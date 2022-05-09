Путин на параде в Москве не стал объявлять всеобщую мобилизацию

Полномасштабное вторжение в Украину президент государства-агрессора назвал "единственным правильным решением" и "предупредительным отпором агрессии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Путин не объявил об общей мобилизации или официальном начале войны, как предполагали эксперты и разведка. Полномасштабное вторжение в Украину в России до сих пор называют "специальной военной операцией".

Президент РФ обвинил страны НАТО в якобы создании угрозы для его страны.

"В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном получении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, создавалась совершенно неприемлемая для нас угроза непосредственно у наших границ.

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Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки современного оружия из стран НАТО.

Опасность росла с каждым днем, Россия дала предупредительный отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственное правильное решение – решение суверенной, сильной, самостоятельной страны", – заявил Путин.

Президент РФ обвинил Запад в попытке отменить "тысячелетние ценности", а также в "разжигании русофобии" и "восхвалении предателей".

"Слава нашим доблестным Вооруженным силам! За Россию, за победу, ура!", - заключил он речь.

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На параде в Москве не было представителей других стран. Во время выступления Путин сказал, что американским ветеранам якобы "запретили" приехать на торжества.