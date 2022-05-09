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Силы ПВО сбили над Одесщиной вражеский беспилотник "Орлан-10"

ппо

Подразделение воздушного командования "Південь" уничтожило российский беспилотник, пытавшийся вести разведку объектов для ракетной атаки врага на территории Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба воздушного командования "Південь".

"9 мая вражеская попытка осуществить воздушную разведку в Одесской области завершилась уничтожением российского беспилотника "Орлан-10" зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Південь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем поставлять оружие для нанесения ударов по российской территории", - МИД Италии о вооружении для Украины

беспилотник (3767) Одесская область (3640) ПВО (2838)


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З С-300 по безпілотнику?
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09.05.2022 13:43 Ответить
Звичайно, що ні. Просто фото для новини
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09.05.2022 13:44 Ответить
Тут були відео як збивають орлани. "Оса" і Старстрік.

Зараз їх під два десятки за день валять. Таким темпом у кацапів вони закінчаться через місяць-два. Є різні оцінки їх кількості.
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09.05.2022 14:32 Ответить
Фото не в тему,сейчас беспилотники как уток сбивают при помощи британских ПЗРК.
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09.05.2022 13:45 Ответить
 
 