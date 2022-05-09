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Новости Война
17 059 74

Путин на параде в Москве не стал объявлять всеобщую мобилизацию

путин,путін

Полномасштабное вторжение в Украину президент государства-агрессора назвал "единственным правильным решением" и "предупредительным отпором агрессии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Путин не объявил об общей мобилизации или официальном начале войны, как предполагали эксперты и разведка. Полномасштабное вторжение в Украину в России до сих пор называют "специальной военной операцией".

Президент РФ обвинил страны НАТО в якобы создании угрозы для его страны.

"В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном получении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, создавалась совершенно неприемлемая для нас угроза непосредственно у наших границ.

Смотрите также: В России на праздничном плакате изобразили украинского летчика-героя СССР, чью могилу разбомбили войска РФ. ФОТО

Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки современного оружия из стран НАТО.

Опасность росла с каждым днем, Россия дала предупредительный отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственное правильное решение – решение суверенной, сильной, самостоятельной страны", – заявил Путин.

Президент РФ обвинил Запад в попытке отменить "тысячелетние ценности", а также в "разжигании русофобии" и "восхвалении предателей".

"Слава нашим доблестным Вооруженным силам! За Россию, за победу, ура!", - заключил он речь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первые выстрелы ВС Украины из американских гаубиц М777 по российским войскам на Востоке Украины. ВИДЕО

На параде в Москве не было представителей других стран. Во время выступления Путин сказал, что американским ветеранам якобы "запретили" приехать на торжества.

День Победы (1231) парад (653) путин владимир (31564) россия (96192) мобилизация (2812)


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Топ комментарии
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09.05.2022 12:24 Ответить
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09.05.2022 12:27 Ответить
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09.05.2022 12:29 Ответить
ВОПРОС ИЗ ЛОГИКИ МОЖНО ЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ТО ЧЕГО НЕТ В РЕАЛИИ ЧЕГО И ЧТО НЕ НАСТИПИЛО И НАСТУПИТ НЕ ЯСНО КОГДА И НАСТУПИТ ЛИ ВООБЩЕ...
выходит все возможно.... судя по выступлению *****... Росія дала попереджувальну відсіч агресії..... (которой не было в реалии...... которая и не наступила и наступила бы вообще-ремарка моя)!!!??? Джерело:
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09.05.2022 13:07 Ответить
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09.05.2022 16:31 Ответить
Поздравляю, *****, из-за своей дурости ты заимел 40 миллионов смертельных врагов, которые переворужаются по стандартам НАТО, и которые "не забудят не простят" никогда, ты показал всему миру, что паРаша - недоговорные обезумевшие дикари-нацисты, с которыми невозможно иметь дело, ты разбудил сонное НАТО от сна и заставил шевелиться, ты делаешь уже не только США и Великобританию великими, ты уже сделал великой Украину, не смотря на все смерти и разрушения. Про Финляндию и Швецию в НАТО можно не упоминать.
Последнее, что ты еще можешь сделать для мира - наконец сдохнуть!

Геополитик, уровня Бог.
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09.05.2022 13:04 Ответить
скисло ********
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09.05.2022 12:24 Ответить
Якось воно "обрєчонно" і жалюгидно виглядає, мабуть зовсім у всрашки справи поганенькі
Чує ***** що скоро йому срака
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09.05.2022 12:35 Ответить
Це точно - щось промекав в стилі найгірших виступів ріббентропа - і все - сцикло здулося.
Але все одно - в світі ще не вмерла думка про "могутнього правителя" - всі ЗМІ тиждень будували версії, що скаже, що оголосить....
Люди добрі - він НІХТО!
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09.05.2022 12:35 Ответить
Росіяни від нього "кровопролітієв" ждалі, а він "чижика з'їв"
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09.05.2022 13:17 Ответить
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09.05.2022 12:25 Ответить
Русский фашизм.
Что такое «денацификация» от депутата Госдумы РФ от «Единой России»:

«Я считаю, что само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем», - пояснил суть «денацификации» и как видит ее реализацию депутат Госдумы РФ от «Единой России» Олег Матвейчев. https://t.me/charter97_org/72465 https://t.me/charter97_org/72465

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09.05.2022 12:35 Ответить
візьмемо до використання слушної думки кацапа, понятие «РФ-ія» не должно существовать в будущем.
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09.05.2022 13:14 Ответить
Лапатний глав-хряк апять нє фільтравал сваю хрюканіну...
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09.05.2022 12:25 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko 9 травня для путіна перетвориться з дня перемоги у день поразки. Про це сказав у ефірі американського телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=kK-R MSNBC . А підписання президентом США Байденом Акту про ленд-ліз для України стане «розумним подарунком» путіну. Тому я закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.

Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і, можливо, навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції путіна.

путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли росія відзначатиме не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього Західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити.
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09.05.2022 12:26 Ответить
Это был его последний парад. Тусклый и краткосрочный.

Что запомнилось - почти все с парада несли торбы...
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09.05.2022 12:26 Ответить
торби? залишки в баночках орків вручали
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09.05.2022 12:45 Ответить
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09.05.2022 12:27 Ответить
Для воно це напевно останнє дєвятоє майа..
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09.05.2022 12:28 Ответить
***** непередбачуване.
Фіг зна, що у його макітрі
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09.05.2022 12:28 Ответить
Я трохи не зрозумів, техніки не було взагалі чи мені просто попалася обрізана версія параду?
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09.05.2022 12:28 Ответить
А где ей взятся❓Бабы технику не рожают
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09.05.2022 12:31 Ответить
были аналоговнетные танки-невидимки
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09.05.2022 12:35 Ответить
"Один из инсайдеров в Москве сообщает, что реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета судного дня", - говорится в сообщении.
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09.05.2022 12:48 Ответить
Авиации не было (хотя репетиции проводились). Техника была. Больше 10 минут ехала.
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09.05.2022 13:33 Ответить
апдейт. таки була. т34 якийсь притягли та іншого залізячча
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09.05.2022 17:18 Ответить
уже не имеет значения, - объявит или нет. путин этот год не переживет. вопрос лишь один, - "Как?"
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09.05.2022 12:29 Ответить
даже Эритрея не приехала на говнопарад, это пабэда
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09.05.2022 12:29 Ответить
Значить завтра десь о 5й ранку
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09.05.2022 12:30 Ответить
паралельная реальность... я вот когда то смотрел ихнее рен-тв, и там на полном серьезе втирали что рашка обладает психотропным оружием, которое может управлять большими массами людей... а теперь я начал в это верить. притом там втирали что это оружие они раздобыли еще при совке, мавзолей это антенна, а членин - батарейка, и не просто мумия - а настоящий "лич", все кто проходит мимо мавзолея поддаются зомбированию, тех кто на нем стоит и транслирует свои мысли быдлу. бред вроде, но глядя на то что там за бесовщина происходит - я начал в это верить.
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09.05.2022 12:30 Ответить
точно, а ещё говорили, что сталинские высотки тоже антенны и одну не достроили.
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09.05.2022 13:04 Ответить
смотрел ихнее рен-тв

Даже по мнению самих россиян - помойка отменная. Любимый канал городских сумасшедших. Зря смотрите.
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09.05.2022 13:21 Ответить
а ежеля в шапочке из фольги пройти мимо мавзолея? сохранится здравый смысел или не поможет?
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09.05.2022 13:52 Ответить
Шото совсєм плох стал... Глазкі такіе уставшіє..... Пора того, в мавзолєй...
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09.05.2022 12:34 Ответить
Щось він взагалі нічого провокаційного не сказав.
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09.05.2022 12:34 Ответить
дедовоевалка упала на пол-шестого =)
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09.05.2022 12:35 Ответить
блин, им уже пора заканчивать эту позорную войну, а то уже не осталось нормальных версий для ее оправдания. думаю что через месяц они скажут мы начали эту спец операцию что бы не пустить украинские войска за Урал.
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09.05.2022 12:36 Ответить
НАТО за Урал нє пустілі
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09.05.2022 12:52 Ответить
Еще не вечер. Просто ***** не любит когда его обыгруют и делают анонсы раньше него. Тоже самое как с войной ***** пришлось отложить вторжение запланированное на 16 февраля из-за того что его раскрыли.
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09.05.2022 12:36 Ответить
***** веде кацапію до нєвіданного пі...дєца.

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09.05.2022 12:37 Ответить
Валерій Прозапас.

Загроза війни після обстрілу наших кораблів в 2018 - воєнний стан в 10 областях, збір резервістів, перевірка готовності до мобілізації, тестування всіх служб на випадок нападу.

Реакція - "Ахаха! путіннападьот? Наживаются! Давайтє хоть поржом!"

