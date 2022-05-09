Сили ППО збили над Одещиною ворожий безпілотник "Орлан-10"

Підрозділ повітряного командування "Південь" знищив російський безпілотник, що намагався вести розвідку об’єктів для ракетної атаки ворога на території Одеської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба повітряного командування "Південь".

"9 травня ворожа спроба здійснити повітряну розвідку на Одещині завершилися знищенням російського безпілотника "Орлан-10" зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", - йдеться в повідомленні.

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