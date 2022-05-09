Путін на параді в Москві не став оголошувати загальну мобілізацію
Повномасштабне вторгнення в Україну президент держави-агресора назвав "єдиним правильним рішенням" та "попереджувальною відсіччю агресії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Путін не оголосив про загальну мобілізацію чи офіційний початок війни, як припускали експерти та розвідка. Повномасштабне вторгнення до України в Росії досі називають "спеціальною військовою операцією".
Натомість президент РФ звинуватив країни НАТО в нібито створенні загрози для його країни.
"У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. У Києві заявляли про можливе здобуття ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій. Таким чином, створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза, безпосередньо біля наших кордонів.
Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим. Ми бачили, як розгортається військова інфраструктура, як почали працювати сотні закордонних радників, йшли регулярні постачання найсучаснішої зброї з країн НАТО.
Небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення - рішення суверенної, сильної, самостійної країни", - заявив Путін.
Президент РФ звинуватив Захід в спробі скасувати "тисячолітні цінності", а також у "розпалюванні русофобії" та "вихвалянні зрадників".
"Слава нашим доблесним Збройним силам! За Росію, за перемогу, ура!", - завершив він промову.
На параді в Москві не було представників інших країн. Під час виступу Путін сказав, що американським ветеранам нібито "заборонили" приїхати на урочистості.
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выходит все возможно.... судя по выступлению *****... Росія дала попереджувальну відсіч агресії..... (которой не было в реалии...... которая и не наступила и наступила бы вообще-ремарка моя)!!!??? Джерело:
Последнее, что ты еще можешь сделать для мира - наконец сдохнуть!
Геополитик, уровня Бог.
Чує ***** що скоро йому срака
Але все одно - в світі ще не вмерла думка про "могутнього правителя" - всі ЗМІ тиждень будували версії, що скаже, що оголосить....
Люди добрі - він НІХТО!
Что такое «денацификация» от депутата Госдумы РФ от «Единой России»:
«Я считаю, что само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем», - пояснил суть «денацификации» и как видит ее реализацию депутат Госдумы РФ от «Единой России» Олег Матвейчев. https://t.me/charter97_org/72465 https://t.me/charter97_org/72465
https://www.facebook.com/petroporoshenko 9 травня для путіна перетвориться з дня перемоги у день поразки. Про це сказав у ефірі американського телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=kK-R MSNBC . А підписання президентом США Байденом Акту про ленд-ліз для України стане «розумним подарунком» путіну. Тому я закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.
Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і, можливо, навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції путіна.
путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли росія відзначатиме не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього Західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити.
Что запомнилось - почти все с парада несли торбы...
Фіг зна, що у його макітрі
Даже по мнению самих россиян - помойка отменная. Любимый канал городских сумасшедших. Зря смотрите.
Загроза війни після обстрілу наших кораблів в 2018 - воєнний стан в 10 областях, збір резервістів, перевірка готовності до мобілізації, тестування всіх служб на випадок нападу.
Реакція - "Ахаха! путіннападьот? Наживаются! Давайтє хоть поржом!"
Попередження про війну після концентрації військ рф біля кордонів з весни 2021 - "Я з 30 жовтня ходжу в цьому одягу!.. Ми як могли подавали сигнали суспільству!" (с)
Реакція - ботоферма "неначасі" та трусєля з Арєстовічєм.
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Війна не могла не розпочатись, їй буквально прокладали шлях безвідповідальним популізмом та брехнею до останньої хвилини, ну і руйнівними діями агентів впливу, звичайно.
Це має усвідомити суспільство, зробити відповідні висновки зі своїх помилок та вимагати своєчасних адекватних дій посдовців, а не вдовольнятися тупими або солодкоголосими відмазками - росію переможе тільки потужна Українська Держава з дорослим народом, іншого шляху не було і не буде.
яйцам надавали,операция провалилась?
Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский попытался "анонсировать" "победу" в войне против Украины. Это произошло во время парада в Москве ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.
В частности, к Мединскому подошла журналистка российского "Радио Маяк" и спросила, будет ли он поздравлять с праздником своих коллег по переговорам из Украины. "Когда победим, тогда и поздравим", - сказал Мединский.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 1 hr ·Із психоделічного в карканні пуйла:
- "Нескончаемый поток бессмертного полка". І тут він точно правий. Доки не заберуть своїх орків з України там тільки приростатиме. Вони ж цих утилізованих мародерів, убивць і ґвалтівників цьогоріч наказали зараховувати до того БП і носити на паличках на парадах.
- "Россия сражается на своей земле". Гнида, звісно. Але тут уже дуже чіткий посил. Все те, що вони зараз захопили, віддавати не збираються й планують офіційно анексувати. Тому будь-які переговори з пуйлом позбавлені сенсу. Вони вже де-факто зарахували й де-юре анонсували включення нині захоплених територій до складу своєї імперії зла. Ця цитата плешивого саме про це. І план такий виношували давно. Той, хто розмінував прохід з Криму чітко працював на анексію цих земель. А те, що влада відмовляється назвати зрадників, свідчить, що всі вони (окрім одного-єдиного екс-генерала СБУ) досі у вищому керівництві країни...
