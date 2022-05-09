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Новини Війна
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Окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир. Планують розміщувати своїх військових

херсон

Рашисти вимагають від голів ОСББ списки порожніх квартир у деяких мікрорайонах Херсону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"В окупованому Херсоні рашисти намагаються навести "російський порядок", спрямований на підтримання окупаційного режиму. Від голів ОСББ мікрорайонів "Таврійський" та "Житлоселище" вимагаються списки порожніх квартир. В них планується розміщення російських військовослужбовців та співробітників спецслужб. Також збільшується кількість блокпостів та пересувних патрулів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУР жителів переконують, що просування з боку ЗС України в напрямку Херсону не буде, "а отже, потрібно прийняти дану реальність і працювати під керівництвом "нової влади".

Також читайте: Окупанти не випускатимуть з Херсона людей до 11 травня, - мер Колихаєв

Повідомляється, що нещодавно в Херсон прибув так званий "голова ДНР" Денис Пушилін. Очікується, що його прибуття пов’язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня. А також розв'язання питання "зміни статусу" Херсону.

квартира (301) окупація (6751) розвідка (3881) Херсон (3442)


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Топ коментарі
+7
Вот вам и сдали Херсон без боя, Сейчас хозяем понравившихся квартир и домов расстреляют под предлогом что они фашисты и агенты госдепа, детей вывезут на Рашку, а в квартиру поселят кадыровцев и бурятов. А потом проведут рехверндум и тд...
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09.05.2022 13:19 Відповісти
+6
Ну Залужний же мовчить, жодних планів на майбутнє. А у місцевих людей є очі, і вони бачать що в херсонському напрямку жодних наших наступальний дій навіть не готується. Лише стримування рашистів щоб далі Херсонщини не лізли.
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09.05.2022 13:17 Відповісти
+6
Ну просто слів немає. От живу в Херсоні, послухала, що абдристович сказав, що вони #про..бали#, і мені прямо відразу легше стало. Ви, чудаки на букву м, робіть що небудь, нахера мені ваше #про.бали#, зеклоун за декілька днів в Чаплинці селфі робив і казав, що все під контролем...ви свої сраки в Києві прикрили, а тепер щось там пояснюєте...ще й брешуть постійно, останній тиждень в Херсоні тиша, ніхто ніфіга не визволяє...єдиний захоплений обласний центр, тут купа людей. Сволочі і запроданці...
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09.05.2022 13:58 Відповісти
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Відсоток *тимчасово окупованих військами московії територій України станом на 9 травня 2022 року.
Автономна Республіка Крим - 100%
Херсонська область - 94%
Луганська область - 89%
Запорізька область - 68%
Донецька область - 55%
Харківська область - 16%
Миколаївська область - 4%
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09.05.2022 13:16 Відповісти
они бы себе хороших адвокатов искали для ГААГИ и Украины в судах пригодятся или заповит составили пока могут или ноги делали бы с Украины и быстро или еще лучше сдавались бы в плен Украине шансов выжить апосля куда больше чем остаться в Россией...а они квартиры ищут геть дебилы никакой чуйки --что песец уже укусил их за задницу...
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09.05.2022 13:22 Відповісти
Ну Залужний же мовчить, жодних планів на майбутнє. А у місцевих людей є очі, і вони бачать що в херсонському напрямку жодних наших наступальний дій навіть не готується. Лише стримування рашистів щоб далі Херсонщини не лізли.
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09.05.2022 13:17 Відповісти
А что, есть списки пустых квартир? Когда хозяева уезжали, сообщили, что квартира уже пустая и им не нужна, пусть орки забирают? Наверное, оркам не нужны такие списки, если им понравится какая-то квартира, я думаю, вопрос с хозяевами они решат быстро.
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09.05.2022 13:17 Відповісти
А вы такие наивные? Если окупантам понравится квартира то хозяевам считай *уехали* и их уже никто не найдет никогда. А кто найдет тоже *уедет*. Вы еще не поняли кто в Украину пришел и с какой целью?
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09.05.2022 13:25 Відповісти
Вот вам и сдали Херсон без боя, Сейчас хозяем понравившихся квартир и домов расстреляют под предлогом что они фашисты и агенты госдепа, детей вывезут на Рашку, а в квартиру поселят кадыровцев и бурятов. А потом проведут рехверндум и тд...
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09.05.2022 13:19 Відповісти
В смысле "без боя"? Скажи это сейчас выжившим воинам, воюющим на Николаевсом фронте. Украинские войска боролись против превосходящих сил из Крыма почти неделю. Операция по захвату Южной Украины готовилась не один год. В хаосе не успели сформировать тероборону, а росияне имели глубокую агентурную сеть в городе, из-за чего приказы саботировались. В чем был 100% просчет наших властей это то, что готовиться к вторжению в последние дни, когда было уже поздно. Но нельзя недооценивать подвиг наших воинов, что костьми лягли в битве за Херсон
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09.05.2022 14:49 Відповісти
Орки были в Новой Каховке уже в 11 часов (7 часов после начала вторжения)
На всех западных военных каналах в ютубе(у нас конечно их не покажут) есть куча видео с брошенной техникой ВСУ-от Олешек до Херсона наверное больше 100 штук точно-ибо какой то БАРАН дал приказ на контратаку и кацапские ударные вертолеты поставили жирную точку в этой контратаке.В итоге около 500 пленных (показали на кацапском телевидение на 3 -й день,конкретно как с Херсона ) и сколько там 200 и 300 -х неизвестно.
Обе бригады по сути рассеяны и разбиты (можете на Ориксе глянуть сколько захваченной техники в Херсонской области и танки и МСТЫ ) и отошли с боями (или без -незнаю) в Николаев ,попутно "ЗАБЫВ" подорвать за собой Антоновский мост и по кацапским данным забыв подорвать какой то большой склад с боеприпасами (тоже показали) .
Это все о КАЧЕСТВЕ Южного командования.(Можно еще припомнить казарму в Николаеве -в которую стреляли 3 раза ,а потом на четвертый раз попали по спящим военнослужащим (очень большие потери по западным СМИ,точно не знаю ,но пишут огромное количество)
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09.05.2022 20:52 Відповісти
И шо "*********" из ОПы на это скажут?... *****, сметуны, чего рты позакрывали?! Вы ж волали, если что пойдёт не так, сметем...
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09.05.2022 13:30 Відповісти
НЕЩОДАВНО ТУТ ЖАРТУВАЛИ ПРО КРИМСЬКИЙ МІСТ НА 9 ТРАВНЯ... А ТЕПЕР МИ ОТРИМУЄМО БЕЗКАРНІ ПРИЛЬОТИ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ, ВТРАЧАЄМО ЗАМКОМА ВМС У БЕЗГЛУЗДОМУ ПОВІТРЯНОМУ БОЮ ТАМ,ДЕ МОЖНА БАЙРАКТАРИ ВИКОРИСТАТИ ТА СПОСТЕРІГАЄМО БЄССМЕРТНИЄ ПОЛКІ ПО ОКУПОВАНИХ МІСТАХ. ПІСЛЯ ТОГО,ЯК ЗНИК ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО-НА ХЕРСОНЩИНІ ВСЬО УСТАКАНІЛОСЬ. ЩО ТАМ БОНЕВТІК ГОВОРИТЬ З ЦЬОГО ПРИВОДУ? ДЕ НАТІВСЬКА ЗБРОЯ? ПРЯМУЄМО ДО «ДАҐАВАРІЦЦА ПАСЄРЕДІНЄ»?
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09.05.2022 13:41 Відповісти
Нужен транспортный канал в Херсон с помощью беспилотников. Привезти взрывчатки, гранат. Чтобы мочить местную мразь, сотрудничающую с фашистами, а также оборудование по локации глушилок, радаров, это же карманные устройства, все использовать, собрать данные и передать их.

