Окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир. Планують розміщувати своїх військових

Рашисти вимагають від голів ОСББ списки порожніх квартир у деяких мікрорайонах Херсону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"В окупованому Херсоні рашисти намагаються навести "російський порядок", спрямований на підтримання окупаційного режиму. Від голів ОСББ мікрорайонів "Таврійський" та "Житлоселище" вимагаються списки порожніх квартир. В них планується розміщення російських військовослужбовців та співробітників спецслужб. Також збільшується кількість блокпостів та пересувних патрулів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР жителів переконують, що просування з боку ЗС України в напрямку Херсону не буде, "а отже, потрібно прийняти дану реальність і працювати під керівництвом "нової влади".

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Повідомляється, що нещодавно в Херсон прибув так званий "голова ДНР" Денис Пушилін. Очікується, що його прибуття пов’язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня. А також розв'язання питання "зміни статусу" Херсону.