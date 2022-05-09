Сили ППО збили над Одещиною ворожий безпілотник "Орлан-10"
Підрозділ повітряного командування "Південь" знищив російський безпілотник, що намагався вести розвідку об’єктів для ракетної атаки ворога на території Одеської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба повітряного командування "Південь".
"9 травня ворожа спроба здійснити повітряну розвідку на Одещині завершилися знищенням російського безпілотника "Орлан-10" зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз їх під два десятки за день валять. Таким темпом у кацапів вони закінчаться через місяць-два. Є різні оцінки їх кількості.