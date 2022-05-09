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Новини Війна
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Путін вважає, що армія Росії "сражается на своей земле"

путин,путін

Президент держави-агресора Володимир Путін на параді в Москві заявив, що армія РФ воює в Україні "на своїй землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні ополченці Донбасу разом із бійцями армії Росії борються на своїй землі, де вражали ворога дружинники Святослава та Володимира Мономаха, солдати Румянцева та Потьомкіна, Суворова та Брусилова, де на смерть стояли герої Великої вітчизняної війни Микола Ватутін, Сидор Ковпак, Людмила Павліченко", - сказав Путін.

Він додав, звертаючись до тероритів "ДНР" та "ЛНР", а також російських окупантів, що вони борються "за Батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків Другої світової, щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам".

Читайте: Путін на параді в Москві не став оголошувати загальну мобілізацію

Автор: 

парад (396) путін володимир (24125) росія (66080)


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Топ коментарі
+43
Святослав та Володимир Мономах - це київські князі. До мокши не мають ніякого відношення.
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09.05.2022 13:01 Відповісти
+41
то есть оно открыто признало, что "на своей земле" в Мариуполе и остальном Донбассе - оно тупо истребляет "своих" граждан ?
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09.05.2022 12:56 Відповісти
+31
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXpDk8k6HNVpzCFyMUp7ph0NPYxz0SiyzIeDpC_Jb2SSBYMf_jnnfyWTlQWohGsce-RLKyFPTMf1vKhWz-YZS_V3sXITwGgBhtkzJKwEewWE6uyj10wf67QSBq9WbdlNYc&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 10 mins ·

Мы превратим Америку в ядерный пепел, но есть одно условие?

- Какое?

- Должна быть ясная погода, в пасмурную у нас ничего не летает.
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09.05.2022 13:00 Відповісти
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кожному кацапу буде своя земля, 2 квадратні метри.
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09.05.2022 14:25 Відповісти
когда он уже издохнет?!
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09.05.2022 14:55 Відповісти
я подарую ху...йлу своєї землі 2 м2 і 2 метра в глибині, то буде "його" земля і нехай там воює, свинособака фашистська.
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09.05.2022 15:27 Відповісти
ВІН ВСЕ РОЗУМІЄ,ПРОСТО ЯК КОНЧЕНИЙ МОСКАЛЬ І ГБЕШНІК ГРАЄ ДУРАКА.ЦЯ ВІЙНА ВЖЕ ЙДЕ 300 РОКІВ І КОЖНИЙ МОСКАЛЬ ЗНАЄ МИ ЗАВЖДИ БУЛИ І БУДЕМО ВОРОГАМИ.СЛАВА УКРАіНІ!
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09.05.2022 16:17 Відповісти
Тупой совковий виродок, когда эти внуки шарикова передохнут наконец то, эта тварь кацапская совсем ****** не спрашивая нас решила что нашей страны нет, и всё это ихнее, наглее кацапа нету существа, убивать их нужно и не каких разговоров и переговоров и теми кто нас хочет уничтожить быть не может
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09.05.2022 17:10 Відповісти
ЗСУ тебя плешивое ****** вылечит
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09.05.2022 17:12 Відповісти
Смерть маскалям.
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12.05.2022 09:59 Відповісти
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