- "Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение". Ну, тут і коментувати зайве. путька остаточно скотився до рівня лукашенкі та перетворюється вже на посміховисько. Раніше лука старався його цитувати, а тепер усе навпаки...
Загалом, текст дещо схожий на той витік, який передруковував у себе два дні тому. Ні про що. З такого тексту можна було б починати розкрутку теми про "остаточно виконані завдання спєцапєраціі та її завершення". Бо з контексту воно аж просилося. Але цього не прозвучало. Зрештою, пуйло сам себе загнав у тупик.
А в підсумку: і путлєр, і його раша, і їхній вермахт здулися (навіть візуально). І це приємно. А погано те, що відступати воно не може, нема там задньої передачі... І друга біда: воно вчепилося у вже захоплені території, як вош кожуха й фактично анонсує їх включення до своєї федерастії. І це б ще пів біди, бо наші ЗСУ ці плани скоро можуть перекреслити. Якщо їм дадуть. Згадайте: звільнення Херсона було питанням одного-двох днів, але тоді оперативно забрали генерала Марченка й наступ припинили. Здається, що коли пуйло робив сьогодні свої заяви, то з деким у Києві це було синхронізовано. Я навіть знаю, з ким.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 2 hrs · На краснай площаді маскви починається парад. Поки повідомлення ще потребують перевірки. Але вже є офіційна інформація, що скасували повітряну частину параду. А це вже пропагандистський провал. Дуже сильний. Ці прольоти значно більше надихали рашиків, ніж прохід танків чи бронемашин. Чому так сталося? Є кілька причин. Але основна суть закопана в Україні. Розгром рашистської авіації, який лише по ******** бойових літаках сьогодні перевалює за позначку 200, уже викликав у пуйла дику істерику (про це проривалися відомості) й зараз плешивий навіть чути про свої впс не хоче. Там можуть відбутися серйозні чистки.
Друге: як і танки, так і літаки й гвинтокрили на раші різного рівня готовності й справності. Усе найбільш підготоване й перевірене уже збите над Україною. Інші також спроможні літати й виконувати удари по наших містах та об'єктах. Але їх не достатньо готували й перевіряли. У путлєра одержимо вірили в швидке завершення хоча б другого етапу війни. Тому техніку, яка брала участь у попередніх парадах вчасно не забрали з зони бойових дій, а самі первинні заходи підготовки затрималися щонайменше на місяць. За неперевіреними даними під час репетицій виникли кілька нештатних ситуацій. Тому пустити авіацію просто побоялися. Ні, про те, що якийсь літак упаде прямо на трибуну з пуйлом, не йшлося. Але задимлення двигуна, відбій окремих одиниць ще на підльоті викликали б дуже негативний розголос.
Третє: "літак судного дня". Рашики скопіювали цю ідею в США. А зараз хотіли цим полякати світ, "скромно" натякаючи про можливість тотальної ядерної війни. Вийшло все навпаки. На Заході так довго лякали, що всі вже охололи до цих заяв і рашистам доводиться давати задній хід. Там ще й натяки пішли, що і цей командний пункт дуже навіть уразливий, а його проліт дасть непогані дані для розвідок про деякі його характеристики. Зате всі натяки на ядерну війну (а цей літачок має сенс якраз у її випадку) починають уже лякати самих московитів. Не в провінції, але у великих містах. Махання імперськими кулачками їм подобалося, а от горіти в ядерному вогні - якось не дуже.
Відмовка кремля, що прольотів не буде через погодні умови, взагалі розмішила. Погода хороша, а на випадок погіршення у них є ще з 50-их традиція розчищання неба від хмар відповідними реагентами. Цим при совку дуже хвалилися, як їм десь у ті часи вдавалося провести повітряний парад, коли навколо москви йшли затяжні дощі. Тож, тріумф пуйлівського пабєдобєсія почав згортатися вже на стадії підготовки.
Востаннє він з'являвся в публічній площині, коли прямував в Україну десь під Ізюм.
Подейкують, що українські захисники в честь візиту нгш рф задвухсотили під Харковом росгенералів і поранили самого герасимова. І відсутність поряд з путіним на параді лише підтверджує ці дані.
https://t.me/zelenicholovichky/5739 zelenicholovichky
Кацапы и до этого были замечены в излишней АМЕРИКОФОБИИ и ЕВРОПОФОБИИ, но на Западе этого старались не замечать..
Но после событий в Украине, Запад пристально начал всматриваться в России... Буквально мониторит каждое слово ГЛАВНОГО и не только ГЛАВНОГО КАЦАПА..и сразу это все выкладывается в их ДЕЙЛИМЕЙЛ, ТАЙМСАХ и других СМИ ...
Так что западное общество довольно проинформированное на счёт России, а также начинает понимать, что такое Раха и насколько епнутые москали😁😁😁
Даже если исчезнет Путин, наверное мнение про русских у западного обывателя уже не изменится, и останется крайне негативным😉😉😉....