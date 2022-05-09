Путін вважає, що армія Росії "сражается на своей земле"
Президент держави-агресора Володимир Путін на параді в Москві заявив, що армія РФ воює в Україні "на своїй землі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні ополченці Донбасу разом із бійцями армії Росії борються на своїй землі, де вражали ворога дружинники Святослава та Володимира Мономаха, солдати Румянцева та Потьомкіна, Суворова та Брусилова, де на смерть стояли герої Великої вітчизняної війни Микола Ватутін, Сидор Ковпак, Людмила Павліченко", - сказав Путін.
Він додав, звертаючись до тероритів "ДНР" та "ЛНР", а також російських окупантів, що вони борються "за Батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків Другої світової, щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
владимир культенко
показати весь коментар09.05.2022 14:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
svetozar
показати весь коментар09.05.2022 14:55 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Панас Стець
показати весь коментар09.05.2022 15:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Viktor Rudenko #478646
показати весь коментар09.05.2022 16:17 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Шпилли Вилли #362420
показати весь коментар09.05.2022 17:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Шпилли Вилли #362420
показати весь коментар09.05.2022 17:12 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Назар Проскуряков
показати весь коментар12.05.2022 09:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 10 mins ·
Мы превратим Америку в ядерный пепел, но есть одно условие?
- Какое?
- Должна быть ясная погода, в пасмурную у нас ничего не летает.