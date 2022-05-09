Путін на параді в Москві не став оголошувати загальну мобілізацію

Повномасштабне вторгнення в Україну президент держави-агресора назвав "єдиним правильним рішенням" та "попереджувальною відсіччю агресії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Путін не оголосив про загальну мобілізацію чи офіційний початок війни, як припускали експерти та розвідка. Повномасштабне вторгнення до України в Росії досі називають "спеціальною військовою операцією".

Натомість президент РФ звинуватив країни НАТО в нібито створенні загрози для його країни.

"У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. У Києві заявляли про можливе здобуття ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій. Таким чином, створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза, безпосередньо біля наших кордонів.

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Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим. Ми бачили, як розгортається військова інфраструктура, як почали працювати сотні закордонних радників, йшли регулярні постачання найсучаснішої зброї з країн НАТО.

Небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення - рішення суверенної, сильної, самостійної країни", - заявив Путін.

Президент РФ звинуватив Захід в спробі скасувати "тисячолітні цінності", а також у "розпалюванні русофобії" та "вихвалянні зрадників".

"Слава нашим доблесним Збройним силам! За Росію, за перемогу, ура!", - завершив він промову.

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На параді в Москві не було представників інших країн. Під час виступу Путін сказав, що американським ветеранам нібито "заборонили" приїхати на урочистості.