Путин считает, что армия России "сражается на своей земле"
Президент государства-агрессора Владимир Путин на параде в Москве заявил, что армия РФ сражается в Украине "на своей земле".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России борются на своей земле, где поражали врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой отечественной войны Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко", - сказал Путин.
Он добавил, обращаясь к террористам "ДНР" и "ЛНР", а также российским оккупантам, что они борются за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам".
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владимир культенко
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Мы превратим Америку в ядерный пепел, но есть одно условие?
- Какое?
- Должна быть ясная погода, в пасмурную у нас ничего не летает.