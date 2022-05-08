Рашисти на Сумщині розбомбили єврейський цвинтар, - ОВА. ФОТОрепортаж
На Сумщині російські окупанти нанесли удар по єврейському цвинтарю.
Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Глухівські громаді, Шосткинського району росіяни розбомбили єврейський цвинтар! Отак на Сумщині пройшов день пам'яті та примирення.
Яке може бути примирення?!
Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти - це росія", - наголосив він.
Топ коментарі
+28 Oleksandr Onys
показати весь коментар09.05.2022 00:01 Відповісти Посилання
+20 Amber
показати весь коментар08.05.2022 23:59 Відповісти Посилання
+19 V Vv #502451
показати весь коментар09.05.2022 00:30 Відповісти Посилання
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будьте ви прокляті навіки 😠
Робимо спокійно свою справу.
Рубай, хлопці! (с)
Зараз покажу.
Багато людей побачать це.
У "жидiв " хороша пам'ять, скотиняка ти
Ти оце на що тут натякаєш? А ну швидко під душ, - псиною тхне, скотиняка!
Тільки на початку минулого століття антисеміти взяли це слово собі і воно стало образливим саме через те, що його почали використовувати антисеміти - в першу чергу московські.
А Історія України твориться сьогодні.
А від GPS їх відімкнули...
Товариш розказував - десь на північ від Києва кацапи повітряний десант висадили Висадилися - як на долоні Ну наші їм і врізали! Взяли кількох виживших так вони на допитах "очі лупили як баран на нові ворота: "На наших картах тут - лесной массив! " А той "массив" років з двадцять тому як вирубали! Перед тим як послать війська Скобєлєва на завоювання Туркестану Генштаб послав купу своїх генштабістів під виглядом торговців-караванщиків і ті зробили детальне картографування місцевості: караванні шляхи криниці перевали масиви безводдя та інше (в їх числі і знаменитий Пржевальський) Тому і змогли відносно легко той Туркестан захопить А ці придурки думали що з 80-х років в Україні нічого не змінилося!
Я на місці Путіна Герасимова і половину Генштабу на кілки посадив-би! Вони "План А" намалювали" - "Пабедный марш па автатрассам на Киев за три дня" а "План-Б" (якщо хтось вчинить опір і їм прийдеться серйозно воювать) вони скласти полінилися!
Пишу знайомим дівчатам на місці: ну що ви, як? Всі цілі?
"Через пів години над згарищем райдуга подвійна . Всі сказали - до перемоги."
"Томочко, дякую. Всім нам міцної люті."
"Сподіваємося на диво і Господа Бога. А ще що зіб'ють нафіг"
(Зіб'ють - мається на увазі російський літак, який обстрілює Україну).
Дівчата, дорогі. У мене таке відчуття, що ми всі зараз одна сім'я. Я не знаю, за що нам такі випробування. Але те як ви тримаєтесь - я це пам'ятатиму завжди і розказуватиму про це, скільки зможу. https://t.me/nuts_roses/888 https://t.me/nuts_roses/888
Ну, а пока о весёленьком. Вы только посмотрите на этого тупого бурята! Одной мины под брюхом танка ему явно было мало! Слава Украине!
https://www.youtube.com/watch?v=3z5UAkxVTRM
штаб азова..маленькая дверка а там подпольные пейсатые штирлицы сидят и плетут массонский заговор все в свастике и с пейсами
Єврейська нація - дуже мудра і далекоглядна. Так історично склалося, що вони розселені по всьому світу, як ні одна нація.
І щоб вижити (ще й успішно проживати) в інших країнах вони поступово створили образ самої пригнобленої нації в світі. Особливо в 20 столітті. Звичайно - антисеміти дуже "помогли".
І ще - вони тримаються один за одного і допомогають один одному (іноді, навіть не будучи знайомими), як ні одна нація - це теж віками набутий принцип виживання і процвітання.
Ну от і вийшло - нищити поляків, українців, в'єтнамців і т.д. - можна - це нормально, а от євреїв - ні ні - це злочин.