Попередження про війну після концентрації військ рф біля кордонів з весни 2021 - "Я з 30 жовтня ходжу в цьому одягу!.. Ми як могли подавали сигнали суспільству!" (с)

Реакція - ботоферма "неначасі" та трусєля з Арєстовічєм.

...............

Війна не могла не розпочатись, їй буквально прокладали шлях безвідповідальним популізмом та брехнею до останньої хвилини, ну і руйнівними діями агентів впливу, звичайно.

Це має усвідомити суспільство, зробити відповідні висновки зі своїх помилок та вимагати своєчасних адекватних дій посдовців, а не вдовольнятися тупими або солодкоголосими відмазками - росію переможе тільки потужна Українська Держава з дорослим народом, іншого шляху не було і не буде.
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09.05.2022 12:38 Ответить
Арестович ще у жовтні минулого року пішов з тої команди зелених. Арестович в 19-му топив за Пороха не тому, що Порох йому подобався чи не подобався. а тому, що вважав, що в такий важкий для країни час Верховного Головнокомандувача не варто змінювати. 24.02. Арестович був у воєнкоматі коли йому подзвонили з офісу зелених і попросили, а може і перепросили, щоб він повернувся до офісу президента.
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09.05.2022 13:09 Ответить
Та що он объявит,что ему " хахлы" по
яйцам надавали,операция провалилась?
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09.05.2022 12:41 Ответить
О каких тысячелетних ценностях несет это гнусное тупорылое сцыкливое *****, если даже Мацкве всего 800 лет. И то Мацкву основали киевские князья непонятно зачем
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09.05.2022 12:41 Ответить
Тисячолітній Рашизм...)(уйло ж повернуте га всю голову...так само як Адольф говорив про тисячолітній райх
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09.05.2022 12:51 Ответить
ещё за времена ссср, мне попалась книжка (название не помню), так там писалось, что там (где москва)были бани князей Киевских, со всеми вытекающими "развлечениями". На этом и поднялись.
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09.05.2022 13:08 Ответить
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09.05.2022 12:41 Ответить
де там наші переговорщикі Арахаміїї договорітса?Подоляк вже сьогодні виправдався каже це непрвда що ***** каже що хотіли напасти на Крим ми не збиралися-

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский попытался "анонсировать" "победу" в войне против Украины. Это произошло во время парада в Москве ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

В частности, к Мединскому подошла журналистка российского "Радио Маяк" и спросила, будет ли он поздравлять с праздником своих коллег по переговорам из Украины. "Когда победим, тогда и поздравим", - сказал Мединский.
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09.05.2022 12:42 Ответить
Ху..ло завтра може це зробити, як дав наказ вторгнутися в Україну на 24.02. після ще одного скрєпного кацапського свята.
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09.05.2022 12:43 Ответить
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09.05.2022 12:44 Ответить
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09.05.2022 12:45 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZX7TZjNi6KtckvGSgLy7mtGVHAkgg7dZa0o5Ep662Du7cIB_1_jTxQ_KWiGRKRmozRKos8_8a0Bp6ITOtBnz5RggnYl2wbU6_W9DQ6k5q_OFnnX_QNxYsJ5awunhEv92gc&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 1 hr ·Із психоделічного в карканні пуйла:

- "Нескончаемый поток бессмертного полка". І тут він точно правий. Доки не заберуть своїх орків з України там тільки приростатиме. Вони ж цих утилізованих мародерів, убивць і ґвалтівників цьогоріч наказали зараховувати до того БП і носити на паличках на парадах.

- "Россия сражается на своей земле". Гнида, звісно. Але тут уже дуже чіткий посил. Все те, що вони зараз захопили, віддавати не збираються й планують офіційно анексувати. Тому будь-які переговори з пуйлом позбавлені сенсу. Вони вже де-факто зарахували й де-юре анонсували включення нині захоплених територій до складу своєї імперії зла. Ця цитата плешивого саме про це. І план такий виношували давно. Той, хто розмінував прохід з Криму чітко працював на анексію цих земель. А те, що влада відмовляється назвати зрадників, свідчить, що всі вони (окрім одного-єдиного екс-генерала СБУ) досі у вищому керівництві країни...

- "Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение". Ну, тут і коментувати зайве. путька остаточно скотився до рівня лукашенкі та перетворюється вже на посміховисько. Раніше лука старався його цитувати, а тепер усе навпаки...

