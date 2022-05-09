Силы ПВО сбили над Одесщиной вражеский беспилотник "Орлан-10"
Подразделение воздушного командования "Південь" уничтожило российский беспилотник, пытавшийся вести разведку объектов для ракетной атаки врага на территории Одесской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба воздушного командования "Південь".
"9 мая вражеская попытка осуществить воздушную разведку в Одесской области завершилась уничтожением российского беспилотника "Орлан-10" зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Південь", - говорится в сообщении.
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Зараз їх під два десятки за день валять. Таким темпом у кацапів вони закінчаться через місяць-два. Є різні оцінки їх кількості.