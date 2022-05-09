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Новости Война
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Путин считает, что армия России "сражается на своей земле"

путин,путін

Президент государства-агрессора Владимир Путин на параде в Москве заявил, что армия РФ сражается в Украине "на своей земле".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России борются на своей земле, где поражали врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой отечественной войны Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко", - сказал Путин.

Он добавил, обращаясь к террористам "ДНР" и "ЛНР", а также российским оккупантам, что они борются за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

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Автор: 

парад (653) путин владимир (31564) россия (96192)


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Топ комментарии
+43
Святослав та Володимир Мономах - це київські князі. До мокши не мають ніякого відношення.
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09.05.2022 13:01 Ответить
+41
то есть оно открыто признало, что "на своей земле" в Мариуполе и остальном Донбассе - оно тупо истребляет "своих" граждан ?
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09.05.2022 12:56 Ответить
+31
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXpDk8k6HNVpzCFyMUp7ph0NPYxz0SiyzIeDpC_Jb2SSBYMf_jnnfyWTlQWohGsce-RLKyFPTMf1vKhWz-YZS_V3sXITwGgBhtkzJKwEewWE6uyj10wf67QSBq9WbdlNYc&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 10 mins ·

Мы превратим Америку в ядерный пепел, но есть одно условие?

- Какое?

- Должна быть ясная погода, в пасмурную у нас ничего не летает.
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09.05.2022 13:00 Ответить
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кожному кацапу буде своя земля, 2 квадратні метри.
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09.05.2022 14:25 Ответить
когда он уже издохнет?!
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09.05.2022 14:55 Ответить
я подарую ху...йлу своєї землі 2 м2 і 2 метра в глибині, то буде "його" земля і нехай там воює, свинособака фашистська.
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09.05.2022 15:27 Ответить
ВІН ВСЕ РОЗУМІЄ,ПРОСТО ЯК КОНЧЕНИЙ МОСКАЛЬ І ГБЕШНІК ГРАЄ ДУРАКА.ЦЯ ВІЙНА ВЖЕ ЙДЕ 300 РОКІВ І КОЖНИЙ МОСКАЛЬ ЗНАЄ МИ ЗАВЖДИ БУЛИ І БУДЕМО ВОРОГАМИ.СЛАВА УКРАіНІ!
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09.05.2022 16:17 Ответить
Тупой совковий виродок, когда эти внуки шарикова передохнут наконец то, эта тварь кацапская совсем ****** не спрашивая нас решила что нашей страны нет, и всё это ихнее, наглее кацапа нету существа, убивать их нужно и не каких разговоров и переговоров и теми кто нас хочет уничтожить быть не может
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09.05.2022 17:10 Ответить
ЗСУ тебя плешивое ****** вылечит
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09.05.2022 17:12 Ответить
Смерть маскалям.
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12.05.2022 09:59 Ответить
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