Загалом, текст дещо схожий на той витік, який передруковував у себе два дні тому. Ні про що. З такого тексту можна було б починати розкрутку теми про "остаточно виконані завдання спєцапєраціі та її завершення". Бо з контексту воно аж просилося. Але цього не прозвучало. Зрештою, пуйло сам себе загнав у тупик.

А в підсумку: і путлєр, і його раша, і їхній вермахт здулися (навіть візуально). І це приємно. А погано те, що відступати воно не може, нема там задньої передачі... І друга біда: воно вчепилося у вже захоплені території, як вош кожуха й фактично анонсує їх включення до своєї федерастії. І це б ще пів біди, бо наші ЗСУ ці плани скоро можуть перекреслити. Якщо їм дадуть. Згадайте: звільнення Херсона було питанням одного-двох днів, але тоді оперативно забрали генерала Марченка й наступ припинили. Здається, що коли пуйло робив сьогодні свої заяви, то з деким у Києві це було синхронізовано. Я навіть знаю, з ким.
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09.05.2022 12:46 Ответить
Чорновіл така ж затичка ..Де той підлабузник тільки не ліз...Ви мабуть забули? Нагадаю-Януковічь , Партія Регионов
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09.05.2022 12:57 Ответить
ти ще пригадай, як Порох був в сдпу. А генерал Григоренко чи дисидент Лук'яненко - в кпсс. А Сахаров - створив бомбу для страліна...
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09.05.2022 13:06 Ответить
синхронізовано було з паном Зеленським через пана дєрмака, тут все на поверхі і немає чого думати. Ці два роки до виборів пройдуть як два місяці, головне не дати зрадникам втекти до параші!
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09.05.2022 13:57 Ответить
Здохни,мразота плешивая! Ура!
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09.05.2022 12:52 Ответить
Пару месяцев назад хотел показать Украине декомунизацию и денацификацию, а сегодня несёт о том, что это вынужденный отпор-запор странам НАТО. Так какже тебя понимать саид? По факту- очередная имперская обосрация.
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09.05.2022 12:54 Ответить
Кисло вышло, нечего сказать карлику-педофилу кацапам, нечего. А где Герасим)? А шо такое, таки Главе генштаба параши прилетело под изюмом))? А где авиация кацапстана))? СУ-шки все))? Олени винторогие готовьтесь выплачивать репарации и начинайте паковать чемоданы с Донбасса и Крыма))
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09.05.2022 12:54 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVtVpYFbjYgp1H7xg3VkQBkWYu4QUt4NmwR1mV_WxnU8SybHiKenJAx5pPW5M1nJvviGzYPOR8XHJvkJFFFEQRTRoxFChQLLs7f6hw198SNc7gabg_eRiQm1Mt22yOHYUM&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 2 hrs · На краснай площаді маскви починається парад. Поки повідомлення ще потребують перевірки. Але вже є офіційна інформація, що скасували повітряну частину параду. А це вже пропагандистський провал. Дуже сильний. Ці прольоти значно більше надихали рашиків, ніж прохід танків чи бронемашин. Чому так сталося? Є кілька причин. Але основна суть закопана в Україні. Розгром рашистської авіації, який лише по ******** бойових літаках сьогодні перевалює за позначку 200, уже викликав у пуйла дику істерику (про це проривалися відомості) й зараз плешивий навіть чути про свої впс не хоче. Там можуть відбутися серйозні чистки.

Друге: як і танки, так і літаки й гвинтокрили на раші різного рівня готовності й справності. Усе найбільш підготоване й перевірене уже збите над Україною. Інші також спроможні літати й виконувати удари по наших містах та об'єктах. Але їх не достатньо готували й перевіряли. У путлєра одержимо вірили в швидке завершення хоча б другого етапу війни. Тому техніку, яка брала участь у попередніх парадах вчасно не забрали з зони бойових дій, а самі первинні заходи підготовки затрималися щонайменше на місяць. За неперевіреними даними під час репетицій виникли кілька нештатних ситуацій. Тому пустити авіацію просто побоялися. Ні, про те, що якийсь літак упаде прямо на трибуну з пуйлом, не йшлося. Але задимлення двигуна, відбій окремих одиниць ще на підльоті викликали б дуже негативний розголос.