И давно пора это делать, месяцами еще. Дроны же есть. Дай 10 гранат, растяжки сделать, можно и одноразовый гранатомет завести более тяжелым дроном. Там же не везде глушилки стоят.
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09.05.2022 13:42 Відповісти
Можна і морем, на те є ССО. Спецура і під водой навіть у Маріуполь може доставити що хочеш окрім танка, ризиковано але реально.
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09.05.2022 14:35 Відповісти
Ну просто слів немає. От живу в Херсоні, послухала, що абдристович сказав, що вони #про..бали#, і мені прямо відразу легше стало. Ви, чудаки на букву м, робіть що небудь, нахера мені ваше #про.бали#, зеклоун за декілька днів в Чаплинці селфі робив і казав, що все під контролем...ви свої сраки в Києві прикрили, а тепер щось там пояснюєте...ще й брешуть постійно, останній тиждень в Херсоні тиша, ніхто ніфіга не визволяє...єдиний захоплений обласний центр, тут купа людей. Сволочі і запроданці...
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09.05.2022 13:58 Відповісти
Коли кацапи вторгалися до України то в них вже були списки на кожного громадянина України від кацапських і прокацапських хакерів - хто, де, за кого голосував, посада, політичні уподобання, яке майно.
Дякувати Закону про персональні дані Українців - базу даних можна були купити на кожному радіоринку України. У нормальних країнах за витік персональної інформації КРИМІНАЛЬНА відповідальність, а у нас у Бучі кацапи людей по своїм спискам розтрілювали.
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09.05.2022 14:32 Відповісти
 
 