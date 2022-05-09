Путін вважає, що армія Росії "сражается на своей земле"

Президент держави-агресора Володимир Путін на параді в Москві заявив, що армія РФ воює в Україні "на своїй землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні ополченці Донбасу разом із бійцями армії Росії борються на своїй землі, де вражали ворога дружинники Святослава та Володимира Мономаха, солдати Румянцева та Потьомкіна, Суворова та Брусилова, де на смерть стояли герої Великої вітчизняної війни Микола Ватутін, Сидор Ковпак, Людмила Павліченко", - сказав Путін.

Він додав, звертаючись до тероритів "ДНР" та "ЛНР", а також російських окупантів, що вони борються "за Батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків Другої світової, щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам".

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