Третє: "літак судного дня". Рашики скопіювали цю ідею в США. А зараз хотіли цим полякати світ, "скромно" натякаючи про можливість тотальної ядерної війни. Вийшло все навпаки. На Заході так довго лякали, що всі вже охололи до цих заяв і рашистам доводиться давати задній хід. Там ще й натяки пішли, що і цей командний пункт дуже навіть уразливий, а його проліт дасть непогані дані для розвідок про деякі його характеристики. Зате всі натяки на ядерну війну (а цей літачок має сенс якраз у її випадку) починають уже лякати самих московитів. Не в провінції, але у великих містах. Махання імперськими кулачками їм подобалося, а от горіти в ядерному вогні - якось не дуже.

Відмовка кремля, що прольотів не буде через погодні умови, взагалі розмішила. Погода хороша, а на випадок погіршення у них є ще з 50-их традиція розчищання неба від хмар відповідними реагентами. Цим при совку дуже хвалилися, як їм десь у ті часи вдавалося провести повітряний парад, коли навколо москви йшли затяжні дощі. Тож, тріумф пуйлівського пабєдобєсія почав згортатися вже на стадії підготовки.
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09.05.2022 12:55 Ответить
1. Москали напрочь забыли, что украинские деды тоже воевали, а ВСУ может повторить. 2. Москали- тупое стадо баранов. 3. Не могу понять европейцев. Дайте им прочитать, опубликовав в западных СМИ, эту путенскую хринь-речь. Да закройте им визы и не пускайте к себе. Свиносамки должны жрать траву.
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09.05.2022 12:57 Ответить
Начальник генерального штабу рф прогуляв парад після відрядження в Україну. На головному святі кремля не було начгенштабу рф валерія герасимова.
Востаннє він з'являвся в публічній площині, коли прямував в Україну десь під Ізюм.

Подейкують, що українські захисники в честь візиту нгш рф задвухсотили під Харковом росгенералів і поранили самого герасимова. І відсутність поряд з путіним на параді лише підтверджує ці дані.

https://t.me/zelenicholovichky/5739 zelenicholovichky
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09.05.2022 12:59 Ответить
Щось у нього табло стало як у хомяка.
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09.05.2022 13:00 Ответить
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09.05.2022 13:02 Ответить
Що йому заважає це зробити завтра, післязавтра або пізніше?
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09.05.2022 13:08 Ответить
Боже, яке ж воно *******
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09.05.2022 13:17 Ответить
ЭТОТ ПДР И СЦЫКЛО СДЕЛАЕТ ЭТО ЧУТЬ ПОЗЖЕ !!!
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09.05.2022 13:28 Ответить
ВСЕ В МИРЕ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ ЧТО РОССИЯН НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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09.05.2022 13:29 Ответить
***** на этом параде, такое нагородил про Запад, что на Западе просто все офигивают от его слов😆😆😆..

Кацапы и до этого были замечены в излишней АМЕРИКОФОБИИ и ЕВРОПОФОБИИ, но на Западе этого старались не замечать..
Но после событий в Украине, Запад пристально начал всматриваться в России... Буквально мониторит каждое слово ГЛАВНОГО и не только ГЛАВНОГО КАЦАПА..и сразу это все выкладывается в их ДЕЙЛИМЕЙЛ, ТАЙМСАХ и других СМИ ...
Так что западное общество довольно проинформированное на счёт России, а также начинает понимать, что такое Раха и насколько епнутые москали😁😁😁

Даже если исчезнет Путин, наверное мнение про русских у западного обывателя уже не изменится, и останется крайне негативным😉😉😉....
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09.05.2022 13:34 Ответить
шкода виступ не перервала якась куля зі снайперки чи фугасік
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09.05.2022 13:56 Ответить
с празднегом вам кацапы! с днем пабеды безумия над здравым смыслом, подлости, лжи, цинизма и бесчеловечности над правдой гуманизмом..... за сечина, за ротенберга, за усманова и абрамовичя, за тимченко и дерипаску. за ***** и видмедива. за соловьева и захарову ... ура....
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09.05.2022 14:12 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.05.2022 14:13 Ответить
Они сегодня и отмечают-то там якобы победу гулагов над концлагерями… Самая большая их гордость.
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09.05.2022 18:28 Ответить
Ну объявил бы, в первый раз в истории человечества попытавшись заставить всех граждан страны воевать на территории другой страны - и вооружил бы этим, и попытался бы послать на смерть тех, у кого даже из самых слепых и пропитанных ватных кремлеблётоввсе бы поняли, что эти, которые в Кремле сидят, действуют не в их интересах. И пришёл бы долгожданный конец его тирании.
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09.05.2022 18:17 Ответить
 
 