волошина "Дом поета" Він писав про ті часи прямо по тому що писав консул А в Україні та Білорусі у більшовиків практика така була - єврейські надгробки для будівництва використовувать Справа в тому що у них традиційно (тисячоліттями) надгробки робилися кам"яні Бабка розказувала що бувало везли за сотню кілометрів на возах (якщо на місці не могли знайти!) А тут у "страителей новава будущева" "під рукою" маса готового тесаного каменю!
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09.05.2022 06:55 Відповісти
Лавров в экстазе
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09.05.2022 00:14 Відповісти
А вы кацапы все тему антисемитизм а качаете. Не пройдет, пошел ***** вслед за кораблем
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09.05.2022 00:22 Відповісти
К твоему сожалению я не кацап, а по курсу рюзского корабля можешь следовать сам. Вопрос когда столько внимание к народу который не имеет отношения к войне Украине, разве антисемитизм?
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09.05.2022 00:29 Відповісти
Вчи історію .
Єврейська нація - дуже мудра і далекоглядна. Так історично склалося, що вони розселені по всьому світу, як ні одна нація.
І щоб вижити (ще й успішно проживати) в інших країнах вони поступово створили образ самої пригнобленої нації в світі. Особливо в 20 столітті. Звичайно - антисеміти дуже "помогли".
І ще - вони тримаються один за одного і допомогають один одному (іноді, навіть не будучи знайомими), як ні одна нація - це теж віками набутий принцип виживання і процвітання.

Ну от і вийшло - нищити поляків, українців, в'єтнамців і т.д. - можна - це нормально, а от євреїв - ні ні - це злочин.
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09.05.2022 01:07 Відповісти
Нація паразит,гниди'' ,які присосуються до титульної нації і паразитують на її''тілі''!!!!
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09.05.2022 07:48 Відповісти
Так в нас маланці при владі і то ж альфа - люди, а мт то так - плебеї для них.
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09.05.2022 00:23 Відповісти
А що тут "розуміть"? Це політика! Щоб налаштувать українців проти кацапів багато не треба - вони бачать війну власними очима А от міжнародну спільноту (в тому числі і євреїв) треба розворушить! Чому саме їх? Бо вони - найбільша діаспора що жила в Україні більше тисячі років! Багато ти знаєш інших народів що будучи діаспорою так зберегли свою ідентичність?
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09.05.2022 07:01 Відповісти
Жидам, особо хасидам хєр що докажеш. Бачив одне давнє польське інтервю з хасдами в Умані. Вони так вилизували ***** що аж встидно. Виявляється що винен Гонта, потім унр, тепер Украіна. А ***** з москалями маладєц, бо на рахє нєту антісімітізма, і правильно робить що нищить Украіну - іхніх кривдників, що украінці нацисти бо борються за незалежність, а правильно ******* тільки ссср або раха. Кароч, я поміняв би гроби іхніх цадиків на кілька батарей заліного купола і тимячі ракет до ньогт
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09.05.2022 00:20 Відповісти
Ти пишеш "ваша Умань", значить не твоя, тоді чому тебе ця тема так свербить ?
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09.05.2022 00:38 Відповісти
Simona, да ты оказывается дырявенький каZaпский отсосенец! ПНХ, ХЛО!
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09.05.2022 00:46 Відповісти
Придурок! Хасиди стали їздить в Умань лише після проголошення незалежності Україною А Умань жила прекрасно і до того! У моєї дружини там купа родичів І я до рідні в Одесу їздив завжди через Умань (у мене там пересадка була тому 2-3 години мав час походить подивиться Знаменита на весь світ "Софіївка" була побудована без участі євреїв! Так що не смерди тут!
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09.05.2022 07:08 Відповісти
Ну мої знайомі євреї, які виїхали до Ізраїлю, кажуть, що хасидів там дуже не *******, бо вони не працюють, не служать в армії і взагалі нічого не роблять...
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09.05.2022 09:14 Відповісти
А чого ти хотів? Хасиди (в основній своїй масі) - паразити на тілі єврейської спільноти! Працювать не хочуть, в армії служить - теж! Живуть в Ізраїлі лише за рахунок пожертв еврейських філантропів з усього світу та соціальної допомоги, яку їм виплачує влада Ізраїлю Говорив з одним євреєм (що вважає себе хасидом) в Умані Так він сказав що над ним і його одновірцями приїжджі хасиди насміхаються, бо вони ПРАЦЮЮТЬ!!! З хасидами, які хвалять Росію і Путіна, не треба сперечаться - просто пропонувать їм їхать в РОсію і любить її ТАМ! (Коли Путін їздив до США то євреї-емігранти з колишнього СРСР та їх потомки його зустріли лозунгами вітальними Ну Путін і "толкнул речь", де їх запросив приїжджать і будувать разом "новую вяликую Рассею!" Вони очі поховали і швидко розповзлися Адже основна маса того бидла виїхала з СРСР ще при Брєжневу і до цих пір не вивчили мови державної та живуть на допомогу по безробіттю Тобто це ті самі "хасиди" але без релігійних переконань!
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09.05.2022 08:21 Відповісти
Что за устный миф что Агасферы запретили тупым русским существам, не бомбить последее место упокоения Леви Ицхака Меира? Как будто им не всё равно. Какой то бред. Кто то где то читал подобное?
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09.05.2022 00:41 Відповісти
А что местные евреи разбомбили у лаптей? Или просто утерлись?
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09.05.2022 01:05 Відповісти
А что местные евреи разбомбили у лаптей? Или утерлись?
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09.05.2022 01:07 Відповісти
Нехай Лапід у Лаврова спитає: хто це зробив? Той йому розкаже.
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09.05.2022 01:24 Відповісти
все касабы хана вам за вами выехал сводный полк пейсатых разведчиков имени розы давидовны кацнельсон все прапорщики заочники...не будет вам форшмака шлимазлы беседр вам у дупы...
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09.05.2022 02:52 Відповісти
Ждем танки меркава
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09.05.2022 07:02 Відповісти
Это лавров делает мир, без фашизма
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09.05.2022 07:13 Відповісти
В Одесі теж розбомбили. Кацапи ******* воювати з мертвими, з тими хто не може їм відповісти.
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09.05.2022 07:54 Відповісти
 
 