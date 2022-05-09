Оккупанты в Херсоне ищут списки брошенных квартир. Планируют размещать своих военных

Рашисты требуют от глав ОСМД списки пустых квартир в некоторых микрорайонах Херсона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"В оккупированном Херсоне рашисты пытаются навести "российский порядок", направленный на поддержание оккупационного режима. От председателей ОСМД микрорайонов "Таврийский" и "Житлоселище" требуются списки пустых квартир. В них планируется размещение российских военнослужащих и сотрудников спецслужб. Также увеличивается количество блок-постов и передвижных патрулей", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, жителей убеждают, что продвижения со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет, "а значит, нужно принять данную реальность и работать под руководством "новой власти"".

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Сообщается, что недавно в Херсон прибыл так называемый глава ДНР Денис Пушилин. Ожидается, что его прибытие связано с организацией антиукраинских провокаций 9 мая. А также с решением вопроса об "изменении статуса" Херсона.