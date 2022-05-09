Оккупанты в Херсоне ищут списки брошенных квартир. Планируют размещать своих военных
Рашисты требуют от глав ОСМД списки пустых квартир в некоторых микрорайонах Херсона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.
"В оккупированном Херсоне рашисты пытаются навести "российский порядок", направленный на поддержание оккупационного режима. От председателей ОСМД микрорайонов "Таврийский" и "Житлоселище" требуются списки пустых квартир. В них планируется размещение российских военнослужащих и сотрудников спецслужб. Также увеличивается количество блок-постов и передвижных патрулей", - говорится в сообщении.
По информации ГУР, жителей убеждают, что продвижения со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет, "а значит, нужно принять данную реальность и работать под руководством "новой власти"".
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Сообщается, что недавно в Херсон прибыл так называемый глава ДНР Денис Пушилин. Ожидается, что его прибытие связано с организацией антиукраинских провокаций 9 мая. А также с решением вопроса об "изменении статуса" Херсона.
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На всех западных военных каналах в ютубе(у нас конечно их не покажут) есть куча видео с брошенной техникой ВСУ-от Олешек до Херсона наверное больше 100 штук точно-ибо какой то БАРАН дал приказ на контратаку и кацапские ударные вертолеты поставили жирную точку в этой контратаке.В итоге около 500 пленных (показали на кацапском телевидение на 3 -й день,конкретно как с Херсона ) и сколько там 200 и 300 -х неизвестно.
Обе бригады по сути рассеяны и разбиты (можете на Ориксе глянуть сколько захваченной техники в Херсонской области и танки и МСТЫ ) и отошли с боями (или без -незнаю) в Николаев ,попутно "ЗАБЫВ" подорвать за собой Антоновский мост и по кацапским данным забыв подорвать какой то большой склад с боеприпасами (тоже показали) .
Это все о КАЧЕСТВЕ Южного командования.(Можно еще припомнить казарму в Николаеве -в которую стреляли 3 раза ,а потом на четвертый раз попали по спящим военнослужащим (очень большие потери по западным СМИ,точно не знаю ,но пишут огромное количество)
И давно пора это делать, месяцами еще. Дроны же есть. Дай 10 гранат, растяжки сделать, можно и одноразовый гранатомет завести более тяжелым дроном. Там же не везде глушилки стоят.
Дякувати Закону про персональні дані Українців - базу даних можна були купити на кожному радіоринку України. У нормальних країнах за витік персональної інформації КРИМІНАЛЬНА відповідальність, а у нас у Бучі кацапи людей по своїм спискам розтрілювали.