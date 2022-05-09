Окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир. Планують розміщувати своїх військових
Рашисти вимагають від голів ОСББ списки порожніх квартир у деяких мікрорайонах Херсону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"В окупованому Херсоні рашисти намагаються навести "російський порядок", спрямований на підтримання окупаційного режиму. Від голів ОСББ мікрорайонів "Таврійський" та "Житлоселище" вимагаються списки порожніх квартир. В них планується розміщення російських військовослужбовців та співробітників спецслужб. Також збільшується кількість блокпостів та пересувних патрулів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ГУР жителів переконують, що просування з боку ЗС України в напрямку Херсону не буде, "а отже, потрібно прийняти дану реальність і працювати під керівництвом "нової влади".
Повідомляється, що нещодавно в Херсон прибув так званий "голова ДНР" Денис Пушилін. Очікується, що його прибуття пов’язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня. А також розв'язання питання "зміни статусу" Херсону.
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На всех западных военных каналах в ютубе(у нас конечно их не покажут) есть куча видео с брошенной техникой ВСУ-от Олешек до Херсона наверное больше 100 штук точно-ибо какой то БАРАН дал приказ на контратаку и кацапские ударные вертолеты поставили жирную точку в этой контратаке.В итоге около 500 пленных (показали на кацапском телевидение на 3 -й день,конкретно как с Херсона ) и сколько там 200 и 300 -х неизвестно.
Обе бригады по сути рассеяны и разбиты (можете на Ориксе глянуть сколько захваченной техники в Херсонской области и танки и МСТЫ ) и отошли с боями (или без -незнаю) в Николаев ,попутно "ЗАБЫВ" подорвать за собой Антоновский мост и по кацапским данным забыв подорвать какой то большой склад с боеприпасами (тоже показали) .
Это все о КАЧЕСТВЕ Южного командования.(Можно еще припомнить казарму в Николаеве -в которую стреляли 3 раза ,а потом на четвертый раз попали по спящим военнослужащим (очень большие потери по западным СМИ,точно не знаю ,но пишут огромное количество)
И давно пора это делать, месяцами еще. Дроны же есть. Дай 10 гранат, растяжки сделать, можно и одноразовый гранатомет завести более тяжелым дроном. Там же не везде глушилки стоят.
Дякувати Закону про персональні дані Українців - базу даних можна були купити на кожному радіоринку України. У нормальних країнах за витік персональної інформації КРИМІНАЛЬНА відповідальність, а у нас у Бучі кацапи людей по своїм спискам розтрілювали.