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Сили ППО збили над Одещиною ворожий безпілотник "Орлан-10"

ппо

Підрозділ повітряного командування "Південь" знищив російський безпілотник, що намагався вести розвідку об’єктів для ракетної атаки ворога на території Одеської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба повітряного командування "Південь".

"9 травня ворожа спроба здійснити повітряну розвідку на Одещині завершилися знищенням російського безпілотника "Орлан-10" зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни завдали удару чотирма ракетами типу "Онікс" по Одещині, - ОК "Південь"

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безпілотник (4339) Одеська область (3295) ППО (3279)


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З С-300 по безпілотнику?
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09.05.2022 13:43 Відповісти
Звичайно, що ні. Просто фото для новини
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09.05.2022 13:44 Відповісти
Тут були відео як збивають орлани. "Оса" і Старстрік.

Зараз їх під два десятки за день валять. Таким темпом у кацапів вони закінчаться через місяць-два. Є різні оцінки їх кількості.
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09.05.2022 14:32 Відповісти
Фото не в тему,сейчас беспилотники как уток сбивают при помощи британских ПЗРК.
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09.05.2022 13:45 Відповісти
 
 